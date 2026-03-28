Vecinos de San José (California) manifestaron su preocupación por el aumento de robos de correspondencia en sus comunidades. Según denuncian, los delincuentes estarían utilizando llaves maestras para abrir buzones y llevarse tarjetas de crédito, cheques y otros documentos importantes. Tras ver reportajes sobre este problema, residentes de la zona de Almaden Walk Loop decidieron compartir su situación.

Uno de ellos, identificado como Z.L., aseguró a ABC7 que sienten que no están recibiendo suficiente apoyo. “No parece que tengamos mucha ayuda”, dijo. “No se siente que sepamos qué podemos hacer para mantener todo seguro”.

En este vecindario, los habitantes afirman haber sufrido al menos cuatro incidentes de robo. Explican que, desde septiembre, dos hombres llegan durante la noche y utilizan una llave maestra del servicio postal para acceder a los buzones comunitarios.

Los delincuentes sustraen tarjetas, cheques y documentos importantes desde buzones comunitarios. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

El caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando el buzón quedó dañado tras el robo. Debido a esto, los vecinos ahora deben recoger su correspondencia directamente en la oficina postal, lo que, aunque frena temporalmente los robos, genera incomodidades.

Ante la falta de soluciones, los residentes intentaron tomar medidas por su cuenta instalando cámaras de seguridad y se comunicaron en varias ocasiones con el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y con la policía local.

“Estamos haciendo todo lo posible de nuestra parte, como instalar cámaras. Nos hemos comunicado varias veces con el Servicio de Inspección Postal de EE. UU.”, explicó otro vecino, identificado como M.J.

“También hemos intentado contactar al Departamento de Policía de San José. Pero, hasta ahora, nada ha dado resultados”, agregó.

El problema del robo de correspondencia no es nuevo en el área de South Bay, donde se reportaron varios casos similares en los últimos años.

Según el medio citado, reportes indican que en 2023 se perdieron o robaron siete llaves maestras en San José, lo que podría estar facilitando estos delitos.

A pesar de instalar cámaras y denunciar a las autoridades, los residentes aseguran que no han obtenido respuestas efectivas. (Foto: ABC7 News Bay Area / YouTube)

Aunque las autoridades han iniciado investigaciones y ejecutado órdenes de registro recientemente, los vecinos esperan resultados concretos.

“Es increíblemente frustrante que, incluso con toda la cobertura, todavía no haya un alto nivel de conciencia sobre esto”, dijo M.J. Mientras tanto, los residentes siguen buscando formas de protegerse.

“Esperamos que atrapen a los ladrones”, añadió M.J.

Por su parte, Z.L. concluyó: “Vamos a intentar nuestras propias medidas y esperamos encontrar una forma de evitar este tipo de incidentes. Pero necesitamos ayuda”.

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