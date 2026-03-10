Las autoridades de seguridad alimentaria en Estados Unidos pidieron a las personas revisar con urgencia sus congeladores tras detectarse un posible riesgo en varias comidas congeladas vendidas en grandes supermercados. La advertencia involucra productos distribuidos en cadenas como Walmart, Kroger y Trader Joe’s. La alerta fue actualizada por el USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS), que amplió el retiro del mercado para incluir más alimentos congelados que podrían contener fragmentos de vidrio.

Entre los productos señalados se encuentran comidas preparadas como arroz frito con pollo o cerdo, ramen y dumplings congelados.

Según la investigación de los inspectores federales, el origen del problema estaría relacionado con un ingrediente vegetal utilizado en la elaboración de estos alimentos.

En particular, las autoridades determinaron que las zanahorias empleadas en la producción serían la fuente más probable de la contaminación.

El retiro del mercado abarca aproximadamente 36,9 millones de libras de alimentos producidos entre el 21 de octubre de 2024 y el 26 de febrero de 2026.

En total, 16 productos diferentes forman parte de esta alerta, que se distribuyeron en supermercados de todo el país.

Las comidas se venden bajo distintas marcas conocidas, como Ajinomoto, Ling Ling y Tai Pei, además de artículos comercializados con marcas propias de Kroger y Trader Joe’s. Muchos de estos alimentos son platos congelados de estilo asiático que incluyen arroz frito, ramen o preparaciones con pollo.

Las autoridades indicaron que existe preocupación porque algunos consumidores podrían tener estos productos guardados en casa sin saber que forman parte del retiro.

En el aviso oficial se advirtió: “Se insta a los consumidores que hayan adquirido estos productos a que no los consuman”.

El comunicado también indica qué deben hacer los compradores que ya adquirieron estos alimentos. Las autoridades señalan claramente: “Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra”.

La empresa Ajinomoto Foods North America se encuentra en el centro de este retiro masivo. El problema fue detectado después de que la compañía recibiera varias quejas de consumidores que reportaron haber encontrado fragmentos de vidrio dentro de algunos productos.

Los alimentos retirados tienen fechas de consumo preferente entre el 28 de febrero de 2026 y el 19 de agosto de 2027 y fueron distribuidos en todo Estados Unidos. Algunos artículos también se enviaron a Canadá y México.

Aunque hasta ahora no se han reportado lesiones, las autoridades recomiendan acudir a un médico si alguien cree haber consumido alguno de estos productos.

Lista completa de productos retirados del mercado

Trader Joe’s Chicken Shu Mai

Ling Ling Restaurant Style Fried Rice Yakitori Chicken

Trader Joe’s Chicken Fried Rice with stir fried rice

Ajinomoto Japanese-Style Yakitori Chicken Fried Rice Char Grilled Chicken

Ajinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice

Ajinomoto Fried Rice Authentic Japanese Style Yakitori Chicken

Ajinomoto Japanese-Style Kurobuta Pork Fried Rice made with Berkshire pork

Ajinomoto Tokyo Style Shoyu (Soy Sauce) Ramen With Chicken

Ling Ling Tokyo-Style Ramen Shoyu Chicken

Ajinomoto De Style Tokyo Ramen À La Shoyu

Ling Ling Tokyo-Style Ramen Tonkotsu Chicken

Tai Pei Ultimate Fried Rice

Tai Pei Chicken Fried Rice

Kroger Chinese Inspirations Chicken Fried Rice

Ajinomoto Fried Rice Authentic Japanese Style

Ajinomoto Japanese-Style Yakitori Chicken Fried Rice

Ajinomoto Yakitori Chicken with Japanese-Style Fried Rice

