Las autoridades sanitarias de Nueva York informaron sobre tres casos probables de tularemia, una enfermedad poco frecuente conocida como “fiebre del conejo”. Los pacientes fueron identificados en el condado de Suffolk, donde el Departamento de Salud mantiene abierta la investigación mientras se realizan las pruebas necesarias para confirmar los diagnósticos.

El Departamento de Salud del condado de Suffolk explicó que las tres personas cumplen con los criterios para ser consideradas casos probables, aunque la confirmación definitiva depende de estudios de laboratorio que pueden tardar varias semanas.

“SCDHS actualmente tiene tres casos probables de tularemia este año. La confirmación de un diagnóstico de tularemia requiere una combinación de pruebas de laboratorio y el cumplimiento de criterios clínicos o epidemiológicos específicos. Las pruebas de laboratorio para confirmar un diagnóstico de tularemia pueden tardar varias semanas”, dijo el departamento según ABC 7 New York.

¿Qué es la tularemia o fiebre del conejo?

La tularemia es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Francisella tularensis. Puede transmitirse a las personas mediante la picadura de garrapatas o tábanos infectados, el contacto con tejidos o fluidos de animales enfermos, así como por alimentos o agua contaminados. Según Cleveland Clinic, los conejos silvestres y otros pequeños mamíferos son algunos de los principales reservorios de la bacteria.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos se registran entre mayo y septiembre, cuando aumenta la actividad de las garrapatas y otros insectos que pueden transmitir la bacteria.

“Las picaduras de garrapatas o tábanos infectados suelen ocurrir durante los meses de verano, pero la enfermedad relacionada con la manipulación de animales y la caza puede presentarse en cualquier época del año”, señaló la agencia.

Las personas infectadas pueden presentar fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos, náuseas, vómitos, dolores musculares y dolor abdominal. Según los CDC, la enfermedad suele tratarse con antibióticos y el diagnóstico temprano ayuda a reducir el riesgo de complicaciones.

La enfermedad puede transmitirse por garrapatas, tábanos y el contacto con animales infectados, especialmente conejos silvestres. (Foto referencial: Magnific)

El caso de un niño que enfermó tras una picadura

Uno de los casos más recientes corresponde a John Detmer, un niño de 9 años que dio positivo por tularemia el pasado 20 de mayo, luego de permanecer enfermo durante aproximadamente un mes.

Su madre contó que comenzó a sospechar de la enfermedad después de retirarle una garrapata de la cabeza tras haber jugado en el jardín de su casa.

“Cuando me di cuenta de que era fiebre del conejo, entré en pánico porque tenemos conejos silvestres en nuestro jardín todo el tiempo”, dijo la mujer a CBS New York.

La mujer aseguró que nunca imaginó que su hijo pudiera contagiarse de esta enfermedad.

“Nunca tocamos a ninguno de ellos, nunca, nunca nos acercamos porque corren por todos lados. Jamás, ni en un millón de años, habría pensado que mi hijo se enfermaría de fiebre del conejo”, agregó.

Los síntomas que presentaba el menor

Según relató su madre, el niño sufrió un fuerte dolor en la cabeza y el cuello, además de fiebre durante diez días. Además, tuvo que acudir al médico en varias ocasiones antes de obtener un diagnóstico.

“Tenía los ganglios linfáticos inflamados, no podía mover el cuello. Le dolía muchísimo la cabeza donde estaba la picadura. Se despertó y la lesión en la parte superior de la cabeza parecía un grano que estaba drenando”, recordó la mujer.

Cabe agregar que las autoridades sanitarias señalaron que, en 2024, se registraron cuatro casos de tularemia en el condado de Suffolk y tres durante el año anterior, las cifras más altas reportadas en la zona desde 2014.

Por ello, recomiendan tomar medidas para evitar las picaduras de garrapatas, especialmente durante las actividades al aire libre en los meses de verano, y acudir al médico si aparecen síntomas después de una picadura o del contacto con animales silvestres.