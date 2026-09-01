La tormenta tropical Edouard se acerca a la costa de Texas y mantiene en alerta a las autoridades por el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y marejadas ciclónicas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este martes que el sistema podría fortalecerse significativamente antes de llegar a la costa del noroeste del Golfo. El gobernador del estado, Greg Abbott, advirtió sobre el riesgo de inundaciones en varios condados ante las intensas lluvias que podría dejar el sistema.

A primera hora del martes, Edouard se encontraba aproximadamente a 70 millas (110 kilómetros) al sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora. El sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste y los meteorólogos esperaban que continuara fortaleciéndose antes de tocar tierra.

¿Qué zonas de Texas enfrentan mayor riesgo por Edouard?

El gobernador Greg Abbott advirtió que el principal peligro asociado con Edouard será el agua. Según las previsiones difundidas por las autoridades estatales, algunas zonas podrían acumular entre 10 y 15 pulgadas de lluvia, especialmente en sectores del área metropolitana de Houston.

El condado de Harris, donde se encuentra Houston, figura entre las áreas que podrían recibir las precipitaciones más intensas. Los pronósticos también contemplan riesgo de inundaciones repentinas, particularmente en zonas con drenaje deficiente.

El NHC mantiene productos de vigilancia y advertencia para distintos sectores de la costa de Texas, mientras las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional de Houston/Galveston y Lake Charles siguen emitiendo información local sobre los posibles impactos.

Greg Abbott informó que Texas activó recursos estatales para responder a posibles emergencias. | Crédito: Office of the Texas Governor | Greg Abbott

Condados y zonas bajo mayor vigilancia

Zona Principal riesgo Pronóstico Harris County Lluvias intensas e inundaciones repentinas Posibles acumulados de hasta 10-15 pulgadas en áreas localizadas Chambers County Marejada ciclónica, vientos y lluvias Marejada de 2 a 4 pies Jefferson County Marejada ciclónica, vientos e inundaciones Marejada de 2 a 4 pies Área de Houston Inundaciones urbanas y lluvias torrenciales Mayor riesgo durante el paso del sistema Costa del sureste de Texas Vientos y marejada ciclónica Vientos de hasta 60 mph al acercarse a tierra

Abbott señaló que el impacto podría producirse durante la tarde del martes cerca de los condados de Chambers y Jefferson, con vientos cercanos a las 60 millas por hora y una marejada ciclónica de entre 2 y 4 pies en esa zona.

El NHC, por su parte, indicó que Edouard se encontraba cerca de la frontera entre Texas y Luisiana y que se esperaba un fortalecimiento antes de tocar tierra.

La tormenta tropical Edouard se acerca a Texas con riesgo de lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones. | Crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / BRANDON BELL

¿Cuánta lluvia dejará la tormenta Edouard en Texas?

Las autoridades estatales han advertido que algunas zonas podrían recibir hasta 10 a 15 pulgadas de lluvia, aunque los acumulados variarán considerablemente según la ubicación.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla acumulados generales de entre 3 y 6 pulgadas en sectores del sureste de Texas, con cantidades superiores en algunos puntos. También existe la posibilidad de que determinadas áreas registren fuertes tasas de precipitación en periodos cortos, aumentando el peligro de inundaciones repentinas.

Por ello, Abbott pidió a los residentes mantenerse atentos durante el paso de la tormenta y evitar conducir por calles cubiertas de agua. Las autoridades recuerdan que incluso una cantidad aparentemente pequeña de agua puede ocultar daños en la vía o arrastrar vehículos.

¿Qué medidas tomó Texas ante la llegada de Edouard?

El gobernador Greg Abbott activó el Centro de Operaciones del Estado, que funciona las 24 horas del día, y señaló que 20 agencias estatales participan en la respuesta.

Además, más de 1,500 funcionarios estatales fueron movilizados para atender posibles emergencias. Entre los recursos preparados se encuentran aeronaves de rescate, embarcaciones para operaciones en aguas rápidas y vehículos capaces de desplazarse por zonas inundadas.

La preparación se concentra especialmente en el sureste de Texas, donde las autoridades esperan los mayores efectos de las lluvias, los vientos y la marejada ciclónica.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles marejadas ciclónicas y acumulaciones importantes de lluvia en la costa. | Crédito: EFE

¿Cómo deben prepararse los residentes de Texas?

La Oficina del Gobernador de Texas recomienda que los residentes conozcan los riesgos de inundación de su zona y se registren en los sistemas locales de alertas de emergencia.

También aconseja preparar un kit de emergencia, guardar documentos importantes en recipientes impermeables y mantener copias digitales protegidas. En las viviendas, se recomienda limpiar desagües y canaletas, considerar una bomba de sumidero con batería y trasladar objetos de valor a lugares elevados.

Una de las principales recomendaciones durante una inundación es no intentar cruzar calles o corrientes de agua. Las autoridades recuerdan el principio: “Turn around, don’t drown”, es decir, dar la vuelta y no atravesar zonas inundadas.

Los residentes también deben respetar las barricadas instaladas en las carreteras y consultar las condiciones de tránsito antes de desplazarse.

La evolución de Edouard puede cambiar rápidamente, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales del Centro Nacional de Huracanes y de los servicios meteorológicos locales. El NHC informó este martes que se esperaba un fortalecimiento significativo antes de que el sistema alcanzara la costa del noroeste del Golfo.