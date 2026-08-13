Las personas que planeaban disfrutar de las playas del condado de Los Ángeles recibieron una recomendación importante este jueves: evitar entrar al océano en nueve zonas costeras. El Departamento de Salud Pública del condado emitió advertencias después de que varias muestras recientes detectaran niveles elevados de bacterias.

Las zonas afectadas incluyen sectores de Hermosa Beach, Redondo Beach, Santa Monica, Paradise Cove y San Pedro.

Segúnn NBC Los Angeles, las autoridades recomiendan evitar el contacto con el agua en los siguientes lugares:

Hermosa Beach Pier , en Hermosa Beach: 100 yardas a cada lado del muelle.

, en Hermosa Beach: 100 yardas a cada lado del muelle. Avenue I storm drain , en Redondo Beach: 100 yardas a cada lado del desagüe.

, en Redondo Beach: 100 yardas a cada lado del desagüe. East Montana Avenue storm drain , en Santa Monica State Beach: 100 yardas a cada lado.

, en Santa Monica State Beach: 100 yardas a cada lado. Wilshire Boulevard storm drain , en Santa Monica Beach: 100 yardas a cada lado.

, en Santa Monica Beach: 100 yardas a cada lado. Ramirez Creek , en Paradise Cove: 100 yardas a cada lado del muelle.

, en Paradise Cove: 100 yardas a cada lado del muelle. Solstice Creek , en Dan Blocker County Beach: toda el área destinada para nadar.

, en Dan Blocker County Beach: toda el área destinada para nadar. East Wilshire Boulevard storm drain , en Santa Monica Beach: 100 yardas a cada lado.

, en Santa Monica Beach: 100 yardas a cada lado. Inner Cabrillo Beach , en San Pedro: toda el área de natación.

, en San Pedro: toda el área de natación. Santa Monica Pier: 100 yardas a cada lado del muelle.

Entre las áreas afectadas están Hermosa Beach, Santa Monica, Redondo Beach y Cabrillo Beach en San Pedro. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué se emitieron las advertencias?

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, las restricciones fueron establecidas después de que muestras recientes del agua registraran niveles de bacterias superiores a los estándares de salud estatales.

Mientras continúan las advertencias en estas nueve zonas, las autoridades retiraron una alerta anterior para Mother’s Beach, en Marina del Rey. Las pruebas más recientes realizadas allí mostraron que la calidad del agua volvió a ubicarse dentro de los estándares establecidos por el estado.

Las personas que quieran consultar las condiciones de las playas pueden obtener información las 24 horas a través de la línea telefónica del condado, 800-525-5662. También existe un mapa con las zonas afectadas y más información sobre la calidad del agua en el sitio del Departamento de Salud Pública del condado.