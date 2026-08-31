Una nueva amenaza meteorológica comienza a tomar fuerza en el Golfo de México y mantiene bajo vigilancia a las costas de Texas y Luisiana. El sistema, identificado provisionalmente como Invest 97L, presenta condiciones cada vez más favorables para organizarse y tiene actualmente un 70% de posibilidades de convertirse en una depresión tropical o tormenta tropical durante las próximas 48 horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El fenómeno se encuentra aproximadamente a 125 millas al sur de la costa sureste de Luisiana y avanza lentamente en dirección oeste-noroeste. Su trayectoria lo llevaría hacia la zona comprendida entre la costa alta de Texas y el suroeste de Luisiana, donde podría llegar durante la noche del lunes o las primeras horas del martes.

Si logra alcanzar la organización necesaria para convertirse en una tormenta tropical, el sistema recibiría el nombre de Edouard, siguiendo el orden establecido para los ciclones de esta temporada del Atlántico.

El sistema avanza sobre aguas cálidas del Golfo de México y podría tocar tierra entre Texas y Luisiana. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Más allá de que alcance o no esa categoría, los especialistas destacan las precipitaciones que podría producir. Los pronósticos apuntan a acumulaciones de 2 a 4 pulgadas de lluvia en sectores de Houston y el sureste de Texas, mientras que la costa de Luisiana y el este de Texas podrían recibir entre 1 y 2 pulgadas desde la noche del domingo hasta el miércoles.

El rápido cambio en las condiciones también podría llevar al NHC a emitir avisos o alertas de tormenta tropical para determinadas zonas costeras de Texas y Luisiana.

Por ello, las personas que viven en el suroeste de Luisiana y la costa alta de Texas deberían seguir las actualizaciones oficiales y estar preparadas para actuar si las autoridades activan medidas preventivas.

La probabilidad de desarrollo se disparó en pocas horas

La evolución de Invest 97L llamó especialmente la atención porque su pronóstico cambió de manera considerable en apenas un día. El domingo, el NHC calculaba en solo 10% la posibilidad de desarrollo durante las siguientes 48 horas, mientras que la probabilidad a siete días era de 20%.

Para la mañana del lunes, ambas estimaciones habían subido hasta 70%. El incremento refleja que el sistema consiguió organizarse más rápido de lo esperado al encontrarse con aguas muy cálidas en el Golfo y un ambiente con menor cizalladura del viento, dos factores que pueden favorecer la formación de ciclones tropicales.

Este tipo de variaciones no resulta inusual cuando se acerca la parte más activa de la temporada.

Aunque el máximo estadístico de actividad del Atlántico se alcanza alrededor del 10 de septiembre, los meses de agosto, septiembre y octubre suelen concentrar una importante cantidad de sistemas tropicales.

Aunque su evolución preocupa, el principal riesgo previsto son las lluvias intensas en Houston, el sureste de Texas y zonas de Luisiana. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

También vigilan los restos de Dolly

Mientras Invest 97L se acerca a la costa, los meteorólogos mantienen otro sistema bajo observación: los remanentes de la tormenta tropical Dolly.

Actualmente se desplazan hacia el Caribe y existe la posibilidad de que lleguen a la península de Florida entre el viernes y el sábado.

Los restos de Dolly tienen pocas probabilidades de volver a organizarse hasta convertirse nuevamente en un sistema con nombre, pero todavía pueden transportar una considerable cantidad de humedad. Esto podría contribuir a generar más lluvias en Florida durante los próximos días.

El NHC también vigila los remanentes de Dolly, que podrían llevar más humedad hacia Florida. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Por ahora, los Hurricane Hunters, equipos especializados que recopilan información directamente dentro de los sistemas tropicales, fueron enviados a investigar Invest 97L. Los datos obtenidos ayudarán a los meteorólogos a determinar con mayor precisión qué tan organizado está el sistema y cuál será su evolución antes de su posible llegada a tierra.

Todo apunta a que, si finalmente se convierte en tormenta tropical, Invest 97L podría tener una existencia relativamente breve, ya que se espera que llegue a tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana entre el lunes por la noche y el martes de madrugada.

Una vez sobre tierra firme, el sistema debería perder fuerza rápidamente. Mientras tanto, las autoridades aconsejan a los residentes revisar sus planes de emergencia y disponer de agua, alimentos y otros suministros suficientes para mantenerse por cuenta propia durante al menos tres días.