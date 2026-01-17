El invierno ha decidido mostrar su faceta más drástica sobre el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) de Estados Unidos a poco de finalizar la presente semana. Tras el descenso de un sistema ártico que, seguramente, transformará el paisaje cotidiano, las autoridades locales han emitido avisos preventivos para diversas zonas de la región; por lo tanto, los ciudadanos tendrán que prepararse y, posiblemente, postergar sus planes. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué puntos están bajo alerta de nevadas con el propósito de que tomes tus precauciones.

Según el pronóstico de Raphael Miranda, meteorólogo de el Equipo de Tormentas de NBC 4 , la nieve estará presente en distintos puntos del área triestatal a lo largo del sábado 17 de enero. Estas acumulaciones serían suficientes para generar condiciones peligrosas en las aceras y autopistas.

Por consecuente, se emitió una alerta de clima invernal en partes del valle del Hudson y el noroeste de Nueva Jersey. Entre los condados que podrían registrar hoy hasta 3 pulgadas de nieve son Dutchess, Putnam, Orange (Nueva York), Sussex, Warren, Morris y Northern Passaic (Nueva Jersey): también se incluye Pike, situado en Pensilvania.

La presencia de este fenómeno climático provocará un descenso drástico en las temperaturas, alcanzando el punto de congelación en las zonas alejadas del litoral; no obstante, en las localidades costeras no se presenciará un ambiente gélido, ya que la nieve se mezclará con la lluvia.

Diversos condados de Nueva Jersey registrarán ligeras acumulaciones de nieve para este fin de semana. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Por ejemplo, la ciudad de Nueva York registrará una acumulación de nieve que no supera una pulgada. Es más, en las zonas situadas al este de Long Island y la costa de Nueva Jersey se descarta la posibilidad de nieve, según lo señalado por el meteorólogo citado.

Para el domingo 18 de enero, el panorama climático será completamente diferente, ya que una zona de baja presión permitiría la presencia de nevadas ligeras en las zonas costeras del área triestatal durante horas de la tarde y noche; no generan alerta alguna.

Se espera que en los condados de Suffolk (Nueva York) y Ocean (Nueva Jersey) mantengan acumulaciones entre 0.5 y 2 pulgadas. Respecto a los condados de Nassau y Monmouth recibirán menos de 1 pulgada de nieve.

Si bien la ciudad de Nueva York registrará nieve, las acumulaciones serán relativamente mínimas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Es recomendable conducir en nevadas ligeras?

Ante la alerta de ligeras acumulaciones de nieve en el área triestatal, muchos conductores de la región consideran que no existe algún peligro, pero sería una errónea percepción. Según investigaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), estas nevadas ligeras se asocian a un alto número de choques mortales.

La razón se debe a que las personas subestiman el peligro y conducen a velocidades por encima del promedio recomendado. En esa situación, es necesario seguir una serie de consejos, tales como reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí