La tormenta tropical Edouard continúa dejando lluvias y tormentas eléctricas en partes del este y noreste de Texas, incluso después de que la mayor parte de sus precipitaciones más intensas ya haya ocurrido. El sistema mantiene el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en sectores donde pueden concentrarse bandas de lluvia.

Según AccuWeather, Edouard tiene una posibilidad pequeña de regenerarse como sistema tropical. Sin embargo, su cercanía al Golfo de México le permite seguir absorbiendo humedad y generar nuevos episodios de lluvia sobre territorio texano.

¿Qué zonas de Texas tienen riesgo de inundaciones?

Las precipitaciones continuarán principalmente sobre el este y noreste de Texas, mientras los remanentes de Edouard avanzan lentamente hacia el sur.

Zona de Texas Situación prevista Riesgo Este de Texas Lluvias adicionales de 1 a 2 pulgadas, con cantidades mayores localmente Inundaciones repentinas Noreste de Texas Chubascos y tormentas eléctricas hasta el final de la semana Inundaciones localizadas Costa superior de Texas Persistencia de humedad y tormentas provenientes del Golfo Inundaciones repentinas Sur de Texas Los remanentes de Edouard podrían desplazarse hacia esta zona durante Labor Day Inundaciones muy localizadas Área de Houston Ya registró lluvias intensas; pueden presentarse nuevos episodios Riesgo de anegamientos

El citado medio señaló que una zona con lluvias más fuertes podría recibir entre 3 y 8 pulgadas, mientras que las bandas más intensas podrían provocar inundaciones repentinas peligrosas hasta el viernes.

Texas continúa bajo riesgo de inundaciones repentinas por la tormenta tropical Edouard. | Crédito: Brandon Bell/Getty Images/AFP

Edouard dejó lluvias extraordinarias en Texas

Aunque la lluvia ha representado un alivio para algunas áreas afectadas por la sequía, la velocidad y cantidad de las precipitaciones también provocaron problemas de inundación.

El mayor acumulado registrado alcanzó 24.36 pulgadas cerca de Thicket, una pequeña localidad ubicada tierra adentro de la costa superior de Texas. Además, en Kountze se emitió una emergencia por inundación repentina después de que cayeran casi 20 pulgadas de lluvia el 2 de septiembre.

La zona de Houston también recibió precipitaciones importantes. El aeropuerto William P. Hobby acumuló 2.41 pulgadas en menos de dos horas durante la tarde del jueves, una muestra de la rapidez con la que pueden desarrollarse los aguaceros asociados con los remanentes de Edouard.

¿Qué pasará con Edouard durante Labor Day?

Durante el fin de semana de Labor Day, lo que queda del centro de Edouard tenderá a desplazarse hacia South Texas. Allí podría aportar lluvias beneficiosas para zonas afectadas por la sequía, aunque también existe la posibilidad de inundaciones repentinas muy localizadas.

Para el fin de semana, los chubascos y las tormentas estarán más separados entre sí. Aun así, AccuWeather mantiene una pequeña posibilidad de que Edouard vuelva a desarrollarse si se aproxima a la costa del Golfo.

La tormenta tropical Edouard seguirá afectando partes de Texas durante Labor Day. | Crédito: EFE

¿Edouard llevará lluvia a Dallas?

No todas las zonas de Texas han recibido precipitaciones. La lluvia asociada con Edouard se quedó al sur del área metropolitana de Dallas, mientras que el Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth mantiene una racha sin lluvia medible que comenzó el 16 de julio.

Entre esa fecha y el 4 de septiembre, Dallas-Fort Worth normalmente acumula unos 3.28 pulgadas de lluvia, según los datos citados por AccuWeather.

Por ahora, el mayor riesgo se concentra en sectores del este, noreste y sur de Texas, donde las bandas de lluvia más intensas pueden provocar inundaciones repentinas. La situación podría cambiar rápidamente durante el fin de semana de Labor Day debido al desplazamiento de los remanentes de Edouard y su interacción con la humedad del Golfo.