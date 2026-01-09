Tras un viernes marcado por temperaturas congelantes y condiciones invernales extremas, los residentes de Colorado mantienen la duda si este panorama climático se mantendrá o mejorará durante este fin de semana. Te comentaré que el estado se encuentra en un punto de transición meteorológica que podría cambiar drásticamente en las próximas horas. ¿Existirá un alivio térmico en la región? En caso residas en esta parte de Estados Unidos, debes tener en consideración los pronósticos de los meteorólogos en caso tengas planeado algún viaje por carretera o actividad al aire libre.

Según la meteoróloga de CBS News, Callie Zanandrie , Colorado registró nieve en horas de la mañana del presente día, especialmente en el sur y el oeste del área metropolitana, con acumulaciones máximas de hasta 3 pulgadas.

Mayormente, las nevadas y las fuertes ráfagas de viento se presenciaron a lo largo del corredor de la Interestatal 70. La combinación de ambas condiciones pusieron en riesgo la integridad física de los conductores, ya que estuvieron expuestos a sufrir un accidente debido a las resbaladizas y poca visibilidad.

El corredor del Interestatal 70 presentó nieve, imposibilitando el buen tránsito en los conductores. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Entre la noche de hoy y la madrugada del sábado 10 de enero, la especialista señala que los residentes de Colorado sentirán un frío intenso, debido al descenso de los valores térmicos.

¿Habrá una mejora en el clima para Colorado durante este fin de semana?

Si bien se mantiene la nieve en ciertos sectores del sur de Colorado para hoy, las condiciones climáticas mejorarán notoriamente en horas de la mañana del sábado 10 de enero, debido a la influencia de las altas presiones y el desplazamiento de las tormentas hacia el este del país, según lo señalado por José Quevedo, meteorólogo de Telemundo .

Para este sábado 10 de enero, el panorama climático en Colorado será favorable. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

La especialista Zanandrie coincide con este pronóstico y añade que el aumento de temperaturas no solo se registrará este fin de semana, sino que se extenderá a la semana entrante.

Para el sábado, los valores térmicos ascenderán a 44°F, mientras que el domingo se alcanzarán máximas de hasta 53°F. Durante los primeros días de la próxima semana, se espera que las temperaturas oscilen entre 53° y 57°F.

