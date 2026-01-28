Las aguas turbulentas y el frío extremo no son las únicas preocupaciones en el río Potomac actualmente. Tras afrontar temperaturas congelantes por la tormenta invernal, esta zona de Estados Unidos enfrenta ahora un grave problema de contaminación debido a la ruptura de una tubería de alcantarillado. Esto provocó el vertido de millones de galones de aguas residuales sin tratar y un aumento extremo de la bacteria E. coli, por lo que se ha emitido una alerta de salud pública en el área de Washington. Las autoridades han hecho un llamado y pedido urgente a residentes y turistas no solo para evitar caminar o pasear a las mascotas por el borde, sino también para no hacer ningún tipo de contacto con el agua del río en las zonas afectadas, así como con cualquier charco o flujo visible de aguas residuales. Aquí te cuento la información que necesitas conocer, pues no solo estamos frente a un olor desagradable, sino a una contaminación miles de veces mayor a lo que se considera seguro para el contacto humano.

Qué está pasando en el río Potomac

Todo se inició el pasado 19 de enero de 2026 cuando una tubería de gran tamaño del sistema Potomac Interceptor, de unos 72 pulgadas de diámetro, colapsó en Maryland. Esto hizo que grandes volúmenes de aguas residuales se escaparan hacia el entorno cercano al río Potomac, río abajo de Great Falls y cerca de áreas recreativas muy concurridas. Organizaciones ambientales calculan que, en los primeros días, llegaron a descargarse decenas de millones de galones diarios de aguas residuales sin tratar y que, acumulados, rondan los cientos de millones de galones vertidos.

John Lisle, portavoz de DC Water, que opera el sistema de alcantarillado, indicó que la empresa estima el desbordamiento en unos 150 millones de litros diarios, suficiente para llenar unas 66 piscinas olímpicas, según destacan desde CNN.

Los análisis de agua realizados por la organización Potomac Riverkeeper Network muestran niveles de E. coli hasta casi 12 000 veces por encima del límite considerado seguro para el contacto humano. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Aumento de E. coli y por qué es peligroso

“Lo que ocurre cerca del río Potomac, en el condado de Montgomery es motivo de preocupación y vigilancia. Un derrame masivo de aguas residuales está provocando niveles peligrosos de contaminación según organizaciones ambientales. Tras el colapso de una tubería de alcantarillado, millones de galones de aguas residuales han llegado al río. Pruebas recientes detectaron niveles de E.coli hasta 60 veces por encima de lo que se considera seguro para el contacto humano y mucho más alto cerca del punto del derrame. Expertos advierten que aunque parte del material podría estar ahora atrapado y contenido en el hielo por el frío, el mayor riesgo vendrá cuando suban las temperaturas y esa contaminación se libere en el agua. Lo urgente ahora es mantenerse fuera del río, evitar el canal y las orillas y evitar la zona para quienes caminan, corren o pasean a sus mascotas en esa zona”, explicó la presentadora y reportera María Renée Barillas desde Telemundo 44.

Y es que alerta no es solo por el desagradable olor en la zona, sino por la alta contaminación que se afronta en este momento. La organización Potomac Riverkeeper Network realizó un análisis de agua que muestran niveles de E. coli hasta casi 12 000 veces por encima del límite considerado seguro para el contacto humano, según los estándares ambientales de Virginia y Maryland. Incluso, varios kilómetros río abajo, en zonas populares como Fletcher’s Cove en Washington, los niveles siguen siendo decenas de veces superiores al estándar.

La E. coli es una bacteria que suele vivir en el intestino de personas y animales y muchas cepas son inofensivas, pero otras pueden causar diarrea intensa, cólicos abdominales, vómitos, fiebre y, en casos graves, complicaciones renales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o con defensas bajas.

Qué dicen las autoridades y qué alerta se activó

Las alerta en Washington se activó por parte de DC Water, la empresa pública de agua y alcantarillado. La entidad ha pedido a residentes y visitantes que respete la señalización y evite el contacto con las zonas donde se ha producido desbordamiento, recordando que el agua potable no está afectada porque las tomas del acueducto se encuentran río arriba, antes del área del derrame. El Servicio de Parques Nacionales (National Park Service) y DC Water han colocado carteles de advertencia en senderos y accesos junto al río, con mensajes de “peligro” y avisos sobre aguas residuales, e indican que las personas y las mascotas deben mantenerse fuera del agua en los tramos señalados hasta nuevo aviso.

La empresa que opera el sistema de alcantarillado instaló bombas y activó el bypass para contener los desbordes de aguas residuales de la línea de alcantarillado dañada del Potomac Interceptor. (Foto: DC Water)

Riesgos para residentes y turistas

El principal riesgo se produce al tener contacto directo con el agua contaminada del Potomac o con salpicaduras y charcos que puedan contener aguas residuales. Si bien muchas personas llegaban a esta zona para realizar actividades como nadar, practicar paddle surf, kayak, remo, pescar de orilla o dejar que los niños jueguen en la ribera, hoy está totalmente prohibido porque se pueden exponer a bacterias como E. coli y otros patógenos presentes en las aguas residuales, aumentando el riesgo de infecciones gastrointestinales, infecciones de la piel, de ojos, de oídos o, si se ingiere agua, cuadros más serios. Las autoridades y grupos ambientales han advertido, según destacan desde Fox News, también sobre el posible impacto ecológico, incluyendo estrés en la vida acuática y potenciales mortandades de peces, lo que refuerza la recomendación de evitar el contacto con el río en los puntos afectados.

Medidas de prevención por derrame de aguas residuales en río Potomac

Evitar nadar, practicar deportes acuáticos o entrar al agua en los tramos del Potomac señalizados con avisos de contaminación por aguas residuales.

No permitir que niños o mascotas jueguen en la orilla o en charcos y corrientes de agua cercanos a la zona del derrame o a carteles de advertencia.

Si entra en contacto accidental con agua sospechosa (por ejemplo, salpicaduras al pasar cerca), abandonar de inmediato el área, lavar la piel expuesta con agua limpia y jabón, desinfectar la ropa, calzado u objetos, y no consumir alimentos que pudieran haberse contaminado.

En caso de presentar diarrea intensa, vómitos, fiebre, dolor abdominal o síntomas inusuales tras haber estado cerca del río, consultar con un profesional de salud e informar si pudo haber contacto con agua del Potomac.

Seguir las actualizaciones oficiales de DC Water, autoridades locales de salud y del Servicio de Parques Nacionales para conocer cuando se reduzca el riesgo y se levanten las restricciones de uso recreativo.

