El frío de otoño se hará sentir durante la noche del martes 6 de octubre y la madrugada del miércoles 7 en sectores de Nueva York y Nueva Jersey, donde el descenso del termómetro favorecerá la formación de escarcha. Orange y Putnam cuentan con un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), mientras que Sussex también se encuentra bajo un Frost Advisory. Para quienes mantienen macetas junto a la entrada de casa, flores en el patio o un pequeño huerto familiar, conviene tomar precauciones antes de acostarse: la vegetación sensible podría sufrir daños si permanece al aire libre durante las horas más frías.

La advertencia tiene un impacto concreto sobre las especies delicadas. Según el organismo federal, algunas podrían morir si quedan descubiertas, por lo que recomienda protegerlas con anticipación en lugar de esperar hasta la mañana siguiente.

Nueva York ya empezará a sentir el frío en este otoño (Foto: AFP)

¿QUÉ ZONAS ESTARÁN AFECTADAS?

Los avisos confirmados corresponden a condados específicos. No se trata de una alerta general para ambos estados ni debe extenderse automáticamente a toda el área metropolitana.

En Nueva York, la cobertura comprende:

Orange County, o condado de Orange.

Putnam County, o condado de Putnam.

En Nueva Jersey, incluye:

Sussex County, o condado de Sussex.

El este de Dutchess también tiene un pronóstico favorable para la aparición de escarcha después de la medianoche y durante las primeras horas del miércoles. Sin embargo, esa previsión no equivale por sí sola a confirmar un aviso con un periodo de vigencia determinado.

Para las familias que conservan un huerto de temporada o cultivan hierbas para cocinar, la medida práctica es dejar todo protegido durante la tarde. Así, quienes salen al turno de noche o regresan tarde del trabajo no tendrán que resolverlo cuando el ambiente ya se haya enfriado.

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN?

En Orange y Putnam, las mínimas podrían descender hasta 32 °F, equivalentes a 0 °C. El NWS señala que esos valores favorecerán la formación de escarcha y pondrán en riesgo a la vegetación sensible.

Para el este de Dutchess, el pronóstico oficial contempla alrededor de 35 °F, aproximadamente 1,7 °C. En Sussex, la previsión local apunta a un registro similar durante la mañana del miércoles.

Zona Temperatura prevista Condición esperada Orange y Putnam, Nueva York Hasta 32 °F (0 °C) Formación de escarcha y posible daño a plantas sensibles Este de Dutchess, Nueva York En torno a 35 °F (1,7 °C) Presencia de escarcha después de la medianoche y por la mañana Sussex, Nueva Jersey Alrededor de 35 °F (1,7 °C) Riesgo de escarcha durante la madrugada y al amanecer

Las mínimas pueden variar entre localidades. Por eso, antes de decidir qué hacer con las macetas de casa, conviene revisar el reporte correspondiente al lugar de residencia y no guiarse únicamente por una cifra general para todo el estado.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL AVISO?

En Orange y Putnam, el Frost Advisory estará vigente desde las 11 p. m. del martes 6 de octubre hasta las 9 a. m. del miércoles 7, hora local del este. El NWS emitió la advertencia a las 3:01 a. m. de esta jornada.

Para Sussex, la información consultada confirma un aviso durante la noche del martes y la mañana siguiente, aunque no precisa las horas de inicio y finalización. En el este de Dutchess, el pronóstico sitúa la aparición de escarcha después de la medianoche y al amanecer.

El descenso será principalmente nocturno. En este último sector, se prevén máximas cercanas a 65 °F (unos 18 °C) el miércoles y alrededor de 70 °F (aproximadamente 21 °C) el jueves. Para Nueva Jersey, la previsión local también anticipa tardes más templadas tras este episodio.

Millones de personas en ambos estados deberán protegerse con ropa más gruesa (Foto referencial: Freepik)

¿CÓMO PROTEGER LAS PLANTAS?

La recomendación es actuar antes de que oscurezca. Cubrir las especies delicadas que permanecen afuera puede ayudar a conservar el calor a su alrededor, mientras que las macetas fáciles de trasladar deberían pasar la noche dentro de casa.

Las principales medidas son:

Cubrir las plantas sensibles antes de la puesta del sol.

Llevar al interior los recipientes que puedan moverse.

Evitar que la vegetación delicada permanezca descubierta durante las horas del aviso.

La atención debe concentrarse entre la noche del martes y el amanecer del miércoles. Aunque las temperaturas subirán durante el día, esa recuperación llegará después del periodo de mayor riesgo para los ejemplares expuestos.