Los Food Trucks han sido automóviles capaces de otorgarles sustentos diarios a decenas de personas en Estados Unidos, ya que tiene el espacio suficiente para la preparación de alimentos al paso y venderlos a cualquier transeúnte . Esta modalidad de trabajo era frecuente en Texas ; sin embargo, el panorama puede dar un giro de 360° con una reciente normativa estatal que perjudicará notoriamente a los dueños de estos coches, pues significaría el fin de sus negocios. En esta nota, te revelaré todos los detalles sobre esta nueva ley que está causando gran controversia en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’.

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Hace poco, el gobernador Greg Abbott firmó una ley que, para los expertos en la materia, tendrá un impacto negativo en los vendedores de comida ambulante que usan estos vehículos. Lo preocupante es que la mayoría podría cerrar sus negocios y buscar otras oportunidades laborales.

Sucede que esta normativa estipula que estos trabajadores, mayoritariamente de origen extranjero, deberán contar obligatoriamente con una licencia estatal para que sigan cumpliendo con sus funciones.

Muchos inmigrantes recurren a este tipo de negocio para conseguir ingresos en EE.UU. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Entonces, para conseguir dicha credencial, la persona inmigrante deberá acreditar que posee un estatus legal en el país, sea una Green Card o ciudadanía estadounidense; este factor ocasionaría que muchos no tramiten dicha licencia.

Eso no sería lo único; la normativa exige que se realice un registro independiente por cada vehículo en operación; además, los dueños de los Food Trucks tienen que contar con una licencia comercial vigente .

Los vendedores también tienen la obligación de cumplir estrictamente las leyes de seguridad alimentaria vigentes en el estado de Texas ; es decir, deben obtener todas las certificaciones sanitarias que el marco legal solicite.

La aplicación de esta normativa perjudicará notoriamente a aquellos inmigrantes irregulares que poseen un Food Truck, (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuándo entrará en vigor esta normativa en Texas

De acuerdo a las autoridades estatales, la Ley HB-2844 comenzará a regir desde el 1 de julio del presente año; sin embargo, existe un punto que debes tener en cuenta en caso labores usando en Food Truck.

Desde el próximo 1 de mayo, es necesario que los solicitantes de una licencia profesional demuestren que radican legalmente en Estados Unidos; es la única manera para conseguir dicha credencial.

En pocas palabras, esta medida perjudicará notoriamente a los migrantes irregulares; los vendedores de comida no solo resultarán afectados, también los electricistas, contratistas, conductores comerciales, barberos y otros que laboren en Texas.

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