La amenaza del gusano barrenador en Texas va en aumento tras confirmarse nuevos casos en ganado y en animales de compañía, incluido un perro en el condado de Lea, en Nuevo México, cerca de la frontera con el Estado de la Estrella Solitaria. Este brote ha encendido las alarmas entre autoridades de salud, productores rurales y familias con mascotas, que temen por el impacto en la economía local y en el bienestar de sus animales. A medida que se multiplican los reportes en la región, crece la preocupación por una posible expansión hacia otras zonas del sur de Estados Unidos y por las dificultades para controlar la plaga en áreas alejadas. Ante la inquietud de la población y la necesidad de reforzar la prevención, te presentamos las advertencias emitidas por los especialistas dirigidas a quienes conviven con perros y gatos.

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas u orificios del cuerpo, principalmente en el ganado y otros animales. Este parásito se alimenta de tejido vivo, puede causar lesiones profundas, dolor intenso, mal olor y, si no se tratan a tiempo, incluso la muerte.

Mientras el gusano barrenador avanza por el sur de Estados Unidos, las agencias federales y estatales difunden pautas urgentes para detectar a tiempo las infestaciones y evitar consecuencias fatales en perros y gatos (Foto: Freepik)

LA ADVERTENCIA PARA QUIENES TENGAN MASCOTAS EN CASA

Como el gusano barrenador se ha convertido en una gran amenaza no solo para los animales de granja, también las mascotas, las autoridades activaron un plan de emergencia con el fin de contener su propagación en estos últimos. ¿De qué forma? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de medicamentos para tratar de manera rápida a perros y gatos afectados.

Según el comunicado del 11 de junio de 2026, la FDA emitió una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) para tabletas genéricas de Nitenpyram (nitenpyram) destinadas al “tratamiento de infestaciones por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés) (miasis) en perros, cachorros, gatos y gatitos que pesen al menos dos libras y tengan un mínimo de cuatro semanas de edad. Se trata del primer medicamento genérico para animales autorizado específicamente para combatir el NWS”.

La FDA determinó que, considerando toda la evidencia científica disponible, resulta razonable pensar que las tabletas de Nitenpyram pueden funcionar para tratar la miasis por NWS en determinadas mascotas, y que los beneficios conocidos y posibles del medicamento son mayores que sus riesgos conocidos y potenciales.

“Nitenpyram actúa con rapidez, eliminando la mayoría de las larvas a las pocas horas de la primera dosis. Los dueños de mascotas deben administrar una segunda dosis seis horas después de la primera. Debido a su corta duración, estas tabletas no previenen la miasis causada por dicho parásito ni protegen contra la reinfestación (…). Tras el tratamiento con comprimidos de Nitenpyram, es posible que un veterinario deba extraer físicamente las larvas, vivas o muertas, que queden. Para minimizar el riesgo de infección o daños adicionales en los tejidos, es recomendable que esta tarea la realice un veterinario”, se lee en el comunicado de prensa.

La larva de este insecto ataca heridas y orificios del cuerpo, provocando lesiones profundas y mal olor; por ello, autoridades de salud y veterinarios instan a revisar a diario a las mascotas y acudir de inmediato al especialista ante cualquier síntoma (Foto: Freepik)

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA QUIENES TIENEN PERROS Y GATOS

Las autoridades estatales de Texas y federales (USDA, CDC), y veterinarios están dando las siguientes recomendaciones a los dueños de mascotas:

Revisar a diario a los animales, especialmente si han tenido cirugías, partos, peleas, raspones o cualquier herida.

Vigilar heridas que supuran, aumentan de tamaño, huelen mal o presentan gusanos o lesiones alrededor de orificios corporales.

Mantener las heridas siempre limpias y, de ser posible, cubiertas para evitar que la mosca deposite huevos.

Reducir la presencia de moscas alrededor de las mascotas usando repelentes e insecticidas apropiados y manteniendo limpio el entorno (basura, heces, restos orgánicos).

No modificar drásticamente la rutina del animal por ahora, pero sí extremar el cuidado de cualquier herida.

Acudir de inmediato al veterinario si se sospecha de la presencia del gusano barrenador o si se ve cualquier larva en una herida. Jamás intentes “curar en casa”.

Señales de alarma en perros y gatos

Si vives en Texas y tienes mascotas en casa, debes revisarlas para detectar a tiempo la presencia de este parásito. A continuación, algunas señales que no debes dejar pasar, según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal:

Irritación, lamido excesivo o dolor en una zona específica.

Olor fuerte a tejido descompuesto en una herida.

Heridas que no cicatrizan, que se “abren” más o de las que sale líquido.

Presencia visible de gusanos en la piel, heridas o alrededor de orificios corporales.

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