Las alarmas se encendieron entre la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó 25 millones de dólares a la empresa Bi2 Technologies para incorporar una nueva tecnología de escaneo de iris. ¿En qué consiste exactamente y en qué casos se aplicará? Las respuestas a estas interrogantes las encontrarás en los siguientes párrafos, donde te explicamos por qué este anuncio ha generado inquietud, qué implicaciones podría tener para los controles migratorios y por qué diversas organizaciones están pidiendo mayor transparencia sobre su uso.
Cabe precisar que el contrato fue otorgado el 22 de mayo de 2026 y el monto es cinco veces mayor a la que DHS destinó a la misma compañía ocho meses atrás.
¿QUÉ ES EL ESCANEO DE IRIS?
El escaneo de iris (o reconocimiento de iris) es un método de autenticación biométrica de alta precisión que escanea el patrón único e irrepetible del tejido coloreado del ojo. Debido a que esta tecnología es capaz de identificar a todo tipo de personas, se utiliza como una contraseña digital segura, ya que no cambia con el tiempo y cada ojo tiene una estructura diferente.
Este sistema facilita a la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) el acceso continuo a un archivo que contiene aproximadamente cinco millones de datos biométricos, puesto que las imágenes pueden capturarse mediante una aplicación instalada en celulares o con cámaras especiales ubicadas en cárceles y centros de detención.
De acuerdo con una publicación del portal KTTC en 2025, la tecnología de inteligencia artificial de Bi2 es capaz de realizar escaneos oculares a una distancia de entre 3 y 4,5 metros (10 a 15 pies).
¿EN QUÉ CASOS DE USARÁ?
El escaneo de iris se utilizará durante operativos migratorios y procesos de deportación con el fin de ayudar a identificar correctamente a las personas.
El DHS indicó a NPR que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizarán esta tecnología “para ayudar a identificar con precisión a las personas con las que se encuentran durante las operaciones de control y expulsión de inmigrantes, incluida la confirmación de la identidad y los antecedentes de quienes pueden ser objeto de medidas coercitivas”.
Como parte del trato, el departamento solicitó más de 1,500 escáneres de iris y autorización para acceder a la app de la compañía, lo que incluye su base de datos con toda la información escaneada. Los dispositivos serán entregados a las distintas oficinas del ICE antes de fines de junio, publica el mismo medio.
PREOCUPACIÓN POR SU USO
Distintas organizaciones reclaman mayor claridad sobre la forma en que será empleada esta tecnología. “No sabríamos qué y cuánto fuera compartido con otras agencias y posiblemente algún tipo de violación de privacidad por compartir esta información”, advirtió el abogado de inmigración Haim Vásquez a N+ Univision.
Es más, otros especialistas advierten el riesgo de errores en la identificación biométrica, lo que derivaría en detenciones injustificadas o procesos migratorios erróneos. “Una preocupación en incremento en que se use para buscar y deportar personas, si se suben al autobús, si van a un estadio”, dijo César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston al mismo medio.
Para Cooper Quintin, integrante de la Electronic Frontier Foundation (EFF), los agentes del ICE podrían escanear a todos los detenidos para hacerles seguimientos a futuro: “Esta agencia ya ha demostrado ser una agencia muy corrupta. ¿Podría el ICE empezar a escanear el iris de todas las personas que detiene, añadir esa información a su base de datos y usarla para seguir vigilándolas? Sí, por supuesto”, manifestó a NPR.
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