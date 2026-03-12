Una alerta ha tomado por sorpresa a miles de bañistas que disfrutan de las playas de Texas en plenas vacaciones de Spring Break. En medio del sol y el ambiente festivo, algunos visitantes podrían encontrarse con unas criaturas pequeñas, brillantes y de color azul eléctrico que llaman inmediatamente la atención. Sin embargo, detrás de su apariencia llamativa se esconde un riesgo real. Especialistas y autoridades costeras han advertido que se trata del llamado “dragón azul”, un animal marino que, aunque parece inofensivo e incluso hermoso, puede provocar picaduras extremadamente dolorosas si alguien lo toca.

Investigadores del Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, perteneciente a la Texas A&M University, informaron recientemente que varios ejemplares de estos animales han sido encontrados varados en playas del estado. Según el instituto, estas pequeñas criaturas marinas suelen vivir flotando en mar abierto, pero los fuertes vientos provenientes del Golfo de México pueden empujar comunidades enteras de organismos hacia la costa.

Autoridades de Texas piden no tocar al "dragón azul", una pequeña criatura marina capaz de provocar dolorosas picaduras. | Crédito: Harte Research Institute / Facebook

¿Qué es un dragón azul?

Los expertos explican que el llamado dragón azul es en realidad una pequeña babosa marina que se alimenta de organismos venenosos como la carabela portuguesa. Al consumir estas especies, el animal es capaz de almacenar y concentrar las células urticantes de su presa. Esto significa que, si alguien llega a tocarlo, puede recibir una picadura muy dolorosa, incluso cuando el organismo ya está en la arena.

Además, los investigadores señalan que estos animales no suelen aparecer solos. Con frecuencia llegan a la costa acompañados de otras especies flotantes del océano, como las carabelas portuguesas, los llamados “blue buttons” y los caracoles marinos púrpura. Este fenómeno es conocido por algunos oceanógrafos como “Blue Wave” u “ola azul”, un evento en el que varios organismos marinos del mismo ecosistema terminan arrastrados hasta la playa.

Un animal pequeño que puede provocar una picadura dolorosa

Los dragones azules miden apenas entre 1 y 3 centímetros, pero su tamaño engaña. A pesar de su apariencia delicada, poseen una defensa sorprendentemente potente gracias a las toxinas que acumulan de sus presas.

Por esa razón, especialistas recomiendan no tocar ni manipular estos animales, incluso si parecen muertos o secos sobre la arena. Las células venenosas pueden seguir activas después de que el organismo haya llegado a la costa, lo que mantiene el riesgo para cualquier persona que intente recogerlo.

El "dragón azul" ha sorprendido a bañistas en Texas, donde expertos alertan sobre su presencia en la arena. | Crédito: Harte Research Institute / Facebook

Qué hacer si encuentras uno en la playa

Las autoridades y expertos recomiendan seguir algunas medidas simples si llegas a ver uno en la arena, especialmente en playas del Golfo como Galveston:

Avisar a otros visitantes que estén cerca

Observar el animal únicamente desde la distancia

No recogerlo ni tocarlo con las manos

Mantener alejados a niños y mascotas

Aunque el fenómeno puede resultar curioso para los turistas, los especialistas insisten en que lo más importante es mantener la distancia. Estas pequeñas criaturas pueden ser fascinantes de observar, pero también representan un recordatorio de que incluso los organismos más diminutos del océano pueden esconder defensas poderosas.

