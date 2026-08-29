Si vives en Texas, es importante que estés atento: varias ciudades están evaluando o ya aprobaron aumentos al impuesto predial, cambios en algunas tarifas y recortes de gastos para equilibrar sus presupuestos. Estas decisiones podrían afectar lo que pagas por tu vivienda y algunos servicios locales. A continuación, te contamos qué ciudades están involucradas, por qué toman estas medidas y cómo podrían impactar a los residentes.
¿CUÁLES SON LAS CIUDADES DE TEXAS QUE EVALÚAN SUBIR IMPUESTOS Y RECORTAR SERVICIOS?
Las ciudades de Texas que están considerando o aplicando aumentos de impuestos, tarifas y recortes para cerrar déficits son: Austin, San Antonio y Fort Worth. Aunque Dallas enfrenta presiones presupuestarias, su propuesta ha sido reducir su tasa de impuesto predial y recortar gasto en vez de elevarla, publica The Texas Tribune.
CIUDADES Y MEDIDAS
Si bien el problema común es la combinación de costos operativos más altos, menor crecimiento de ingresos y restricciones estatales a la recaudación local, te detallamos en la siguiente tabla cuáles han sido las medidas evaluadas o aprobadas en cada ciudad y la razón de su decisión.
|Ciudad
|Medidas evaluadas o aprobadas
|Razón principal
|Austin
|Aprobó un presupuesto de US$6,600 millones para 2026-27 que eleva 3.5% la tasa del impuesto predial —el máximo sin requerir una elección— y también incrementa algunas tarifas de servicios. Para el propietario promedio, impuestos y cargos municipales podrían aumentar alrededor de US$285 al año, según reportes citados por
The Texas Tribune.
|Mantener servicios, programas sociales y asistencia de vivienda frente a una presión fiscal creciente y costos más elevados.
|San Antonio
|Propone elevar la tasa del impuesto predial de 54.159 a 56.288 centavos por cada US$100 de valor gravable, un aumento estimado de unos US$35 a US$36 anuales para una vivienda promedio. También contempla cerca de US$90 millones en recortes durante dos años y alzas en distintas tarifas.
|Cerrar un déficit previsto de casi US$158 millones hacia 2028; sin el aumento tributario, la ciudad ha dicho que tendría que encontrar alrededor de US$29 millones adicionales en reducciones este año.
|Fort Worth
|Funcionarios han propuesto aumentar la tasa de impuesto predial y reducir gasto para cubrir la brecha presupuestaria.
|La ciudad proyecta un faltante de aproximadamente US$94 millones a US$94.4 millones para 2027.
|Dallas
|No plantea alza de la tasa de impuesto predial: estudia otro recorte de la tasa —aproximadamente a 69.78 centavos por US$100 de valor gravable— y busca ajustes de gasto.
|La ciudad registra ingresos fiscales por debajo de lo esperado y enfrenta una desaceleración de los ingresos; el alcalde ha pedido recortar gastos para evitar subir impuestos.
¿POR QUÉ ENFRENTAN ESTA SITUACIÓN?
Porque estas grandes ciudades de Texas dependen en buena medida del impuesto a la propiedad, las tarifas y los ingresos relacionados con la actividad económica para pagar servicios locales. Así pues, sus presupuestos están presionados por:
- Aumento de costos de policías, bomberos, personal, combustible, contratos, servicios públicos, mantenimiento y deuda.
- Ingresos que crecen lentamente o quedan por debajo de las previsiones, especialmente en un contexto de economía más débil.
- Límites estatales que restringen cuánto pueden aumentar los gobiernos locales la tasa del impuesto predial sin someter la decisión a los votantes.
- Necesidad de preservar servicios esenciales, como seguridad pública, parques, salud, atención animal, mantenimiento de calles, vivienda y programas comunitarios.
¿CÓMO IMPACTARÁ EN LOS RESIDENTES?
En Austin y San Antonio, el impacto no se limita al impuesto predial: también se consideran o aprobaron aumentos de cargos por servicios municipales. En San Antonio, las reducciones podrían afectar puestos civiles, programas de nutrición para adultos mayores, departamentos municipales y otros servicios financiados por el fondo general, se lee en TPR.
En Fort Worth, la propuesta sigue vinculada al debate presupuestario y tributario para el año fiscal 2027. En Dallas, el escenario es distinto: la ciudad intenta equilibrar sus cuentas con gasto menor y una tasa de impuesto predial más baja, no con un alza, publica DallasNews.