Una nueva tormenta invernal podría cubrir de nieve partes de Nueva York y Nueva Jersey esta semana, debido a un posible Nor’easter que se aproxima a la Costa Este. Los meteorólogos de Fox Weather advierten que algunas zonas podrían recibir acumulaciones importantes.

En el estado de Nueva York, se espera que el sistema deje entre tres y cinco pulgadas de nieve en el área del bajo Hudson Valley el martes.

En la ciudad de Nueva York, podrían verse algunos copos en las primeras horas del día, aunque lo más probable es que la precipitación cambie a lluvia. Según los expertos, la ciudad podría registrar entre una y dos pulgadas en total.

En el noroeste de Nueva Jersey, las previsiones apuntan a entre una y tres pulgadas de nieve durante el martes.

En la ciudad de Nueva York, los copos podrían convertirse en lluvia, mientras que el bajo Hudson Valley y zonas de Nueva Jersey verán acumulaciones mayores. (Foto: David SWANSON / AFP)

De acuerdo con datos de la NOAA, diciembre suele dejar en promedio 4.8 pulgadas de nieve en Nueva York, aunque es raro tener una Navidad nevada. La última ocurrió en 2009; no obstante, la ciudad sí vivió una Nochebuena blanca en 2024, con dos pulgadas registradas, hecho que no sucedía desde 1996.

En Nueva Jersey, lo habitual es que diciembre acumule alrededor de 5.4 pulgadas de nieve, según la misma agencia. Este nuevo episodio invernal llega después de que una tormenta reciente provocara caos en los vuelos del país, con más de 1,800 cancelaciones y más de 7,000 retrasos el sábado, de acuerdo con Flight Aware.

Este nuevo evento se presenta después de una tormenta que causó miles de cancelaciones y retrasos de vuelos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El aeropuerto más afectado fue Chicago O’Hare, que registró más de 600 cancelaciones. Las fuertes nevadas también ocasionaron un choque múltiple de 45 vehículos en la I-70, cerca de Terre Haute, Indiana. Afortunadamente, no hubo heridos graves ni víctimas mortales.

A todo ello se suma que un vórtice polar está previsto para la próxima semana y podría llevar temperaturas bajo cero a unos 235 millones de personas, según Fox Weather.

Los estados más expuestos a este frío extremo serían Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y Wisconsin.

Qué es Nor’easter y cuál es su efecto en el clima

Un Nor’easter es un poderoso sistema de baja presión que se forma a lo largo de la costa este de Norteamérica.

Se llama así porque trae vientos intensos desde el noreste y se origina cuando el aire frío del continente choca con el aire cálido y húmedo del Atlántico, causando una rápida intensificación de la tormenta.

Un Nor'easter es un poderoso sistema de baja presión que se forma a lo largo de la costa este de Norteamérica. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

El efecto principal sobre el clima es la generación de condiciones extremas. Estas tormentas provocan vientos huracanados y precipitaciones muy intensas. En invierno, esto significa grandes ventiscas o nevadas paralizantes, mientras que en otras épocas causa lluvias torrenciales y heladas.

El impacto más destructivo es en la zona costera. El Nor’easter empuja el agua del mar hacia tierra firme, causando marejadas ciclónicas y graves inundaciones costeras y erosión. Además, los fuertes vientos combinados con nieve y hielo frecuentemente causan cortes masivos de electricidad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí