Conseguir un lugar económico para vivir en Nueva York se ha vuelto un verdadero desafío; sin embargo, el problema no se limita a los altos precios: cada vez más personas terminan siendo víctimas de engaños relacionados con alquileres inexistentes, pagos anticipados y supuestos propietarios que desaparecen tras recibir el dinero.

Distintas entidades públicas y organizaciones de defensa del consumidor alertaron que este tipo de fraudes se repite con frecuencia en zonas muy demandadas de la ciudad como Queens, Brooklyn, El Bronx y algunas áreas de Manhattan.

En la mayoría de los casos, la trampa sigue un mismo esquema: una oferta atractiva, un precio inusualmente bajo y la exigencia de tomar una decisión inmediata.

El engaño suele comenzar con publicaciones en redes sociales o plataformas informales como Facebook, WhatsApp o Craigslist. En estas plataformas, alguien que se presenta como dueño o intermediario asegura que hay muchos interesados y presiona para concretar rápido. Luego solicita dinero para “asegurar” la propiedad, pagar una supuesta visita o adelantar un depósito mediante aplicaciones de pago o transferencias.

Una vez que la víctima realiza el pago, descubre que el departamento no existe, ya fue alquilado o simplemente nunca estuvo disponible. En ese momento, el contacto desaparece sin dejar rastro.

Los fraudes suelen comenzar con anuncios atractivos en redes sociales y precios por debajo del mercado. (Foto referencial: Freepik)

A pesar de las advertencias reiteradas por parte de autoridades como la Fiscalía General de Nueva York y oficinas de protección al consumidor, el número de afectados no deja de crecer. Al tratarse de operaciones informales, muchas veces estos casos no se denuncian y quedan como pérdidas personales difíciles de recuperar.

Este tipo de fraude impacta especialmente en comunidades latinas e inmigrantes. Muchas familias llegan con la necesidad urgente de encontrar vivienda, ya sea por trabajo, estudio o costos, lo que es aprovechado por los estafadores.

Además, factores como el idioma, el desconocimiento de las normas locales o la falta de historial crediticio aumentan la vulnerabilidad. El temor a hacer preguntas o a involucrarse con sistemas formales también contribuye a que más personas caigan en estas trampas.

Un caso representativo es el de Anita R., una madre mexicana que vive en Queens. Su experiencia refleja cómo la presión por conseguir vivienda puede llevar a tomar decisiones riesgosas.

Tras exigir pagos anticipados, los estafadores desaparecen sin dejar rastro. (Foto referencial: Freepik)

“Tuve que dejar mi apartamento en Queens porque la renta se volvió muy cara. Tenía apuro para encontrar una nueva vivienda por la escuela de mis dos hijas. Encontré un estudio anunciado en Facebook por $1,450 mensuales. Todo parecía serio, hasta tenían su web… Pero mandé por Zelle el depósito de $500 que me pidieron para reservarlo y nunca más respondieron, y su página de Internet ahora da error”, dijo a El Diario NY.

La situación empeoró cuando el supuesto arrendador dejó de responder inmediatamente después de recibir el dinero.

“El hombre dijo que había varias personas interesadas y que si quería asegurarlo debía mandar $500 ese mismo día. Dijo tener años de experiencia y muchos clientes que mi país, hasta me ofreció pasarme sus teléfonos. Mandé el dinero y enseguida dejó de contestar“, relató. “No puedo denunciar porque pongo en riesgo a mi familia. Estamos ordenando los papeles y no quiero sumar más problemas”.

Historias como esta se repiten constantemente en comunidades y redes de apoyo, donde muchas personas comparten advertencias para evitar que otros pasen por lo mismo.

En grupos comunitarios, especialmente de madres latinas en Estados Unidos, abundan los testimonios y consejos ante la falta de respuestas efectivas.

Expertos recomiendan verificar la propiedad y evitar transferencias inmediatas para no caer en estas trampas. (Foto referencial: Freepik)

Las autoridades coinciden en que hay señales claras que pueden ayudar a detectar un fraude: precios demasiado bajos para la zona, presión para pagar de inmediato, negativa a mostrar la propiedad en persona, solicitudes de pago por medios no tradicionales o excusas como estar fuera del país. También es común encontrar errores en los mensajes o imágenes copiadas de otros anuncios.

Aunque existen regulaciones en Nueva York sobre tarifas, contratos y licencias de agentes inmobiliarios, supervisadas por el Departamento de Estado, esto no impide que los engaños sigan ocurriendo. Por eso, recomiendan tomar precauciones como visitar el inmueble, verificar la identidad del anunciante, revisar antecedentes en línea y evitar enviar dinero bajo presión.

La falta de viviendas accesibles en la ciudad sigue siendo un factor clave que agrava este problema. Cuando la demanda supera ampliamente la oferta, muchas personas se ven obligadas a asumir riesgos que en otras circunstancias evitarían.

Es por ello que informarse bien antes de tomar una decisión puede marcar la diferencia. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar pérdidas económicas y situaciones difíciles.

Más consejos para evitar engaños al alquilar vivienda en Nueva York

Cero pagos por apps: nunca uses Zelle, Venmo o CashApp para depósitos o “apartar” el lugar. Si se trata de un engaño, el dinero se vuelve irrecuperable.

nunca uses para depósitos o “apartar” el lugar. Si se trata de un engaño, el dinero se vuelve irrecuperable. Visita obligatoria: jamás alquiles sin entrar físicamente al apartamento. Si estás lejos, exige una videollamada en vivo , no un video grabado.

jamás alquiles sin entrar físicamente al apartamento. Si estás lejos, exige una , no un video grabado. Rastreo de fotos: Usa Google Lens para verificar si las imágenes del anuncio fueron robadas de otras páginas o ciudades.

Usa para verificar si las imágenes del anuncio fueron robadas de otras páginas o ciudades. Verifica identidades: cruza el nombre del dueño en ACRIS (registros de NY) y pide la licencia oficial al agente inmobiliario.

cruza el nombre del dueño en (registros de NY) y pide la licencia oficial al agente inmobiliario. Desconfía de las “gangas”: si el precio es demasiado bajo para la zona y te presionan para pagar de inmediato, es fraude .

si el precio es demasiado bajo para la zona y te presionan para pagar de inmediato, . Límites legales: por ley en NY, el depósito no puede superar un mes de renta . No pagues meses por adelantado.

por ley en NY, el depósito no puede superar . No pagues meses por adelantado. Excusas clásicas: huye si el dueño dice estar fuera del país o si pone trabas para mostrarte el interior de la vivienda.

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