Si vives en Texas, es importante que estés atento: varias ciudades están evaluando o ya aprobaron aumentos al impuesto predial, cambios en algunas tarifas y recortes de gastos para equilibrar sus presupuestos. Estas decisiones podrían afectar lo que pagas por tu vivienda y algunos servicios locales. A continuación, te contamos qué ciudades están involucradas, por qué toman estas medidas y cómo podrían impactar a los residentes.

Algunas decisiones ya están aprobadas, como en Austin, mientras que otras aún son propuestas sujetas a debate y votación local (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES DE TEXAS QUE EVALÚAN SUBIR IMPUESTOS Y RECORTAR SERVICIOS?

Las ciudades de Texas que están considerando o aplicando aumentos de impuestos, tarifas y recortes para cerrar déficits son: Austin, San Antonio y Fort Worth. Aunque Dallas enfrenta presiones presupuestarias, su propuesta ha sido reducir su tasa de impuesto predial y recortar gasto en vez de elevarla, publica The Texas Tribune.

CIUDADES Y MEDIDAS

Si bien el problema común es la combinación de costos operativos más altos, menor crecimiento de ingresos y restricciones estatales a la recaudación local, te detallamos en la siguiente tabla cuáles han sido las medidas evaluadas o aprobadas en cada ciudad y la razón de su decisión.

Ciudad Medidas evaluadas o aprobadas Razón principal Austin Aprobó un presupuesto de US$6,600 millones para 2026-27 que eleva 3.5% la tasa del impuesto predial —el máximo sin requerir una elección— y también incrementa algunas tarifas de servicios. Para el propietario promedio, impuestos y cargos municipales podrían aumentar alrededor de US$285 al año, según reportes citados por

The Texas Tribune. Mantener servicios, programas sociales y asistencia de vivienda frente a una presión fiscal creciente y costos más elevados. San Antonio Propone elevar la tasa del impuesto predial de 54.159 a 56.288 centavos por cada US$100 de valor gravable, un aumento estimado de unos US$35 a US$36 anuales para una vivienda promedio. También contempla cerca de US$90 millones en recortes durante dos años y alzas en distintas tarifas. Cerrar un déficit previsto de casi US$158 millones hacia 2028; sin el aumento tributario, la ciudad ha dicho que tendría que encontrar alrededor de US$29 millones adicionales en reducciones este año. Fort Worth Funcionarios han propuesto aumentar la tasa de impuesto predial y reducir gasto para cubrir la brecha presupuestaria. La ciudad proyecta un faltante de aproximadamente US$94 millones a US$94.4 millones para 2027. Dallas No plantea alza de la tasa de impuesto predial: estudia otro recorte de la tasa —aproximadamente a 69.78 centavos por US$100 de valor gravable— y busca ajustes de gasto. La ciudad registra ingresos fiscales por debajo de lo esperado y enfrenta una desaceleración de los ingresos; el alcalde ha pedido recortar gastos para evitar subir impuestos.

¿POR QUÉ ENFRENTAN ESTA SITUACIÓN?

Porque estas grandes ciudades de Texas dependen en buena medida del impuesto a la propiedad, las tarifas y los ingresos relacionados con la actividad económica para pagar servicios locales. Así pues, sus presupuestos están presionados por:

Aumento de costos de policías, bomberos, personal, combustible, contratos, servicios públicos, mantenimiento y deuda.

Ingresos que crecen lentamente o quedan por debajo de las previsiones, especialmente en un contexto de economía más débil.

Límites estatales que restringen cuánto pueden aumentar los gobiernos locales la tasa del impuesto predial sin someter la decisión a los votantes.

Necesidad de preservar servicios esenciales, como seguridad pública, parques, salud, atención animal, mantenimiento de calles, vivienda y programas comunitarios.

¿CÓMO IMPACTARÁ EN LOS RESIDENTES?

En Austin y San Antonio, el impacto no se limita al impuesto predial: también se consideran o aprobaron aumentos de cargos por servicios municipales. En San Antonio, las reducciones podrían afectar puestos civiles, programas de nutrición para adultos mayores, departamentos municipales y otros servicios financiados por el fondo general, se lee en TPR.

En Fort Worth, la propuesta sigue vinculada al debate presupuestario y tributario para el año fiscal 2027. En Dallas, el escenario es distinto: la ciudad intenta equilibrar sus cuentas con gasto menor y una tasa de impuesto predial más baja, no con un alza, publica DallasNews.