Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta para la ciudad de Nueva York, Long Island y algunas zonas de Nueva Jersey, debido a que se espera una ola de frío inusual para esta época del año.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el aviso entrará en vigor desde la noche del lunes hasta la mañana del martes, cuando las temperaturas podrían descender hasta los 30 grados Fahrenheit (unos -1 °C), informó el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad en X.

El pronóstico indica que el frío intenso también afectará los condados de Nassau y Suffolk, en Long Island, además de partes del sur de Connecticut y el noreste de Nueva Jersey.

Las temperaturas caerán hasta los 30 grados Fahrenheit y la sensación térmica podría alcanzar los 25 grados, según los meteorólogos. (Foto referencial: Freepik)

Estas temperaturas bajo cero estarán relacionadas con la llegada de un potente vórtice polar que cubrirá gran parte del este de Estados Unidos durante los próximos días.

“El sistema traerá aire ártico desde Canadá hacia Nueva York a partir del domingo, dando un adelanto del invierno a más de 100 millones de personas”, explicó Dylan DeBruyn, meteorólogo de FOX Weather, en declaraciones al New York Post.

Además, se esperan ráfagas de viento superiores a los 30 mph (unos 50 km/h) hasta el martes, lo que hará que la sensación térmica caiga hasta unos gélidos 25 grados Fahrenheit (aproximadamente -4 °C), añadió el especialista.

Se esperan nevadas intensas en el oeste y centro del estado y un descenso térmico incluso en Florida. (Foto referencial: Freepik)

La zona metropolitana de Nueva York no será la única afectada. Los meteorólogos advirtieron sobre fuertes ráfagas de nieve y áreas de efecto lago en el oeste y centro del estado, incluyendo ciudades como Buffalo, Syracuse y Watertown. De forma sorprendente, incluso Tallahassee, en Florida, registrará temperaturas similares antes que Nueva York.

Se espera que el frío comience a disminuir para el miércoles, cuando las temperaturas máximas en la Gran Manzana subirán nuevamente a los 50 grados Fahrenheit (alrededor de 10 °C) y las mínimas nocturnas regresarán a los valores típicos de entre 40 y 45 grados; sin embargo, el NWS advirtió que las heladas pueden dañar cultivos y plantas, marcando el final de la temporada de crecimiento.

Los expertos recomiendan proteger mascotas, plantas y tuberías del congelamiento. (Foto: Istock)

Las autoridades recomendaron proteger a las mascotas del frío extremo, resguardar las plantas de exterior y dejar correr un leve hilo de agua en los grifos más expuestos para evitar que las tuberías se congelen.

Además, pidieron a los residentes abrigarse adecuadamente y tener precaución al caminar, conducir o andar en bicicleta debido a las posibles superficies resbaladizas por el hielo y la escarcha.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

