Texas se prepara para la llegada de un frente frío que podría provocar lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas a partir de este miércoles 30 de septiembre de 2026. Ante el posible impacto en distintas zonas del estado, el gobernador Greg Abbott se pronunció sobre el panorama meteorológico y se activaron recursos de emergencia. A continuación, te contamos cuál fue la advertencia y el llamado del mandatario republicano, qué áreas podrían verse afectadas, cómo prepararte y cuáles son las recomendaciones para mantenerte a salvo.

Governor Abbott held a briefing at the State Emergency Operations Center to provide an update on the state’s preparations ahead severe weather this week. Texans stay alert w/ local weather updates. Turn around. Don’t drown. https://t.co/oC7mwIgxLw — Governor Abbott Press Office (@GovAbbottPress) September 29, 2026

LA ADVERTENCIA DE ABBOTT ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO

Abbott pidió a los texanos prepararse desde ahora para lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas asociadas con un frente frío lento y humedad tropical. Su advertencia principal fue que nadie debe asumir que está fuera de riesgo, ya que el sistema podría afectar gran parte del estado: hacer que los ríos suban y causar acumulaciones importantes de lluvia entre el miércoles 30 de septiembre y los días posteriores.

Asimismo, señaló que el impacto comenzaría en el oeste de Texas y el Panhandle, y que el miércoles podría extenderse a gran parte del estado. Las áreas de especial preocupación incluyen el norte-centro de Texas, el corredor de la I-35, así como sectores del centro y sur-central del estado.

En el área de Austin y San Antonio, por ejemplo, se ha advertido sobre posibles lluvias intensas y crecidas súbitas entre la noche del miércoles y la mañana del viernes.

EL PEDIDO DE ABBOTT A LA POBLACIÓN

Abbott pidió a las personas tomar medidas para protegerse a sí mismas, a su familia y a su vivienda antes de que lleguen las lluvias. Entre las recomendaciones que dio están:

Seguir de cerca los pronósticos y las alertas meteorológicas locales como las que brinda National Weather Service (NWS).

Tener más de una manera de recibir avisos de emergencia (alertas en el teléfono, radio o televisión).

Evitar calles, carreteras, puentes o pasos inundados; menos intentar cruzarlos en automóvil o a pie.

Obedecer las indicaciones de autoridades estatales y locales.

Consultar el estado de las carreteras antes de viajar y modificar los planes si hay condiciones peligrosas.

Las autoridades estatales activaron recursos de respuesta ante emergencias para apoyar a los gobiernos locales. Abbott enfatizó que el objetivo de la alerta temprana es salvar vidas y reiteró que las condiciones exactas pueden variar rápidamente, por lo que es esencial mantenerse informado.

¿POR QUÉ SE ACTIVARON LAS ALARMAS?

Debido a que la combinación de un frente frío de lento desplazamiento y humedad tropical puede provocar tormentas repetidas, lluvias de fuertes a excesivas e inundaciones súbitas, el gobernador Greg Abbott activó las alarmas y pidió a los texanos estar preparados; y no es para menos, ya que la mayor incertidumbre es dónde se concentrará la lluvia y si el frente se estancará. Si esto último ocurre, algunas zonas podrían registrar precipitaciones extraordinarias. “Veremos cantidades extraordinarias de lluvia, casi incalculables”, dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el riesgo de lluvia generalizada e inundaciones repentinas aumente desde la noche del miércoles y continúe, según la zona, hasta el viernes.

Día Pronóstico Miércoles Ligera probabilidad de chubascos, con posibilidad de tormentas eléctricas después de las 10 a.m.

Parcialmente soleado, con una máxima cercana a los 95 °F con una sensación térmica de hasta 105 °F.

Viento del sur-sureste de 10 a 20 mph, con ráfagas de hasta 30 mph.

Probabilidad de precipitación del 20%. Miércoles por la noche 50 por ciento de probabilidad de chubascos después de la 1 a.m.

Parcialmente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 75 °F.

Viento del sureste de 15 a 20 mph, con ráfagas de hasta 25 mph. Jueves Posibilidad de chubascos antes de las 10 a.m., a la que se añadiría posibles tormentas eléctricas entre las 10 a.m. y la 1 p.m., y después chubascos y posiblemente una tormenta eléctrica después de la 1 p.m.

Máxima cercana a los 93 °F.

Viento del sureste de 10 a 15 mph, con ráfagas de hasta 20 mph.

Probabilidad de precipitación del 90%. Jueves por la noche Chubascos y posiblemente tormenta eléctrica.

Mínima alrededor de 73 °F.

Viento del sureste de 5 a 10 mph.

Probabilidad de precipitación del 80%. Viernes Chubascos y posiblemente tormenta eléctrica.

Máxima cerca de 86 °F.

Viento del este-noreste de aproximadamente 5 mph.

Probabilidad de precipitación del 90%. Viernes por la noche Probables chubascos y posiblemente tormentas eléctricas.

Mayormente nublado, con una temperatura mínima de alrededor de 70 °F.

Viento en calma que se convertirá en viento del norte-noreste de aproximadamente 5 mph después de la medianoche.

La probabilidad de precipitación es del 70%.

¿QUÉ RECURSOS DE EMERGENCIA ACTIVÓ EL GOBIERNO ESTATAL DE TEXAS?

El gobierno estatal de Texas activó más de 1,900 agentes de respuesta y más de 1,500 equipos para prepararse ante las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones repentinas. La movilización incluye rescates acuáticos, helicópteros, vehículos de gran altura, personal médico, patrullas y equipos para vigilar carreteras, cortes de electricidad y necesidades de ganado, publicó el sitio web de la Oficina del Gobernador de Texas.

Recursos movilizados

Agencia u organismo Recursos activados Texas A&M Task Force 1 Equipos de rescate en aguas rápidas y botes, además de vehículos de gran altura para rescates por inundación División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) Equipo estatal de manejo de incidentes, grupo de respuesta para todo tipo de peligros y personal regional Guardia Nacional de Texas Personal, vehículos de gran altura y helicópteros Black Hawk para auxiliar a automovilistas varados y realizar rescates Texas Parks and Wildlife Department Guardabosques, equipos de botes de rescate y helicópteros con grúa o cabrestante Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) Patrulleros de Carreteras de Texas, helicópteros con grúa y la Unidad Marina Táctica Departamento Estatal de Servicios de Salud Paquetes de apoyo para clima severo con paramédicos, ambulancias y vehículos todoterreno Texas Department of Transportation (TxDOT) Personal para monitorear el estado de las carreteras Texas A&M Forest Service Equipos de respuesta para apoyar a socorristas locales Texas A&M AgriLife Extension Service Especialistas para evaluar daños y atender necesidades de agricultura y ganado Comisión de Servicios Públicos de Texas Monitoreo de apagones y coordinación con empresas eléctricas

Centro de operaciones en alerta máxima

Además, el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia pasó a operar las 24 horas, los siete días de la semana, con el fin de coordinar la respuesta estatal y el apoyo a los gobiernos locales si se producen inundaciones.

¿QUÉ ZONAS ESPECÍFICAS DE TEXAS ESTÁN BAJO MAYOR RIESGO DE INUNDACIÓN?

Las zonas bajo mayor vigilancia se concentran a lo largo y al oeste del corredor de la I-35, desde el norte de Texas hasta el sur del estado.

Región Zonas específicas o ciudades Periodo de mayor riesgo Norte de Texas y Dallas–Fort Worth Dallas, Fort Worth y sectores al oeste de la I-35; también el área desde Wichita Falls Miércoles por la noche a jueves por la noche Centro de Texas Corredor de la I-35, Austin, Round Rock, Georgetown, Cedar Park, San Marcos y áreas de Travis, Hays y Williamson Desde la noche del miércoles hasta el viernes Centro-sur de Texas San Antonio, New Braunfels, Kerrville, Seguin, Schertz, Kyle y zonas del Hill Country Desde la noche del miércoles hasta el viernes por la mañana o noche, según la zona Oeste y suroeste de Texas San Angelo, Del Rio, Eagle Pass, Uvalde y áreas cercanas al Río Grande Lluvias fuertes a partir del miércoles Panhandle y extremo oeste Texas Panhandle y alrededores de El Paso Las tormentas comenzaron antes; el riesgo de lluvias e inundaciones se desplaza hacia el este

Hay un corredor prioritario

El NWS señaló una franja particularmente sensible: desde el sur del Río Rojo hasta el Río Grande, en la frontera con México, a lo largo y al oeste de la I-35. Dentro de ese corredor podrían caer de 2 a 6 pulgadas de lluvia de forma generalizada, con acumulados mayores en puntos localizados donde las tormentas pasen repetidamente sobre el mismo lugar, publicó Texas Public Radio.

En el norte y centro de Texas, el pronóstico contempla entre 2 y 5 pulgadas de lluvia, con acumulados aislados de hasta 8 pulgadas. En el área metropolitana de Dallas–Fort Worth, algunos puntos podrían superar las 6 pulgadas; en el área de Austin, también son posibles acumulados aislados cercanos a 8 pulgadas, de acuerdo con el análisis del pronóstico del área de NWS.

Los condados bajo vigilancia

Para el centro-sur de Texas, el aviso de inundación incluye, entre otros, los condados de Bexar, Travis, Williamson, Hays, Comal, Guadalupe, Kendall, Kerr, Medina, Uvalde, Val Verde, Atascosa, Bastrop, Bandera, Blanco, Burnet, Caldwell, Frio, Gonzales, Kinney, Llano, Maverick, Real, Wilson y Zavala.

La ubicación exacta de las lluvias más extremas todavía puede variar. Las autoridades recomiendan revisar las alertas locales, especialmente si vives cerca de ríos, arroyos, cruces bajos o zonas urbanas con drenaje limitado, y evitar por completo carreteras inundadas.

La combinación de un frente frío lento y humedad tropical podría dejar tormentas repetidas y acumulaciones importantes de lluvia en Texas (Foto: NWS)

LAS RECOMENDACIONES VIALES PARA EL CORREDOR DE LA I-35

Para quienes circulen por el corredor de la I-35 —donde aumentará el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas— la recomendación principal es evitar los viajes no esenciales durante los períodos de tormenta, revisar cierres antes de salir y nunca cruzar agua sobre la carretera. En Texas, la consigna oficial es: “Turn Around, Don’t Drown” (“Da la vuelta, no te arriesgues a ahogarte”), señala Texas Department of Transportation.

Nunca camines, nades ni conduzcas a través de aguas de inundación, ya sean estancadas o en movimiento, ya que puede ocultar peligros como escombros, ramas de árboles, cables eléctricos o daños en la carretera. “Tan solo 15 centímetros de agua con corriente rápida pueden provocar que los conductores pierdan el control de su vehículo, incluso una camioneta o un SUV”, señalan.

Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas cuando conduzcas.

Ten especial cuidado al conducir de noche, ya que puede resultar más difícil detectar los peligros de las inundaciones.

Si tu vehículo se detiene en aguas profundas, abandónalo y dirígete a un terreno más elevado si puedes hacerlo de forma segura.

Otras recomendaciones viales

Consulta el estado de las vías y los cierres en DriveTexas.org antes de iniciar el viaje y vuelve a revisarlo si las condiciones cambian.

Activa alertas locales del Servicio Meteorológico Nacional del condado o de la ciudad; las tormentas y cierres pueden cambiar rápidamente

Si el viaje no es imprescindible y hay alerta de inundación o lluvia intensa, considera aplazarlo o usar una ruta alejada de zonas bajas y cruces de agua.

Reduce la velocidad, deja una distancia mayor con el vehículo de adelante y desactiva el control de crucero cuando llueva, para mantener el control del automóvil.

Ten especial cuidado de noche: el agua, los daños al pavimento y las barreras pueden ser difíciles de distinguir.

Mantente atento a los carriles exteriores de autopistas de varios carriles, pues pueden acumular agua o tener vehículos detenidos.

Las autoridades recomiendan revisar las alertas climáticas y las condiciones de carretera antes de salir. Si hay agua sobre la vía, la instrucción es no intentar cruzarla (Foto referencial: Brandon Bell/Getty Images/AFP)