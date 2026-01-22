Texas se prepara para un fin de semana complicado. Un potente frente ártico avanza sobre el estado y ya obliga a las autoridades a activar protocolos de emergencia ante la amenaza de hielo, aguanieve y nieve. El frío no solo será intenso, sino persistente: los pronósticos advierten que el termómetro podría no superar el punto de congelación durante varios días, creando condiciones peligrosas en carreteras y comunidades. En este escenario, la gran pregunta es clara: ¿qué zonas de Texas esperan hielo, aguanieve y nieve entre el 23 y el 26 de enero?

Vigilancia por tormenta invernal y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una Winter Storm Watch para el norte y centro de Texas desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo. A esto se suma una Extreme Cold Watch vigente desde la noche del sábado hasta la mañana del lunes. Meteorólogos de FOX 4 advierten que el norte de Texas podría pasar cerca de 100 horas consecutivas bajo temperaturas de congelación, con una recuperación recién hacia la tarde del martes.

El frío extremo mantiene en alerta a Texas ante el riesgo de hielo, nieve y afectaciones en carreteras. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

“Todo estaría cambiando para el viernes, el fin de semana tendremos la llegada de ese potente frente frío que promete descender la temperatura drásticamente, incluso hasta el rango de los 10° en algunos puntos", dijo Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio.

Aunque el pronóstico puede ajustarse con el paso de las horas, los modelos actuales apuntan a una transición de lluvia fría a una mezcla invernal a partir del viernes, aumentando el riesgo de hielo en carreteras y puentes.

Zonas más afectadas y tipo de precipitación

Al norte del DFW (Sherman, Paris, Graham): se espera aguanieve desde la noche del viernes , con un cambio a nieve mayormente el sábado . La llegada del fenómeno sería después de las 2:00 p. m. del viernes.

se espera , con un cambio a . La llegada del fenómeno sería después de las 2:00 p. m. del viernes. Área metropolitana de DFW (Dallas–Fort Worth): la aguanieve comenzaría la noche del viernes y se extendería hasta la mañana del sábado, para terminar como nieve la noche del sábado . En Dallas, la mezcla invernal podría iniciar alrededor de las 6:00 p. m. del viernes .

la y se extendería hasta la mañana del sábado, para . En Dallas, la mezcla invernal podría iniciar alrededor de las . Al sur del DFW (Waco, Palestine, Killeen): se anticipa lluvia congelante la noche del viernes, con transición a aguanieve a primeras horas del sábado, probablemente después de las 10:00 p. m. del viernes.

Autoridades advierten que el frío extremo en Texas podría prolongarse durante el fin de semana. | Crédito: Mark Felix / AFP

Riesgo en el hogar: protege tuberías y sistemas

Con una probabilidad del 50% de que las temperaturas bajen de los 10 °F durante las noches del sábado y domingo, las tuberías están en alto riesgo. Las autoridades recomiendan:

Aislar tuberías expuestas en áticos, sótanos y paredes exteriores.

expuestas en áticos, sótanos y paredes exteriores. Desconectar mangueras y sistemas de riego; cerrar y drenar válvulas exteriores si es posible.

y sistemas de riego; cerrar y drenar válvulas exteriores si es posible. Dejar un goteo lento en grifos cercanos a paredes exteriores.

en grifos cercanos a paredes exteriores. Abrir gabinetes de cocina y baño para permitir el paso de aire caliente.

de cocina y baño para permitir el paso de aire caliente. Mantener la calefacción constante, sin bajar el termostato de 55 °F.

Lista básica de preparación invernal

El NWS aconseja completar los preparativos antes de la llegada del frente frío:

Abastecerse de al menos tres días de alimentos no perecederos, agua y medicamentos.

de alimentos no perecederos, agua y medicamentos. Proteger a las mascotas , llevándolas al interior y garantizando un espacio cálido.

, llevándolas al interior y garantizando un espacio cálido. Tener linternas, baterías y mantas ante posibles apagones.

ante posibles apagones. Llenar el tanque del vehículo y revisar el kit de emergencia.

del vehículo y revisar el kit de emergencia. Verificar detectores de humo y monóxido de carbono.

¿Qué significa una Winter Storm Watch?

Una Winter Storm Watch es un aviso del NWS que funciona como una alerta temprana: las condiciones para una tormenta invernal importante están presentes, aunque el momento exacto y la ubicación aún pueden variar. Generalmente se emite entre 24 y 72 horas antes del evento y señala que existe al menos un 50% de probabilidad de nieve, aguanieve o hielo significativos.

A diferencia de una Warning, que indica que el evento es inminente o ya está ocurriendo, una Watch es el llamado a prepararse con anticipación.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!