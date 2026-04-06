Varios productos de consumo vendidos a través del marketplace online de Walmart fueron objeto de advertencias y retiradas recientes por motivos de seguridad. Así lo informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), cuyos avisos también fueron publicados en la página de retiros de Walmart. Las alertas abarcan diferentes artículos, como cables eléctricos, productos de natación para bebés y utensilios de cocina. Los riesgos identificados van desde descargas eléctricas y envenenamiento por monóxido de carbono hasta ahogamientos y quemaduras.

Según Newsweek, la mayoría de estos productos se comercializaban en Walmart.com a través de vendedores externos y distribuidores, lo que generó preocupación sobre el control de seguridad en este tipo de plataformas.

Uno de los casos más graves involucra cables de extensión macho a macho, que fueron retirados del mercado.

A finales de marzo y principios de abril, la CPSC emitió varias advertencias instando a los consumidores a dejar de usarlos de inmediato. Estos cables pueden provocar descargas eléctricas, ya que sus clavijas quedan expuestas y pueden energizarse al conectarse a una fuente de energía, como un generador portátil.

Los productos incluyen cables eléctricos, flotadores infantiles y utensilios de cocina con fallas de seguridad. (Foto referencial: Freepik)

Además, su uso para alimentar una vivienda desde un generador, práctica conocida como “backfeeding”, aumenta el riesgo de incendios y electrocución.

También se advirtió que su corta longitud podría incentivar el uso de generadores cerca de espacios cerrados, lo que eleva el peligro de intoxicación por monóxido de carbono.

La CPSC pidió a los consumidores dejar de utilizarlos, desconectarlos sin tocar los extremos activos y desecharlos de forma segura, especialmente aquellos fabricados por empresas como Ganjiang New District Yuslow Toys Sales Co., Huizhou Xiyan Digital Co. y Wz-Ei Co. Ltd, que no respondieron a las solicitudes de retiro.

La mayoría de los productos se comercializaban en Walmart.com a través de vendedores externos y distribuidores (Foto: AFP)

En otro caso, la CPSC emitió una advertencia sobre los flotadores inflables “Relaxing Baby”, tras la muerte por ahogamiento de un niño de dos años. Estos productos, diseñados para bebés de entre 3 y 36 meses, pueden volcarse o sumergirse fácilmente. Ante la falta de cooperación del fabricante, la agencia pidió a los padres dejar de usarlos de inmediato, perforarlos y desecharlos, evitando revenderlos o regalarlos.

Finalmente, también se retiraron del mercado unas 740,000 sartenes Granitestone Diamond Pro Blue de acero inoxidable. El problema radica en que una pieza metálica del mango puede desprenderse durante el calentamiento, provocando impactos y quemaduras.

Estos utensilios fueron vendidos entre agosto de 2021 y febrero de 2026. Se recomendó a los consumidores dejar de utilizarlos y contactar al fabricante para obtener un reembolso completo.

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