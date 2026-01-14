La llegada de una invasión polar vuelve a poner en alerta a millones de personas en Estados Unidos, con un panorama marcado por frío intenso, precipitaciones persistentes y riesgos que van más allá de las carreteras. Desde las primeras horas del día, los meteorólogos han advertido que este evento invernal podría traer consecuencias importantes para la vida diaria, especialmente por la acumulación de nieve y el impacto que esta puede tener en viviendas, infraestructura y traslados. Autoridades insisten en extremar precauciones, ya que el peso de la nieve puede generar daños estructurales y situaciones peligrosas si no se toman medidas a tiempo. En medio de este escenario, surge la pregunta clave que muchos se hacen: ¿cuáles son los estados donde se esperan lluvia y nieve en los próximos días?

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, explicó que una de las mayores inquietudes es la intensidad de la nevada en varias zonas del país. De acuerdo con el especialista, no solo el interior del noreste se verá afectado, sino también el valle de Ohio, el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. En algunos puntos, las acumulaciones podrían ser especialmente altas, con cifras que llaman la atención por su impacto potencial en la vida cotidiana.

Millones de personas en EE.UU. enfrentan lluvias, nieve y frío extremo. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

Estados donde la invasión polar traerá lluvia y fuertes nevadas

Uno de los focos de mayor preocupación es Michigan, donde se esperan hasta 18 pulgadas de nieve debido al conocido fenómeno de la nieve por efecto lago. En ciudades como Cleveland, las estimaciones apuntan a acumulaciones de entre 2 y 5 pulgadas, mientras que Buffalo, Nueva York, podría recibir de 3 a 6 pulgadas. Más hacia el interior, en zonas como Watertown, NY, la cifra podría alcanzar hasta 10 pulgadas, lo que incrementa el riesgo tanto en caminos como en viviendas.

Robles advirtió que la situación puede volverse peligrosa para residencias con techos endebles. Para dimensionar el riesgo, explicó que 12 pulgadas de nieve acumuladas sobre un techo de 1,500 pies cuadrados pueden ejercer un peso aproximado de 1,350 libras. Por eso, las autoridades recomiendan limpiar los techos durante o después de las nevadas, ya que mientras más nieve se acumula, mayor es la presión que soporta la estructura, aumentando la posibilidad de daños severos.

En total, alrededor de 10 millones de personas se encuentran bajo riesgo de tormenta invernal. Además de la nieve, también se prevé lluvia en estados como Kentucky y Tennessee, mientras que una extensa banda de nieve avanza hacia Chicago, donde las condiciones podrían prolongarse durante buena parte del día y extenderse a la jornada siguiente.

Las autoridades en EE.UU. recomiendan extremar precauciones ante el clima invernal. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

Esta es considerada la primera gran tormenta invernal con acumulaciones importantes en la región de los Grandes Lagos. Mientras tanto, en el corredor de la I-95, desde Boston hasta Raleigh, Carolina del Norte, se espera principalmente lluvia en forma líquida, con la nieve concentrándose en el interior del noreste del país.

Finalmente, los meteorólogos alertan sobre una segunda tormenta invernal que podría desarrollarse poco después, amenazando nuevamente a Chicago y a varias zonas de los Grandes Lagos. El llamado de las autoridades es claro: mantenerse informados, extremar precauciones en las carreteras y prestar especial atención a las condiciones de las viviendas ante la posibilidad de acumulaciones significativas de nieve.

