Nueva York tendrá varios días de viento por un nor’easter que se mantendrá frente a la costa este de Estados Unidos, aunque el pronóstico no apunta a un impacto directo sobre la ciudad. Para quienes salen temprano al trabajo, recogen a sus hijos de la escuela o estacionan el carro cerca del agua, conviene prestar atención a algo más que la posibilidad de lluvia: también importa el horario de las mareas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé ráfagas costeras generalmente de entre 20 y 30 millas por hora, junto con posibles inundaciones menores en algunas bahías del sur de Long Island. El período que merece mayor vigilancia será la noche del miércoles 21 de octubre.

Sin embargo, el panorama cambia según la ubicación. El informe emitido por la oficina de Upton a la 1:23 a. m. del martes 20 de octubre de 2026 anticipa condiciones mayormente secas para buena parte del área metropolitana. Los principales efectos serían el oleaje, las corrientes de aire persistentes y una subida del nivel del agua en sectores vulnerables.

Un nor’easter llegará a Nueva York, provocando fuertes vientos y posibles inundaciones en zonas costeras (Foto: AFP) / SELCUK ACAR

¿CUÁNDO SE SENTIRÁN LOS EFECTOS DEL NOR’EASTER EN NUEVA YORK?

De acuerdo con medios como Pix11, SI Live, entre otros, no se espera que el centro de la tormenta llegue a NYC. Su trayectoria permanecerá al sur y al este de la región, con un mayor acercamiento entre la noche del miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, todavía sobre el Atlántico.

Las consecuencias podrán percibirse antes y después de ese momento. Según el NWS, las ráfagas costeras continuarán desde el martes hasta el jueves, mientras que la pleamar del miércoles por la noche concentra la preocupación por posibles inundaciones en puntos de Long Island.

Día Condiciones previstas Martes 20 de octubre Viento persistente del noreste, con ráfagas costeras generalmente de 20 a 30 mph. Miércoles 21 de octubre Algunas áreas costeras del este podrían registrar ráfagas cercanas a 35 o 40 mph. La marea alta nocturna será el período de mayor atención por posibles inundaciones menores. Jueves 22 de octubre Podrían continuar los efectos del viento y las mareas en sectores expuestos, mientras el sistema comienza a desplazarse hacia el noreste. Viernes 23 de octubre Se prevé una menor influencia de la tormenta conforme se aleje, aunque la evolución dependerá de su trayectoria.

Previsión basada en el informe del Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York emitido durante la madrugada del 20 de octubre de 2026, sujeta a actualizaciones.

¿QUÉ ZONAS DE LONG ISLAND PODRÍAN REGISTRAR INUNDACIONES?

La mayor preocupación corresponde a las bahías interiores de la costa sur de Long Island y a sectores de Great South Bay. Allí, el flujo persistente del noreste puede favorecer la acumulación de agua y elevar su nivel durante los ciclos de marea alta.

El escenario contempla inundaciones costeras menores, especialmente durante la noche del miércoles y posiblemente el jueves. Para el resto del área cubierta por esa oficina meteorológica, los niveles previstos se mantendrían por debajo de los umbrales que definen dicha categoría.

Estas son las diferencias que conviene tener claras:

Bahías interiores de la costa sur de Long Island: figuran entre los principales puntos bajo vigilancia por una posible subida del agua.

Great South Bay: algunos sectores podrían alcanzar niveles de inundación menor durante la pleamar.

Ciudad de Nueva York: el informe no plantea desbordamientos generalizados ni atribuye el mismo riesgo a todos sus vecindarios.

Costa de Nueva Jersey: cuenta con pronósticos y avisos propios, que no deben interpretarse como alertas para NYC.

En Nueva Jersey, el boletín de Mount Holly emitido a las 3:44 a. m. del martes mantenía un aviso de inundación costera, conocido como Coastal Flood Advisory, entre las 3 p. m. y las 9 p. m. Su alcance incluía Ocean, el sureste de Burlington, Atlantic y Cape May.

Esa oficina también señalaba la posibilidad de inundaciones moderadas en algunas bahías interiores durante la marea alta del miércoles por la noche. La previsión corresponde a su zona de cobertura y no debe trasladarse automáticamente a toda el área metropolitana neoyorquina.

¿QUÉ TAN FUERTES SERÁN LAS RÁFAGAS?

Las velocidades costeras se situarán generalmente entre 20 y 30 millas por hora desde el martes hasta el jueves. Algunos sectores del este podrían acercarse a las 35 o 40 mph durante el miércoles, según el NWS.

Los valores superiores no representan una previsión uniforme para los cinco boroughs. La exposición al litoral y la ubicación de cada comunidad serán importantes para interpretar el pronóstico local.

Velocidad anunciada Equivalencia aproximada 20 mph 32 km/h 30 mph 48 km/h 35 mph 56 km/h 40 mph 64 km/h

También conviene distinguir entre las condiciones en tierra y el panorama marítimo. El informe incluye avisos para embarcaciones pequeñas y advertencias por vientos de temporal en determinadas aguas de la región; esas alertas no significan que se esperan intensidades equivalentes en las calles de NYC.

En Nueva York, se esperan vientos fuertes durante este fenómeno (Foto: Getty Images) / Anadolu

¿LLOVERÁ EN NYC DURANTE EL PASO DE LA TORMENTA?

No se anticipa un episodio de precipitaciones persistentes sobre la ciudad de Nueva York por este sistema. Una zona de alta presión al norte ayudará a mantener seco buena parte del entorno metropolitano, mientras la baja continúa sobre el océano.

La posibilidad de algunas lluvias se concentra en el extremo oriental de Long Island entre el final del miércoles y el jueves. Aun allí, los meteorólogos señalan que existe poca confianza en ese escenario.

Para quienes viven cerca de una bahía, la distinción es importante: puede subir el agua aunque no esté lloviendo con fuerza. En este caso, la atención se centra en la combinación de viento sostenido, oleaje y marea alta.

Pese a los pronósticos de un nor'easter, no hay mucha probabilidad de lluvias en Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBEN TOMAR LOS RESIDENTES?

Antes de salir al trabajo, hacer las compras o regresar a casa, conviene consultar el pronóstico de la localidad correspondiente. Las condiciones de Manhattan no necesariamente reflejan lo que ocurre en una comunidad costera de Long Island o Nueva Jersey.

Estas son las principales recomendaciones:

Revisa los avisos locales. Comprueba qué áreas están incluidas y durante cuánto tiempo estarán vigentes.

Evita estacionar el carro en puntos que suelen inundarse con la marea. Busca una alternativa alejada de calles bajas o aparcamientos próximos al agua.

No conduzcas por una vía anegada. La profundidad puede ser mayor de lo que parece; da la vuelta y utiliza otra ruta.

Consulta las alertas marítimas antes de navegar. El panorama contempla condiciones peligrosas para embarcaciones en determinadas aguas costeras.

Presta atención a las actualizaciones del miércoles. La pleamar nocturna será especialmente relevante para las bahías del sur de la isla.

Si necesitas desplazarte por una comunidad expuesta, revisa las indicaciones oficiales antes de iniciar el recorrido. Que el cielo permanezca despejado no elimina los riesgos asociados al aumento del nivel del mar.

¿CUÁNDO MEJORARÁN LAS CONDICIONES?

El sistema debería avanzar hacia el noreste durante la segunda mitad de la semana. Para Nueva York y Long Island, el NWS prevé que una zona de alta presión termine por reducir su influencia hacia el fin de semana.

La mejoría no ocurrirá necesariamente al mismo tiempo en todas las localidades. Hasta entonces, los residentes de sectores vulnerables deben seguir las actualizaciones sobre las mareas del miércoles y el jueves, ya que cualquier aviso dependerá de los niveles previstos para cada comunidad.