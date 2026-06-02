Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre gran parte del centro-sur de Estados Unidos debido a una serie de sistemas de lluvias y tormentas eléctricas que podrían provocar inundaciones repentinas durante los próximos días. El riesgo más elevado se concentra en Texas, especialmente en la región montañosa conocida como Texas Hill Country, aunque otras zonas como Oklahoma, el este de Nuevo México y partes del valle del río Mississippi también podrían verse afectadas. Los expertos advierten que algunas áreas podrían recibir en pocas horas la misma cantidad de lluvia prevista para varios días, aumentando considerablemente el peligro para residentes y viajeros.

¿Qué estados están bajo mayor riesgo de inundaciones?

Los pronósticos indican que entre Texas y Oklahoma podrían acumularse entre una y cuatro pulgadas de lluvia durante el resto de la semana y el fin de semana. Aunque estas cantidades normalmente no representarían una amenaza grave si se distribuyeran de manera uniforme, las tormentas podrían descargar grandes volúmenes de agua en períodos muy cortos.

Hasta el miércoles, las precipitaciones más intensas se concentrarán en las High Plains del oeste de Texas y el este de Nuevo México. Posteriormente, el sistema avanzará hacia el este, incrementando las lluvias en el centro de Texas, Oklahoma, la región del Delta del Mississippi y sectores de la costa texana.

Meteorólogos advierten que varias regiones de EE.UU. podrían recibir fuertes tormentas durante el fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué Texas Hill Country es una de las zonas más vulnerables?

Los meteorólogos de AccuWeather, señalan que Texas Hill Country presenta características geográficas que favorecen las inundaciones repentinas. Los suelos compactos y el terreno inclinado dificultan la absorción del agua, provocando que la escorrentía se desplace rápidamente hacia arroyos y ríos.

La situación se complica aún más porque la región ha recibido entre el 150% y el 200% de su promedio histórico de lluvias durante la primavera. Como consecuencia, muchos suelos ya se encuentran saturados, lo que facilita que nuevas precipitaciones generen inundaciones en cuestión de minutos.

Estados con mayor riesgo en los próximos días

Nivel de riesgo Estados afectados Alto Texas, Oklahoma Moderado Nuevo México (este), Arkansas En aumento hacia el fin de semana Luisiana, Mississippi y zonas del Delta del Mississippi

Las inundaciones repentinas pueden ocurrir en minutos

Los expertos recuerdan que los peligros no se limitan a las zonas donde cae la lluvia. El agua que se acumula varios kilómetros río arriba puede desplazarse rápidamente y provocar inundaciones en campamentos, vecindarios o áreas recreativas aparentemente alejadas de la tormenta.

Por esta razón, las autoridades recomiendan no conducir nunca por carreteras inundadas y mantenerse atentos a las alertas locales, especialmente cerca de arroyos pequeños y ríos sin protección. Los niveles de agua pueden aumentar varios pies en apenas unos minutos.

Las autoridades de EE.UU. piden extremar precauciones ante el aumento del riesgo de inundaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La lluvia también podría traer beneficios

Aunque las precipitaciones representan un riesgo importante en algunas áreas, también podrían aliviar las condiciones de sequía que persisten en gran parte del centro-sur del país. Según el más reciente Monitor de Sequía de Estados Unidos, extensas regiones continúan registrando déficits significativos de precipitaciones.

La humedad adicional podría favorecer el desarrollo de los cultivos en una etapa clave de crecimiento, ayudando a mejorar las perspectivas agrícolas para el verano. Sin embargo, los meteorólogos insisten en que la prioridad inmediata es vigilar el potencial de inundaciones repentinas durante los próximos días.

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