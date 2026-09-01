Residentes de Texas se mantienen en alerta ante los efectos de la tormenta tropical Edouard, que tocó tierra este martes 1 de septiembre cerca de Johnson Bayou, Louisiana, junto a la frontera con Texas. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se fortaleció antes de llegar a la costa y arribó con vientos máximos sostenidos de alrededor de 60 mph (95 km/h). En Texas, la mayor atención se concentra en la costa alta, especialmente en el tramo comprendido entre Port Bolivar y High Island, y en las zonas cercanas a la frontera con Louisiana, donde persisten riesgos de lluvias intensas, inundaciones y ráfagas de viento. A continuación, lo que debes saber sobre Edouard y sus posibles efectos en el estado.

Cabe precisar que antes de tocar tierra, el NHC advirtió que Edouard podía fortalecerse significativamente y aproximarse brevemente a la intensidad de un huracán.

La tormenta tocó tierra el martes cerca de la frontera Texas–Louisiana. Autoridades mantienen avisos por inundaciones, posibles tornados aislados y condiciones peligrosas de viaje en sectores del sureste texano (Foto: NHC)

LOS RIESGOS QUE EL NHC ALERTÓ ANTE EDOUARD

Vientos: ante la posibilidad de condiciones de huracán, especialmente por ráfagas, el NHC mantuvo una vigilancia de huracán desde High Island, Texas, hasta Cameron, Louisiana. Además, permaneció vigente un aviso de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion e Iberia, en Louisiana

ante la posibilidad de condiciones de huracán, especialmente por ráfagas, el NHC mantuvo una vigilancia de huracán desde High Island, Texas, hasta Cameron, Louisiana. Además, permaneció vigente un aviso de tormenta tropical desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion e Iberia, en Louisiana Marejada ciclónica: el NHC advirtió sobre una marejada de entre 3 y 5 pies sobre el nivel del suelo desde High Island hasta la línea Vermilion/Cameron, publicó The State.

el NHC advirtió sobre una marejada de entre 3 y 5 pies sobre el nivel del suelo desde High Island hasta la línea Vermilion/Cameron, publicó The State. Lluvias e inundaciones: se prevén lluvias intensas desde la costa alta de Texas hasta el centro-este del estado, con riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas, y posibles crecidas de ríos.

se prevén lluvias intensas desde la costa alta de Texas hasta el centro-este del estado, con riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas, y posibles crecidas de ríos. Tornados aislados: también era posible que se desarrollara uno o dos tornados durante la tarde y noche en partes del sureste de Texas y el suroeste de Louisiana.

TENER EN CUENTA: la alerta de posible fuerza de huracán correspondía a la fase de fortalecimiento antes de que el sistema llegara a tierra. Más tarde, el NHC informó que Edouard tocó tierra y esperaba un debilitamiento rápido al internarse; aun así, el aviso de tormenta tropical, las lluvias fuertes y el riesgo de inundaciones continuaban vigentes para sectores de la costa alta de Texas.

LAS RESTRICCIONES O EVACUACIONES QUE SE HAN EMITIDO

Si bien –hasta la última información disponible no se había emitido una orden general de evacuación para el área metropolitana de Houston ni para la costa de Texas por Edouard–, las autoridades han pedido a los residentes de las zonas bajo alertas costeras que sigan de inmediato cualquier instrucción local de evacuación, debido al riesgo de marejada ciclónica, inundaciones y condiciones peligrosas en carretera.

Restricciones y medidas vigentes

Medida Zonas afectadas Alcance o motivo Aviso de tormenta tropical Desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion e Iberia, Louisiana Riesgo de condiciones de tormenta tropical, incluidos vientos, lluvias fuertes y afectaciones costeras. Vigilancia de huracán Desde High Island, Texas, hasta Cameron, Louisiana Posibilidad de condiciones de huracán, especialmente por ráfagas de viento. Aviso de marejada ciclónica Desde High Island, Texas, hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion y Cameron, Louisiana Riesgo de inundaciones costeras debido a la combinación de marejada ciclónica y marea. Vigilancia de inundaciones Áreas al este de la Interestatal 45, incluidos los condados de Harris y Galveston Vigente desde la madrugada del martes hasta la mañana del miércoles. Se preveían entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con acumulados aislados de hasta 9 pulgadas. Cierres escolares Distritos Anahuac, Channelview, Crosby, Dayton, Galena Park, Huffman, Humble, Liberty, Sheldon, Tarkington y Hamshire-Fannett Suspensión de clases y actividades el martes. Galveston ISD cerró el campus Crenshaw y suspendió las rutas de autobús hacia y desde Bolivar.

PRONÓSTICOS SOBRE EDOUARD

“Basado en las últimas observaciones de superficie, parece que se ha producido un poco de debilitamiento desde que tocó tierra, y la intensidad inicial se reduce ligeramente a 45 kt. Un Aviso de Tormenta Tropical permanece en vigor para porciones de la costa del Alto de Texas y el suroeste de Luisiana”, se lee en el sitio web de la Oficina Nacional de Administración Ocánica y Atmosférica.

Asimismo, la agencia indicó que Edouard se está moviendo hacia el noroeste (305/7 kt) y permanecerá en esa dirección hasta la primera hora del miércoles , llevando el centro más hacia el interior sobre el este de Texas. “Se espera un debilitamiento rápido ahora que el centro está tierra adentro, y es probable que Edouard se convierta en una depresión tropical esta noche y se disipe para el miércoles por la noche. A pesar de que el sistema está tierra adentro, la amenaza de fuertes lluvias e inundaciones repentinas comenzará durante las horas de la noche”.

Datos clave:

1. Las condiciones de tormenta tropical asociadas con Edouard continuarán a lo largo de las costas del Alto de Texas y del extremo suroeste de Luisiana dentro del área de aviso hasta esta noche.

2. Las fuertes lluvias impactarán partes de la costa del Alto de Texas a través del centro este de Texas hasta el extremo suroeste de Louisiana hasta el jueves por la mañana, a medida que Edouard se mueve hacia el interior. Es probable que se produzcan inundaciones repentinas en toda esta región, especialmente en áreas urbanas. Son posibles inundaciones repentinas significativas. También es posible que los ríos se inunden.

3. Todavía es posible que se produzcan inundaciones menores a lo largo de las costas del Alto de Texas y el suroeste de Luisiana hasta esta noche.

IMPORTANTE

No asumas que la ausencia de una orden general significa que no habrá evacuaciones locales.

Si resides en una zona baja, costera o con historial de inundaciones, revisa los avisos de tu condado y sigue las instrucciones de emergencia.

Evita conducir por calles inundadas: la principal preocupación para Texas es la lluvia intensa, las inundaciones repentinas y los desplazamientos peligrosos