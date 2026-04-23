Recientemente, los servicios de meteorología alertaron sobre una inestabilidad atmosférica que se desplazará por gran parte de Estados Unidos esta semana, lo que genera preocupación entre los residentes del país; se prevé la presencia de tormentas severas con tornados y una caída de granizo de gran tamaño. Si estás viviendo en este territorio, es importante que sepas en qué zonas se registrarán estas condiciones climáticas, con el propósito de que tomes tus precauciones en los próximos días. Lee con atención los siguientes párrafos.

La alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que este mal tiempo se podría registrar durante cinco días seguidos. Si bien lo alarmante será la caída de granizo y la formación de tornados, la agencia añadió la presencia de vientos fuertes.

Dichas condiciones climáticas son factores suficientes para que se originen tormentas eléctricas severas y altamente organizadas, las cuales presentan un riesgo elevado debido a su capacidad destructiva y a la presencia de corrientes ascendentes.

Se espera que la combinación de tornados y granizo ocasionen el origen de tormentas eléctricas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuándo iniciará este mal tiempo y qué áreas de EE.UU. resultarán afectadas

Te detallaré que este clima severo en el país ocurrirá desde hoy, jueves 23, hasta el lunes 27 de abril. Para la reciente jornada, la amenaza meteorológica se extenderá desde Minnesota hasta Texas ; esto significa que más de 35 millones de residentes del área comprendida podrían resultar afectadas.

Para el viernes 24, este sistema se desplazará hacia el sudeste, trasladando el riesgo de tormentas severas al valle de Mississippi y a la zona de Ark-La-Tex (Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas) , donde se espera la persistencia de granizo de gran tamaño y ráfagas intensas.

Durante el sábado 25, se prevé una intensificación de la actividad tormentosa, situando nuevamente a sectores de Kansas, Oklahoma y el noroeste de Arkansas en un nivel de riesgo de tres de cinco. En el norte de Texas, las altas temperaturas ocasionarían la formación de tormentas aisladas con potencial para producir granizo.

Texas será uno de los estados que resultará impactado por granizo y tormentas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Finalmente, entre el domingo 26 y lunes 27 de abril, la inestabilidad se mantendrá en la Planicies del Sur y el valle medio del Mississippi , debido a un sistema de baja presión que proviene de las Montañas Rocosas que sigue impulsando este sistema de tormentas.

En caso residas en Kansas u Oklahoma, debes tomar mucha precaución, pues serían los estados que registrarían tornados fuertes esta semana, especialmente durante la jornada de hoy, así lo advirtió el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

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