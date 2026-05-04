La tranquilidad de los habitantes rurales en Texas está siendo interrumpida por una alerta sanitaria emitida por las autoridades estatales. Sucede que confirmaron la presencia del gusano barrenador proveniente de México, el cual representa un desafío para la salud pública y el bienestar animal en el estado. En caso residas en esta área, te presentaré un análisis detallado de este insecto, por qué representa un peligro y qué medidas debes implementar para que prevengas el contagio.

La preocupación parte ante un caso registrado en Coahuila (México), situado a unas 100 millas de la frontera texana, por parte de este tipo de mosca que genera gusanos parasitarios capaces de provocar, en algunos casos, un daño letal en el organismo humano.

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) , estas larvas pueden causar miasis en las personas; consiste en una infestación parasitaria de gusanos de mosca en el tejido humano.

La situación también resulta preocupante debido a que una plaga del insecto en mención conlleva a efectos mortales en caso cuentes con una mascota o estés criando un ganado, especialmente si presentan heridas abiertas.

La presencia de esta larva parasitaria puede ser letal en animales situados en granja. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué el gusano barrenador causa preocupación en Texas

Es importante aclarar que el gusano barrenador aún no está presente en Estados Unidos. En el caso de Texas, todavía no existen casos confirmados por estas larvas parasitarias; sin embargo, la alerta está vigente debido a la persona infectada en Coahuila.

Por esa razón, el Departamento de Agricultura de Texas ya tomó acciones en beneficio de los ganadores del estado. Según N+ Univision , las autoridades han reforzado la vigilancia en puertos de entrada, corrales de exportación y zonas cercanas a la frontera.

Ante la alerta, las autoridades estatales y los propios ganadores ya están tomando acciones para evitar la presencia del gusano barrenador. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo evitar el contagio del gusano barrenador

A continuación, te compartiré una serie de recomendaciones emitidas por los CDC, MSD Manuals y médicos infectólogos:

Mantén una buena higiene personal; es decir, báñate regularmente y limpia tu piel.

En caso tengas una herida abierta, límpiala con agua y jabón, o usa una solución antiséptica. También es necesario que lo cubras con gasa.

Si vives en zonas rurales o tropicales, revisa si cuentas con heridas que no cicatrizan, te causan dolor o tienen secreción.

Aléjate de sitios con mayor exposición a basuras, animales muertos o corrales sin higiene.

En caso estés criando animales, revísalos diariamente para que identifiques si presentan heridas abiertas y mantén sus espacios totalmente limpios y secos. También puede servir el uso de trampas o insecticidas para controlar la presencia de este insecto.

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