¡Peligro en Walmart! Autoridades federales han emitido una alerta urgente tras el retiro masivo de más de 45.000 pares de calcetines térmicos Fieldsheer vendidos en cadenas como Walmart, Amazon y Home Depot. El motivo: el riesgo de que estos artículos provoquen quemaduras en los usuarios.

El aviso se dio a conocer el 7 de agosto, luego de confirmarse al menos cuatro casos de personas que sufrieron ampollas y lesiones cutáneas tras utilizar el producto. El retiro busca evitar nuevos accidentes y prevenir riesgos relacionados con las baterías de litio que incluyen estos calcetines.

¿Qué tienen de peligroso estos calcetines térmicos?

Fabricados en Bangladesh y vendidos entre 80 y 130 dólares, los calcetines Fieldsheer están elaborados con lana y disponibles en colores como negro, gris, naranja y rosa. Cada par incluye baterías de iones de litio recargables y un cable de carga, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento si no se manipulan correctamente.

Las autoridades recomiendan dejar de usar el producto de inmediato y no tirar las baterías a la basura común, ya que representan un alto riesgo de incendio. En su lugar, deben llevarse a centros autorizados para reciclaje y nunca transportarse en el equipaje facturado de un avión.

Miles de calcetines térmicos Fieldsheer retirados del mercado por provocar quemaduras y peligrosas fallas en sus baterías. (Foto: AFP / Composición: Mag)

¿Qué otros productos han sido retirados recientemente?

En los últimos días, también se anunció el retiro de un lote de ensaladas de pasta de la empresa Hans Kissle, vendidas como ensalada de papa en tiendas Stop & Shop en Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. El etiquetado incorrecto ocultaba la presencia de trigo, un alérgeno de alto riesgo para personas con sensibilidad o intolerancia.

Asimismo, la cadena Target retiró varios lotes de galletas después de detectar posibles fragmentos de madera en su contenido. Este tipo de incidentes obliga a las empresas a actuar de inmediato para proteger la salud de los consumidores.

El llamado de las autoridades es claro: revisar los productos adquiridos recientemente y atender las alertas oficiales de retiro, ya que muchos de estos artículos aún pueden estar en los hogares, representando un peligro latente.