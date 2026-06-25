La propuesta de la administración del presidente Donald Trump para encarecer el trámite de ciudadanía, que podría elevar el costo por encima de los US$1,300, ha generado gran preocupación. Este posible aumento afectaría a inmigrantes que planeaban presentar su solicitud en los próximos meses y ahora no saben cómo asumir ese gasto. Aunque por ahora se trata de un cambio propuesto, muchos se preguntan qué falta para que la nueva tarifa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) entre en vigor. A continuación, respondemos a esa duda.

Naturalizarse sería mucho más caro: el plan de Trump para subir el costo de la ciudadanía (Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH) / BONNIE CASH / POOL

¿QUÉ FALTA PARA QUE EL AUMENTO DE LA TARIFA MIGRATORIA DE USCIS ENTRE EN VIGOR?

Para que USCIS pueda cobrar una nueva tarifa de más de US$1,300 por el trámite de ciudadanía, primero debe completar el proceso formal de reglamentación y luego dejar pasar el plazo hasta la fecha de entrada en vigor que se fije en la norma final.

Publicación de la norma final

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de USCIS, tiene que publicar una “regla final” (final rule) en el Registro Federal, con el detalle de la nueva tarifa del Formulario N‑400, la justificación del cambio y la fecha exacta en que empezará a aplicarse. Esa regla final se emite después de la propuesta inicial (proposed rule) y del periodo de comentarios públicos, en el que organizaciones, abogados y personas afectadas pueden enviar observaciones sobre el aumento.

En otras palabras, para que la medida avance y se convierta en norma:

Debe abrirse un periodo de comentarios públicos, durante el cual la ciudadanía, expertos y organizaciones pueden opinar sobre la propuesta.

Luego se realiza una etapa de revisión, en la que el gobierno evalúa los comentarios recibidos.

Finalmente, se emite la regla final y se publica en el Registro Federal, donde se establece la fecha exacta a partir de la cual los nuevos solicitantes deberán pagar el incremento.

“La propuesta fue publicada en el registro federal y el público tendrá hasta el 24 de agosto para dar su opinión”, publicó Telemundo 52.

Aunque el aumento aún no es definitivo, el plan ya está en la etapa de consulta pública y podría convertirse en norma tras la publicación de una regla final en el Registro Federal (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LOS NUEVOS MONTOS PROPUESTOS PARA TRAMITAR LA CIUDADANÍA

El cambio propuesto por el gobierno de Trump es un aumento fuerte en la tarifa para solicitar la ciudadanía y la eliminación de descuentos para personas de bajos ingresos. De acuerdo con el proyecto presentado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la tarifa del formulario de naturalización (N‑400) subiría en 570 dólares: pasaría de 760 a 1,330 dólares para solicitudes en papel y de 710 a 1,280 dólares para solicitudes electrónicas.

Asimismo, busca aumentar en unos 645 dólares la tasa para quienes pidan reconsiderar una denegación de ciudadanía.

También eliminar la mayoría de las exenciones de pago y los programas de reducción de tarifas para inmigrantes con ingresos familiares iguales o inferiores al 400% del umbral federal de pobreza.

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