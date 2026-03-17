Estados Unidos continúa afrontando un patrón meteorológico que está impactando el día a día de residentes y turistas. Mientras una ola de calor inusualmente temprana afecta el Oeste, la nieve está en partes del Medio Oeste y el Sur y Sureste está marcado por condiciones frías. Estos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dejan en claro que actualmente hay fuertes contrastes de temperatura entre distintas regiones del país y, si vives en la Gran Manzana o estás próximo a llegar de viaje, es importante que conozcas qué le espera estos días a Nueva York ya que hay una alerta activa por heladas. Aquí te dejo la información que necesitas conocer sobre las zonas que tienen advertencia por efecto lago y riesgo de congelación, así como las herramientas disponibles para recibir ayuda gratuita si no tienes cómo protegerte del frío o si conoces a alguien en situación de calle ya que el clima invernal continuará.

Qué está pasando con el clima en Nueva York y zonas en riesgo

Un frente frío hizo caer rápidamente las temperaturas por debajo de 32 °F (0 °C) en la noche del lunes al martes, provocando riesgo de congelación en carreteras y superficies mojadas en varias zonas del centro de Nueva York. Ante esto, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió avisos de clima invernal por nieve y congelamiento rápido de charcos y caminos (“flash freeze”) hasta la madrugada de hoy martes.​

Adicional a esto, una banda de nieve por efecto lago se mantiene activa al este del lago Ontario, con advertencias vigentes en condados como Oswego, Cayuga y Oneida, donde se esperan entre 5 y 10 pulgadas de nieve y viento fuerte que reduce la visibilidad.

Estas condiciones de nieve intensa y ráfagas de hasta 35–45 mph complican la movilidad y pueden causar cortes de energía en comunidades del centro y norte del estado.

En estos momentos, la sensación térmica en Nueva York es mucho más baja por la influencia de vientos fuertes, con ráfagas cercanas a 35 mph.

Desde Newsweek también destacan que aproximadamente 500.000 personas en Nueva York y Ohio se preparan para condiciones de viaje peligrosas, ya que varias alertas por nevadas provocadas por el efecto lago siguen vigentes este martes, y se espera que algunas áreas reciban hasta 25 centímetros de nieve, acompañadas de fuertes vientos y poca visibilidad debido a la nieve arrastrada por el viento.

Los meteorólogos pronostican que se formarán bandas de nieve estrechas pero intensas en varios condados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es la nieve de efecto lago?

La nieve provocada por el efecto lago es un fenómeno común en la región de los Grandes Lagos, que se produce cuando el aire frío, generalmente procedente de Canadá, se desplaza sobre las cálidas aguas de los lagos, provocando que el aire ascienda y forme nubes que pueden descargar varios centímetros de nieve por hora.

Brian Mitchell, responsable del programa de observación del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), declaró a Newsweek que la cantidad justa de aire frío que llegó fue suficiente para generar la actual nevada por efecto lago.

Recomendaciones para afrontar las alertas por helada

Evita salir si no es necesario en zonas bajo advertencia, especialmente durante las bandas más intensas de nieve por efecto lago y mientras el pavimento siga congelado.

Si tienes que manejar, reduce la velocidad, aumenta la distancia entre vehículos y mantén luces encendidas; la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento puede bajar la visibilidad de forma repentina.

Vístete por capas: camiseta térmica, suéter o sudadera y un abrigo impermeable; añade gorro, guantes y bufanda, ya que el viento acelera la pérdida de calor corporal.​

Protege tuberías y plantas sensibles: deja un hilo de agua corriendo en grifos expuestos, abre puertas de gabinetes bajo lavamanos para que circule el aire caliente y cubre plantas exteriores en maceta.​

Revisa a personas vulnerables: adultos mayores, personas con discapacidad, vecinos que viven solos o familias sin calefacción estable, para asegurarte de que tengan abrigo y comida suficiente.

Descubre dónde acudir y cómo aprovechar estos recursos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde pedir ayuda gratuita por clima invernal y heladas

El frío prolongado puede representar riesgo para adultos mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas, incluso sin grandes acumulaciones de nieve dentro de la ciudad. Es por esto que, en episodios de frío extremo, la ciudad suele activar la alerta “Code Blue” para personas sin hogar, lo que implica que se intensifica el operativo de albergues y traslados de emergencia para prevenir hipotermia.

Línea 311 en la ciudad de Nueva York: puedes pedir información sobre centros de calentamiento (“warming centers”), albergues de emergencia y apoyo para personas sin hogar durante el frío extremo. Si ves a alguien durmiendo en la calle en medio de temperaturas peligrosas, llama al 311 y pide “homeless outreach”; se enviará un equipo especializado para ofrecer traslado a refugio, mantas o ropa abrigadora. El portal de centros de calentamiento de la ciudad (accesible a través de la información oficial que difunde NYC Health) permite ubicar lugares cercanos donde pasar varias horas bajo techo y con calefacción. Organizaciones comunitarias y misiones religiosas, como The Bowery Mission, ofrecen refugio, comida caliente y orientación gratuita; en muchos casos cuentan con personal bilingüe para atender a la comunidad hispana.

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