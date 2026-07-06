La ciudad de Nueva York está bajo máxima precaución ante la seria amenaza de inundaciones repentinas que ya están generando un impacto de miles de ciudadanos. Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha un plan de contingencia para controlar los impactos de este fenómeno climático; sin embargo, la incertidumbre aún sigue presente. En esta nota, te revelaré más detalles al respecto sobre esta alerta.

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Este plan de emergencia se debe ante las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se han registrado en las últimas horas. Producto de las intensas precipitaciones, las autoridades han advertido de la formación de distintas inundaciones repentinas.

Debido a las intensas precipitaciones, se activó un plan de emergencia en NYC. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Hasta cuándo estará activo la emergencia en NYC?

Una información reciente del medio N+ Univision explicó que los cinco distritos de la Gran Manzana —Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island— están bajo advertencia sobre este mal tiempo que se está registrando.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de inundación vigente en la ciudad de Nueva York que se mantendrá hasta las 6 a.m. del próximo martes 7 de julio.

Según los reportes de la agencia citada, la ciudad podría recibir un sistema de tormentas que dejaría entre 2 y 3 pulgadas de lluvia; sin embargo, los acumulados pueden alcanzar hasta 6 pulgadas, cantidades suficientes para provocar inundaciones peligrosas.

Estas precipitaciones amenazan con colapsar la red de drenaje de NYC, lo que generaría anegaciones en autopistas principales, pasos subterráneos y vecindarios de baja elevación. Es más, existe la posibilidad de que se registren vientos huracanados capaces de tumbar el tendido eléctrico y ramas de árboles.

Estas precipitaciones representan un peligro para los transeúntes y coches. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Recomendaciones a seguir por intensas lluvias en Nueva York

En caso residas en alguno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, estás expuesto a este fenómeno meteorológico. Para ello, es necesario que estés preparado con las siguientes recomendaciones:

Evita desplazamientos durante las lluvias intensas y tormentas eléctricas. Mantente en casa.

No conduzcas ni camines por calles o zonas inundadas.

Usa únicamente el transporte público cuando sea seguro.

Si cuentas con un sótano, planta baja o una vivienda con antecedentes de inundaciones, elabora un plan de evacuación.

Contacta al 911 únicamente en caso estés en peligro inmediato.

Reporta árboles caídos, alcantarillas obstruidas u otros riesgos al 311

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