Nueva York se prepara para otro golpe de invierno crudo, con viento gélido, nieve y temperaturas capaces de causar hipotermia en cuestión de minutos, especialmente para quienes se mueven a pie entre Queens, El Bronx y Manhattan o esperan el tren en andenes descubiertos del subway. Para la comunidad hispana que vive en barrios como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park o el sur del Bronx, este nuevo episodio no es solo una postal más de invierno: significa ajustar horarios de trabajo, reorganizar turnos de madrugada, pensar dos veces antes de dejar a los niños esperando el bus escolar y revisar si la calefacción del apartamento –muchas veces vieja o centralizada– realmente aguanta otra racha de frío extremo. En los últimos días, entre conversaciones en bodegas, puestos de comida, salones de belleza y taquerías, el tema del clima volvió a instalarse como preocupación diaria: qué ponerse para aguantar el viento en las esquinas, cómo hacer para que no se congelen las tuberías del sótano donde vive la familia, qué tan seguro es caminar de noche cuando las veredas parecen pistas de hielo. Y mientras tanto, los meteorólogos insisten en un punto clave: no se trata solo de incomodidad o retrasos en el transporte, sino de un riesgo real para la salud, sobre todo para personas mayores, quienes duermen en la calle, trabajadores al aire libre y quienes, por necesidad, pasan muchas horas fuera de casa.

Tras un enero que ya dejó un saldo doloroso de víctimas y obligó a muchos neoyorquinos a reorganizar su rutina entre frío intenso, nieve y viento, los pronósticos señalan que se acerca un nuevo pulso de aire ártico que volverá a poner a prueba a la ciudad y a buena parte del noreste de Estados Unidos. Los servicios meteorológicos advierten sobre una combinación de nieve, ráfagas fuertes y sensación térmica muy por debajo de los 0 °C, un cóctel que puede provocar hipotermia, congelación y problemas en los servicios básicos justo cuando parecía que el invierno empezaba a dar una breve tregua.

UN INVIERNO QUE YA DEJÓ VÍCTIMAS

Durante el primer mes de 2026, Nueva York registró al menos 16 muertes vinculadas al frío, de las cuales 13 estuvieron relacionadas con la hipotermia, según las autoridades locales. En varios casos, las víctimas fueron halladas a la intemperie después de noches con temperaturas bajo cero y varios días consecutivos sin que la ciudad lograra superar el punto de congelación.

Este escenario se dio en medio de una seguidilla de tormentas invernales, fuertes nevadas y masas de aire ártico que se mantuvieron sobre el noreste del país. Los especialistas describen este periodo como el primer “invierno real” para la región en varios años, con una racha prolongada de frío intenso poco habitual incluso para los estándares recientes de Nueva York.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL NUEVO PULSO DE FRÍO EXTREMO?

Aunque los primeros días de febrero trajeron un ligero alivio en comparación con las jornadas más crudas de enero, los pronósticos coinciden en que ese respiro será pasajero. Modelos consultados por distintos servicios meteorológicos indican que otro frente de aire ártico avanzará sobre el noreste de Estados Unidos entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado, con impacto directo en la ciudad de Nueva York.

Se espera que este sistema combine nieve, vientos fuertes y una caída brusca de la sensación térmica, afectando tanto a quienes se movilizan en auto por autopistas como la I-278 o la I-95, como a quienes dependen del subway y los buses para ir al trabajo, a la escuela o a los turnos de madrugada. En barrios de alta densidad, donde muchas personas caminan varios bloques para llegar al tren o al trabajo, el frío podría sentirse incluso más agresivo por los corredores de viento entre los edificios.

Para tener una idea más clara, este cuadro resume lo que se espera en Nueva York:

Día Condiciones previstas Riesgos principales Miércoles – Jueves Temperaturas cercanas a 0 °C, algo de sol Hielo negro en calles y veredas, riesgo de resbalones al caminar hacia el metro Viernes Aumento de nubosidad, llegada de frente ártico Nieve y baja visibilidad, complicaciones en puentes y autopistas Sábado Vientos intensos y frío extremo Hipotermia y congelación en piel expuesta, especialmente en paradas de bus y entradas del subway Domingo Menos viento, pero muy frío Sensación térmica bajo cero durante casi todo el día

Nueva York espera aire gélido el viernes con posibilidad de más nieve (Foto: NBC New York)

NIEVE, VIENTO Y VISIBILIDAD REDUCIDA

La nieve será uno de los primeros avisos claros del cambio de patrón invernal sobre la ciudad y el área metropolitana. A medida que el frente de aire ártico cruce el noreste el viernes, se esperan ráfagas capaces de reducir la visibilidad de forma repentina, cubriendo calles y autopistas en poco tiempo.

A esto se suman vientos que podrían alcanzar alrededor de 50 a 55 millas por hora en los momentos más intensos del episodio, en especial entre la noche del viernes y el sábado. Estas ráfagas no solo agravan la sensación térmica, sino que complican la circulación vehicular en puentes como el George Washington, el Verrazzano-Narrows o el puente de Brooklyn, y afectan también a quienes cruzan a pie avenidas amplias y expuestas al viento.

Peyton Simmers, meteorólogo de AccuWeather, explicó que “las nevadas y ráfagas de nieve acompañarán al frente de aire ártico mientras cruce el noreste el viernes. Estas condiciones pueden reducir drásticamente la visibilidad y hacer que las carreteras se cubran de nieve y hielo en cuestión de minutos”.

Nueva York tendrá algunas nevadas a lo largo de febrero. Luego de eso, se espera que las temperaturas vayan aumentando de forma paulatina (Foto: AFP)

EL RIESGO SILENCIOSO: HIPOTERMIA Y CONGELACIÓN

Más allá de la nieve, el mayor peligro estará en el frío extremo sostenido que acompañará a este nuevo pulso ártico. En las zonas más expuestas al viento, la sensación térmica podría ubicarse muy por debajo de los 0 °C, acercándose a valores en los que la piel descubierta puede comenzar a sufrir daños en poco tiempo.

Los especialistas advierten que el aire que llega tiene el potencial de provocar algunas de las temperaturas reales y “sentidas” más bajas de este invierno, especialmente en regiones con nieve en el suelo y cuerpos de agua parcialmente congelados. En una ciudad como Nueva York, con ríos y zonas costeras abiertas, ese aire frío puede avanzar sin demasiados obstáculos y colarse entre edificios y avenidas, aumentando la sensación de frío cortante en la calle.

Para dimensionar el impacto, estos son los principales riesgos asociados:

Hipotermia, incluso tras exposiciones relativamente cortas al aire libre, especialmente en personas con ropa inadecuada o que permanecen inmóviles.

Congelación, con posibilidad de daño en piel descubierta (rostro, orejas, manos) en menos de 30 minutos de exposición en las condiciones más severas.

Rotura de tuberías, sobre todo en edificios antiguos o con aislamiento deficiente, frecuente en viviendas subdivididas donde residen muchas familias hispanas.

Mayor demanda energética, con riesgo de sobrecarga en la red y posibles cortes de suministro eléctrico o problemas en sistemas de calefacción.

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES Y METEORÓLOGOS?

Frente a este panorama, las recomendaciones vuelven a tomar protagonismo, especialmente para quienes viven en departamentos pequeños, sótanos acondicionados o viviendas compartidas donde la calefacción suele ser un tema de conversación permanente en invierno.

Entre las medidas más importantes se incluyen:

Limitar el tiempo al aire libre, sobre todo durante la noche y la madrugada, cuando las temperaturas y la sensación térmica son más bajas.

Cubrir completamente la piel expuesta con varias capas de ropa, incluyendo manos, rostro y cuello; usar gorro, bufanda y guantes resistentes al viento.

Prestar atención a personas sin hogar, adultos mayores y vecinos que viven solos, así como a quienes trabajan en la calle vendiendo comida, haciendo deliveries o en obras de construcción.

Proteger instalaciones domésticas, aislando tuberías expuestas, revisando la calefacción y evitando el uso de parrillas o estufas de gas dentro de casa, algo que aún se ve en algunos hogares y que puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿HABRÁ ALIVIO DESPUÉS DE ESTE EPISODIO?

La señal más alentadora de los pronósticos a mediano plazo es que este pulso de frío podría ser uno de los últimos más intensos de la temporada invernal en el noreste. Algunos modelos indican que, hacia la próxima semana, la ciudad de Nueva York podría volver a registrar temperaturas por encima del punto de congelación durante varios días, lo que ayudaría a derretir parte de la nieve acumulada y a aliviar el impacto de las tormentas de enero.

Esto no significa, sin embargo, que el invierno haya terminado ni que no puedan darse nuevos episodios de frío o nevadas puntuales durante febrero. Mientras el frente ártico avanza y la ciudad atraviesa otro fin de semana de frío extremo, el mensaje es claro: conviene tomarse el clima en serio, ajustar rutinas, revisar la calefacción y cuidar especialmente a quienes están más expuestos, en una Nueva York que, por estos días, vuelve a recordar lo duro que puede ser enfrentar el invierno en la costa este.

Niños juegan en la nieve en Broad Street en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 26 de enero de 2026. (Foto: EFE)

