Las autoridades de Nueva York están tomando las acciones correspondientes tras confirmarse el ataque de un coyote portador de rabia. El incidente, que ha causado preocupación entre las familias, nos revela la importancia de mantener total precaución al transitar por áreas cercanas a la vida silvestre. Ante un posible riesgo de ataque por parte de este mamífero y lo que representa esta enfermedad, es importante que sepas cómo actuar con rapidez si sueles experimentarlo. En esta nota conocerás los pasos esenciales que salvarían tu vida y proteger a los integrantes de tu familia.

La alerta surge desde el pasado lunes 9 de marzo, cuando un coyote rabioso atacó a tres personas y seis perros en áreas cercanas al Siwanoy Country Club y el Twin Lakes Park, situadas en el condado de Westchester.

Ante la peligrosidad que representaba este animal, los agentes policiales tomaron la decisión de abatirlo. Tras el incidente, se procedió a realizarle los análisis correspondiente, donde los resultados confirmaron que el coyote era portador de este virus.

Las autoridades del condado no revelaron las identidades de las personas afectadas ni han precisado la severidad de sus heridas; sin embargo, hicieron un llamado urgente que recurran a recibir asistencia médica profesional ante cualquier posible mordedura o rasguño.

Si bien el animal ya no representa una amenaza en dicha área, se ha recomendado a los residentes mantener medidas de vigilancia y precaución.

Según reportes policiales, el coyote rabioso atacó a tres personas y seis perros. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los síntomas de la rabia en los animales

Los signos de alerta ante un animal potencialmente con rabia incluye:

Cambios drásticos en su comportamiento (muestra agresividad inusual o una docilidad excesiva).

Pérdida evidente del miedo natural hacia los seres humanos.

Presenta irritabilidad.

Estados de letargo o excitación constante.

Dificultad para mantener el equilibrio al caminar.

Presencia de espuma en la boca.

Un síntoma fácil de identificar cuando animal presenta rabia es la presencia de espuma en su hocico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué hacer si me mordió o me rasguñó un animal con rabia

Busca atención de manera inmediata para que te evalúen la herida que presentas.

Lava la zona afectada con abundando agua y jabón.

Localiza a un proveedor de atención médica para que inicie el tratamiento preventivo.

Informa al Departamento de Salud del condado donde resides sobre el ataque y la ubicación.

Reporta cualquier contacto de la saliva del animal con ojos, nariz, boca o heridas abiertas.

Inicia el tratamiento rápidamente, pues la enfermedad suele ser mortal.

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