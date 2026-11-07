Las lluvias volverán a ganar protagonismo en Texas durante los próximos días y podrían complicar los desplazamientos, las actividades al aire libre y la seguridad de miles de residentes. Un sistema de tormentas avanzará desde el norte de México hacia el estado y favorecerá precipitaciones persistentes, algunas de ellas intensas, con acumulados que podrían superar ampliamente los promedios habituales de noviembre. El mayor riesgo se concentrará en el sur, donde determinadas localidades podrían recibir suficiente agua en apenas unos días como para provocar inundaciones repentinas.

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, las precipitaciones se extenderán durante el fin de semana y continuarán hasta comienzos de la próxima semana. El meteorólogo Alex Duffus explicó que la tormenta avanzará lentamente hacia el este y atraerá humedad del golfo de México, una combinación que favorecerá periodos de lluvia constante y aguaceros localmente fuertes.

¿Qué zonas de Texas podrían recibir las lluvias más intensas?

El mayor riesgo de precipitaciones e inundaciones se concentrará en el sur de Texas. Las áreas comprendidas entre San Antonio y Laredo, hacia el este hasta Corpus Christi y al sur en dirección a Brownsville, podrían registrar los acumulados más importantes.

También existe la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas en la región de Big Bend, en el suroeste del estado.

Según el pronóstico, las cantidades de lluvia previstas varían considerablemente de acuerdo con la ubicación:

Sur de Texas: entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, con un escenario máximo local de hasta 10 pulgadas.

Texas Hill Country: entre 1 y 2 pulgadas de precipitaciones.

Valle del Río Grande: entre 1 y 2 pulgadas, aunque algunas localidades podrían recibir cantidades superiores.

Región de Big Bend: posibilidad de inundaciones repentinas localizadas.

San Antonio, Laredo, Corpus Christi y Brownsville: figuran entre las ciudades que podrían experimentar lluvias persistentes.

Estas cantidades podrían generar problemas en terrenos bajos y zonas vulnerables a las inundaciones, especialmente si las precipitaciones se acumulan durante varias horas.

Las lluvias en Texas podrían dejar hasta 10 pulgadas de agua en las zonas más afectadas del sur. | Foto por ERIC VRYN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cuáles son las ciudades que podrían recibir más lluvia de lo habitual?

Uno de los aspectos que más preocupa a los meteorólogos es la cantidad de agua que podría caer en un periodo relativamente corto. Algunas localidades de Texas podrían recibir en apenas 48 a 72 horas más lluvia que la que normalmente acumulan durante buena parte de noviembre.

Laredo, por ejemplo, registra un promedio de aproximadamente 0,97 pulgadas de lluvia durante todo noviembre. Sin embargo, el pronóstico contempla la posibilidad de que reciba entre dos y tres veces esa cantidad.

En Corpus Christi, donde el promedio mensual ronda las 2 pulgadas, las precipitaciones podrían alcanzar el doble de ese registro habitual.

El panorama también requiere atención en San Antonio y Brownsville, dos ciudades que figuran entre las localidades que recibirán lluvias importantes por el desplazamiento de la tormenta.

¿Hasta cuándo lloverá en Texas?

El sistema comenzará a extender sus efectos durante el fin de semana y mantendrá las precipitaciones hasta comienzos de la próxima semana, con lluvias que podrían continuar hasta el martes 10 de noviembre.

La tormenta avanzará lentamente hacia el este y posteriormente podría desplazarse hacia el oeste del golfo de México. Una vez frente a la costa, el sistema podría permanecer cerca del litoral y prolongar las precipitaciones en las localidades costeras.

En el centro de Texas, las lluvias más constantes podrían alcanzar zonas tan al norte como Austin, aunque el mayor riesgo de inundaciones permanecería al sur de esta ciudad.

Houston, por su parte, podría registrar algunos chubascos entre el domingo y los primeros días de la próxima semana, después de un comienzo de fin de semana más seco.

Las condiciones comenzarían a mejorar hacia finales de la próxima semana, cuando una masa de aire más seco avance sobre la región.

El pronóstico advierte sobre precipitaciones intensas en San Antonio, Laredo, Corpus Christi y Brownsville. | Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP

¿Por qué existe riesgo de inundaciones repentinas en el sur de Texas?

El principal motivo de preocupación es la intensidad de las precipitaciones y la cantidad de agua que podría acumularse en poco tiempo.

Cuando se registran lluvias de entre 4 y 8 pulgadas, especialmente en terrenos bajos o áreas con dificultades para drenar el agua, aumenta la posibilidad de inundaciones. El escenario podría ser más complicado en los sectores donde se acerquen al máximo local de 10 pulgadas previsto por AccuWeather.

Por ello, las localidades ubicadas entre San Antonio, Laredo, Corpus Christi y Brownsville deberán prestar especial atención a la evolución del pronóstico.

Las lluvias también podrían reducir la visibilidad en las carreteras, generar demoras en los desplazamientos y dificultar las actividades al aire libre durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.