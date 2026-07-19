En Texas se ha encendido la alerta máxima luego de que el gobernador Greg Abbott emitiera una declaración de desastre que incluye al condado de Uvalde y a otros 27 condados del estado. Esta decisión abre la puerta a más recursos y apoyos de emergencia para miles de familias que están viviendo momentos de mucha incertidumbre y preocupación a causa de las fuertes lluvias y repentinas inundaciones. En esta nota te contamos qué significa esta declaratoria, a quién podría beneficiar y cómo verificar si tu condado está en la declaratoria de desastre.

El descenso del nivel del río Guadalupe deja al descubierto una zona inundable en Kerrville, Texas (EE. UU.), el 17 de julio de 2026 (Fot0: EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK)

¿QUÉ DICE LA DECLARATORIA DE DESASTRE PARA UVALDE?

La declaratoria de desastre mayor incluye a Uvalde y a otros 27 condados de Texas afectados por las inundaciones, y busca abrir la puerta a ayuda federal y movilizar más recursos para rescate y reconstrucción.

Según el anuncio de Abbott, la declaratoria reconoce que las inundaciones representan un “peligro grave para la vida y la propiedad” en Uvalde y en otras partes del sur de Texas. Además, el gobernador formaliza la solicitud de un “major disaster declaration” al gobierno federal para 28 condados, con el fin de acceder a fondos y programas de asistencia para viviendas dañadas, infraestructura pública y tareas de limpieza. Asimismo, la medida permite seguir utilizando recursos estatales y federales para operaciones de rescate, evacuación, refugios temporales y apoyo a la recuperación.

“La comunidad de Uvalde fue golpeada con fuerza, pero sus residentes son fuertes y resilientes. Solicito una declaración de desastre mayor para 28 condados a fin de brindar ayuda federal y colaborar en la reconstrucción de esta región. Se pueden agregar más condados según sea necesario. Estoy sumamente agradecido con todos los socorristas por su rápida y eficaz respuesta para salvar vidas”, dijo.

Si la demanda del gobernador es aprobada por la Casa Blanca, los residentes y negocios de estos condados pueden solicitar distintos tipos de ayuda (por ejemplo, asistencia individual de FEMA y apoyo para reparar infraestructura local).

La declaratoria llega en un momento de máxima tensión para comunidades que han visto calles inundadas, familias evacuadas y casas dañadas (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

¿CUÁLES SON LOS OTROS 27 CONDADOS INCLUIDOS?

La nota sobre la declaratoria de desastre mayor identifica a Uvalde como uno de los 28 condados, pero no desglosa públicamente, en un solo listado, el nombre de cada uno de los otros 27. Lo que sí se precisa es que:

La solicitud de Abbott se centra en los condados más golpeados por las inundaciones recientes en el sur y centro de Texas, con mención especial a Zavala, Dimmit, Real y Crockett como áreas de “particular preocupación” por las crecidas del río Nueces.

El gobernador aclaró que se pueden añadir más condados a la declaratoria federal si las condiciones lo justifican, lo que indica que el mapa de condados bajo desastre puede seguir ampliándose.

En paralelo, otra declaratoria estatal previa había puesto bajo emergencia por inundaciones a 59 condados —entre ellos Uvalde—, pero esa es una lista distinta y más amplia que la de la solicitud de desastre mayor federal.

¿Cómo verificar si tu condado está en la declaratoria de desastre?

Como el listado completo de los 28 condados de la declaratoria mayor no está íntegramente publicado, lo más seguro para alguien afectado que vive en Texas y desea saber si su jurisdicción está incluida en la declaratoria de desastre por inundaciones, puede seguir estos pasos sencillos:

1. Revisar los comunicados oficiales del gobernador de Texas

Entrar a la página oficial del gobernador de Texas (sección “News” o “Press Releases”).

Buscar el comunicado más reciente sobre “major disaster declaration”, “flooding” o “inundaciones”.

Dentro del texto suele haber un listado de condados o un enlace a un documento donde se detalla qué jurisdicciones están incluidas.

2. Consultar el portal estatal de emergencias

Texas suele centralizar la información de desastres en un portal tipo “Disaster” o “Emergency Management” (por ejemplo, administrado por la División de Manejo de Emergencias de Texas). En ese sitio normalmente hay un mapa o lista actualizada de condados bajo declaratoria estatal y/o federal, junto con enlaces a recursos de refugio, ayuda financiera y asistencia para viviendas dañadas.

3. Verificar en el buscador de desastres federales (FEMA)

Una vez que el gobierno federal aprueba la declaratoria mayor, FEMA publica el desastre con un número específico. En su portal puedes:

Buscar por estado (Texas) y tipo de desastre (flooding/flood).

Abrir el evento correspondiente y revisar la sección “Designated Areas” o “Áreas designadas”, donde aparece el listado de condados con acceso a asistencia individual y/o pública.

Si tu condado aparece ahí, significa que puedes explorar programas de ayuda como asistencia para vivienda temporal, reparaciones básicas, reemplazo de pertenencias esenciales, etc.

4. Llamar a la oficina local de manejo de emergencias o al condado

Si tienes dudas, puedes llamar al gobierno de tu condado (Oficina del juez del condado, emergencia, o “Emergency Management”). Pregunta específicamente: “¿Nuestro condado está incluido en la declaratoria estatal/federal de desastre por las últimas inundaciones? ¿Qué tipo de ayuda está disponible para residentes?”.

Ellos suelen tener instrucciones concretas sobre dónde inscribirse, qué formularios llenar y qué documentos necesitas.

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