El paso de un sistema de baja presión cambiará las condiciones del tiempo en Nueva York y otras zonas del noreste de Estados Unidos durante los próximos días. Aunque la mayor parte del área triestatal tendrá lluvias persistentes y ráfagas de viento, el ingreso de aire frío podría provocar las primeras nevadas de la temporada en localidades ubicadas al norte y oeste de la ciudad. El fenómeno comenzará a sentirse desde el jueves 12 de noviembre y se prolongará hasta el sábado 14, con efectos que podrían extenderse al domingo 15 debido al descenso de las temperaturas.

Según NBC 4 New York, las precipitaciones más importantes se concentrarán entre la tarde del jueves y la tarde del viernes. Además, algunas comunidades podrían experimentar inundaciones costeras menores durante las horas de marea alta.

Estas zonas del área triestatal podrían registrar las primeras nevadas de la temporada. | Crédito: AFP

¿Qué zonas de Nueva York podrían recibir nieve entre el 12 y el 15 de noviembre?

Las primeras nevadas de la temporada podrían aparecer en sectores elevados ubicados al norte y oeste de Nueva York. El aire frío que ingresará detrás de la tormenta favorecerá que parte de la lluvia se mezcle con nieve húmeda, especialmente durante el viernes.

Entre las zonas que podrían registrar copos de nieve se encuentran:

Catskills : algunas localidades podrían observar las primeras nevadas de la temporada.

: algunas localidades podrían observar las primeras nevadas de la temporada. Poconos : las áreas de mayor elevación podrían recibir nieve húmeda.

: las áreas de mayor elevación podrían recibir nieve húmeda. Noroeste de Nueva Jersey : existe la posibilidad de que aparezcan algunos copos.

: existe la posibilidad de que aparezcan algunos copos. Lower Hudson Valley : las elevaciones más altas podrían acumular entre 1 y 3 pulgadas de nieve.

: las elevaciones más altas podrían acumular entre 1 y 3 pulgadas de nieve. Condado de Ulster occidental: las zonas ubicadas a 1.500 pies de altura o más podrían recibir entre 2 y 5 pulgadas.

En particular, se emitió un aviso meteorológico invernal para el oeste del condado de Ulster, limitado a las áreas que se encuentran por encima de los 1.500 pies de elevación.

En cambio, Nueva York y las comunidades cercanas a la costa tendrían principalmente lluvia, con pocas posibilidades de acumulación de nieve.

¿Cuándo llegará la tormenta nor’easter a Nueva York?

El sistema de baja presión avanzará de oeste a este y comenzará a provocar lluvias desde la mañana del jueves 12 de noviembre. Sin embargo, el periodo de mayor actividad se espera entre la tarde de ese día y la tarde del viernes 13.

Este es el pronóstico previsto:

Fecha Pronóstico Jueves 12 de noviembre Lluvias, posibles tormentas eléctricas y aumento de los vientos Viernes 13 de noviembre Lluvias persistentes, ráfagas fuertes y posibilidad de nieve en zonas elevadas Sábado 14 de noviembre La tormenta se alejará y llegará aire frío Domingo 15 de noviembre Tiempo más seco, pero con temperaturas inferiores a lo habitual

Se esperan acumulaciones generales de entre media y una pulgada y media de lluvia. Sin embargo, algunos sectores podrían registrar hasta 3 pulgadas de precipitación de manera aislada.

Las lluvias más intensas podrían coincidir con las horas de mayor tráfico del jueves, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las hojas caídas también podrían obstruir los desagües, especialmente en sectores urbanos de Nueva York, y favorecer inundaciones localizadas.

Nueva York tendrá un fin de semana más frío después del paso de la tormenta. | Crédito: AFP / SARAH YENESEL

¿Cómo estarán las temperaturas en Nueva York durante el fin de semana?

El frío será otro de los efectos importantes del paso del nor’easter. Una vez que las precipitaciones terminen durante las primeras horas del sábado 14 de noviembre, las temperaturas continuarán descendiendo.

Durante la mañana del sábado, la sensación térmica podría ubicarse entre los 20 y 30 grados Fahrenheit (aproximadamente entre -6 y -1 °C). En buena parte de la región, los valores máximos permanecerán entre los 30 y 40 grados Fahrenheit.

El panorama mejorará gradualmente con la llegada de un sistema de alta presión, que favorecerá condiciones más secas durante el inicio de la próxima semana. Sin embargo, las temperaturas se mantendrán alrededor de 5 grados Fahrenheit por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Por ello, aunque la nieve no llegará de manera significativa a Nueva York, el descenso térmico marcará un cambio importante en las condiciones del tiempo.