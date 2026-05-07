Si usas tu vehículo para ir al trabajo, llevar a tus hijos al colegio o como herramienta para ganarte la vida, ¿sabías que en Nueva York pueden suspender tu licencia de conducir por deudas fiscales? Perder ese documento no solo complica tus traslados diarios, también puede poner en peligro tu empleo y muchos compromisos familiares que dependen de que puedas manejar. En los últimos meses, el tema ha cobrado fuerza porque cada vez más conductores se enteran, muchas veces tarde, de que su permiso está en la mira por deudas con el estado. En esta nota te explicamos cómo funciona esta suspensión vinculada a impuestos pendientes y quiénes están en riesgo.

¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO POR LA POSIBLE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR DEUDAS FISCALES EN NUEVA YORK?

En Nueva York están en riesgo de suspensión de la licencia de conducir las personas que tienen deudas fiscales estatales atrasadas de US$10,000 o más, incluyendo impuestos, intereses y multas. Esta medida está a cargo del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de NY (Tax Department), que es la entidad encargada de avisar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) cuando se cumplen ciertas condiciones para que se proceda a suspender ese documento.

Es importante aclarar que se trata exclusivamente de deudas de impuestos con el estado y que la suspensión no es automática, ya que antes de llegar a ese punto se siguen varias etapas de aviso y notificación al contribuyente.

De acuerdo con las autoridades del estado de Nueva York, el primer paso es el envío de una carta oficial al contribuyente llamada “Aviso de suspensión propuesta”. Desde que recibe ese documento, la persona dispone de 60 días para reaccionar: saldar lo que debe, negociar un plan de pagos o impugnar la determinación mediante una apelación. Si deja pasar el plazo sin hacer nada, el expediente puede seguir su curso y terminar en una orden de suspensión emitida por el DMV.

En resumen, están en riesgo de que sus licencias sean suspendidas:

Los que tienen una deuda de US$10,000 en impuestos estatales de Nueva York.

Las personas a las que el Tax Department ya les ha identificado esa deuda y la ha reportado al DMV para que se considere la suspensión.

Quienes no responden al “Aviso de Suspensión Propuesta del Permiso de Conducir” que envía el estado. Se dan aproximadamente 60 días para pagar, entrar en plan de pagos o resolver la deuda antes de que el DMV suspenda la licencia.

La idea es no dejar pasar los avisos. Varios expertos en materia fiscal coinciden en que el error más común es restarles importancia a las notificaciones. Todo el procedimiento está pensado para dar un tiempo razonable para arreglar la deuda, pero ese margen se pierde si la persona no responde.

El proceso no es inmediato: primero llega un “Aviso de suspensión propuesta” (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿LA SUSPENSIÓN PUEDE CONVERTIRSE EN CANCELACIÓN DEFINITIVA?

Si bien tener una deuda con el fisco en Nueva York puede llevar a la suspensión de tu licencia de conducir, esta medida es solo temporal; no se convierte en una cancelación definitiva. Por lo tanto, la licencia queda suspendida hasta que regularices tu situación fiscal. Una vez que pagues, podrás recuperar el permiso de conducir.

Es más, en algunos casos, tras haber iniciado la suspensión, el estado puede solicitar al DMV que la levante si el contribuyente cumple con un acuerdo, publica El Diario.

En los últimos meses, el estado ha endurecido las medidas para presionar el pago de ciertos impuestos atrasados, y una de las consecuencias más serias puede ser quedarte sin permiso para manejar.

La buena noticia es que la medida no es definitiva (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

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