La Oficina de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Laredo lanzó una alerta dirigida a viajeros y residentes del sur de Texas ante la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga invasora que ha sido detectada a solo 55 millas de la frontera entre Estados Unidos y México. Como parte de una campaña de concientización pública, las autoridades buscan evitar que este peligroso parásito ingrese al país y cause daños al ganado, las mascotas y la fauna silvestre. La advertencia llega en un momento en que las agencias federales intensifican sus esfuerzos de vigilancia y control para contener el avance de esta especie.

CBP refuerza la campaña de información en la frontera

La CBP informó que desarrolló una hoja informativa en inglés y español que está siendo distribuida en los ocho puertos de entrada bajo la jurisdicción de la Oficina de Campo de Laredo, una zona que abarca desde Brownsville hasta Del Río.

Además, la agencia está ampliando la difusión de información a través de redes sociales mediante las cuentas oficiales del director de Operaciones de Campo, Donald R. Kusser.

“Estamos trabajando para aumentar la conciencia pública… para ayudar a prevenir que esta plaga invasora llegue a Estados Unidos y afecte al ganado y a las mascotas”, señaló Kusser.

Larvas del gusano barrenador pueden medir hasta 17 milímetros y devoran el tejido vivo rápidamente si no se trata a tiempo | Crédito: USDA

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una plaga invasora considerada una seria amenaza para la salud animal.

La mosca hembra deposita sus huevos en heridas recientes de animales de sangre caliente. Cuando las larvas eclosionan, se alimentan del tejido vivo del huésped, provocando lesiones que pueden derivar en infecciones bacterianas secundarias y complicaciones de salud.

Aunque afecta principalmente al ganado, también puede atacar a mascotas, fauna silvestre, algunas aves y, en casos poco frecuentes, a seres humanos.

Las autoridades aclararon que esta plaga no se transmite de un animal a otro.

Medidas de control implementadas por las autoridades de Texas

Ante la proximidad del brote a la frontera estadounidense, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha incrementado la producción y dispersión de moscas estériles, una estrategia utilizada para reducir la reproducción de la plaga.

Actualmente, el objetivo es liberar aproximadamente 500 millones de moscas estériles por semana para frenar su expansión.

Además, el gobierno federal mantiene suspendida la importación de ganado vivo procedente de México desde mayo de 2025, luego de detectarse brotes en estados del centro del país vecino.

Las larvas del gusano barrenador excavan en la piel como “tornillos”, causando lesiones profundas, supurantes y peligrosas para humanos y animales | Crédito: USDA

Señales de alerta en los animales

Las autoridades instan a propietarios de ganado, veterinarios y residentes a mantenerse atentos a posibles casos.

Signo de alerta Descripción Comportamiento irritado El animal muestra incomodidad constante Sacudidas frecuentes de la cabeza Puede indicar presencia de larvas o molestias Olor a descomposición Señal de infección o tejido afectado Larvas visibles en heridas Uno de los principales indicios de infestación

¿Qué hacer si sospecha de un caso?

Si una persona cree haber detectado un animal afectado por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, las autoridades recomiendan reportarlo de inmediato a:

Un veterinario local.

Un funcionario estatal de salud animal.

La oficina del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

La rápida notificación puede ayudar a contener posibles focos de infestación y evitar que la plaga se establezca en territorio estadounidense.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!