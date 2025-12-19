Un severo frente invernal ha impactado el sur del estado de Washington este jueves 18 de diciembre, dejando a su paso acumulaciones de hasta 10 pulgadas de nieve, de acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La situación ha encendido las alertas ante un fin de semana marcado por condiciones climáticas adversas.

En localidades como Yakima, la nieve ha cubierto por completo carreteras, parques y zonas residenciales, cambiando el paisaje habitual por uno totalmente blanco. Sin embargo, más allá de lo visual, el problema principal es la movilidad, ya que el tránsito se ha vuelto lento y riesgoso en distintos puntos de la región.

El NWS mantiene una advertencia vigente y recomienda evitar viajes no esenciales hasta el sábado. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Ante este panorama, el NWS emitió una advertencia invernal vigente hasta la tarde del sábado, e hizo un llamado claro a la población: retrasar cualquier viaje que no sea estrictamente necesario. Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar en determinados momentos del día.

La combinación de nevadas constantes y baja visibilidad ha generado escenarios críticos para la conducción, especialmente en rutas secundarias y áreas menos transitadas. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, reducir la velocidad y salir a la vía solo si es absolutamente indispensable.

Las bajas temperaturas y la continuidad del frente invernal seguirán afectando la movilidad en varias localidades. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

De acuerdo con los pronósticos, viernes y sábado estarán marcados por un flujo de aire más frío proveniente del oeste, asociado a un sistema de baja presión en el Golfo de Alaska.

Este patrón mantendrá una combinación de chubascos y breves períodos de sol en las zonas bajas, mientras que en las áreas montañosas se esperan nevadas intermitentes. Los niveles de nieve oscilarán entre los 2,000 y 3,000 pies, lo que permitirá que el manto de nieve en montaña siga acumulándose.

Además, entre el domingo y el martes, una serie de frentes débiles cruzará el noroeste del Pacífico, provocando períodos de lluvia constante alternados con chubascos, junto con nevadas continuas en zonas altas. Para esos días, se prevé que los niveles de nieve se sitúen entre los 2,500 y 3,500 pies.

Mientras el frente invernal continúa avanzando, las autoridades mantienen la vigilancia activa y reiteran el llamado a la prudencia para evitar accidentes durante este fin de semana marcado por la intensa nieve en Washington.

