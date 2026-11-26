La celebración del Día de Acción de Gracias estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en Nueva York. Miles de familias se preparan para reunirse este jueves 26 de noviembre, pero una tormenta costera amenaza con complicar los desplazamientos y generar situaciones peligrosas en diferentes puntos del estado. Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse informados, tomar precauciones antes de salir de casa y prestar especial atención a las advertencias meteorológicas, debido a que se esperan fuertes ráfagas de viento, precipitaciones intensas y posibles inundaciones en zonas vulnerables.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia ante la llegada del fenómeno meteorológico. A través de una publicación en X, antes Twitter, la funcionaria advirtió que las condiciones podrían afectar la movilidad durante una de las fechas de mayor actividad familiar en Estados Unidos.

“Prevemos lluvias intensas y vientos fuertes que podrían generar condiciones peligrosas para viajar”, escribió la demócrata.

Hochul también recomendó a la población mantenerse alerta y considerar tiempo adicional para sus desplazamientos. Quienes necesiten consultar las advertencias meteorológicas pueden enviar un mensaje de texto al número 333-111 para recibir actualizaciones en tiempo real.

La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en Nueva York por la tormenta invernal y advirtió que las lluvias intensas y los fuertes vientos podrían generar condiciones peligrosas para viajar durante Thanksgiving. | Crédito: X @GovKathyHochul

¿Qué zonas de Nueva York están bajo alerta por la tormenta?

La advertencia comprende la ciudad de Nueva York y tres condados del estado: Nassau, Suffolk y Westchester.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Nueva York también difundió un mapa con los principales riesgos asociados a la tormenta costera, que se extenderá durante Thanksgiving y las primeras horas del viernes.

Según el organismo, se esperan ráfagas de viento fuertes e incluso dañinas, cuyo mayor impacto podría concentrarse en Long Island y el área metropolitana de Nueva York.

El pronóstico también contempla lluvias generalizadas, de intensidad moderada a localmente fuerte. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones menores en áreas urbanas y lugares con sistemas de drenaje deficientes. Tampoco se descartan inundaciones repentinas localizadas.

El NWS advierte sobre fuertes vientos, lluvias intensas e inundaciones costeras durante Thanksgiving, con mayor riesgo en Long Island y el área metropolitana de Nueva York. | Crédito: NWS New York

¿Qué otros riesgos advierte el NWS?

Además de los fuertes vientos y las lluvias, el NWS alertó sobre posibles inundaciones costeras entre el jueves y el viernes.

El organismo prevé inundaciones costeras de intensidad menor a moderada en diferentes sectores. Sin embargo, algunas de las zonas más vulnerables de la parte occidental de Great South Bay podrían experimentar episodios de mayor magnitud.

También existe riesgo de erosión generalizada de dunas e inundaciones en playas, con posibles desbordamientos localizados.

Por otro lado, las condiciones marítimas serán peligrosas debido a las ráfagas de viento con fuerza de tormenta y el fuerte oleaje previsto en todas las aguas de la región.

Por ello, las autoridades recomiendan prestar atención a los avisos oficiales y evitar exponerse innecesariamente a las condiciones meteorológicas adversas.

La tormenta en Nueva York amenaza con provocar fuertes vientos e inundaciones en Long Island y otras zonas. | Crédito: Pexels

¿Qué pasará con el desfile de Thanksgiving de Macy’s?

La tormenta también obligó a modificar la programación de uno de los acontecimientos más tradicionales de Nueva York: el desfile de Thanksgiving organizado por la cadena de tiendas Macy’s.

La celebración, que este año cumple 100 años, estaba prevista para este jueves, pero fue pospuesta hasta el sábado 28 de noviembre debido a las condiciones meteorológicas.

El evento reúne cada año a miles de espectadores en Manhattan para observar los enormes globos, carros alegóricos y presentaciones musicales que recorren las calles de la ciudad.

Se trata de una modificación histórica, pues el desfile no había tenido que trasladarse a otra fecha en sus 100 años de existencia.

La última vez que sufrió cambios importantes fue en 1971, cuando los globos monumentales no pudieron elevarse debido al mal tiempo. Antes de ello, el evento solamente había sido cancelado en tres ocasiones, entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.