Millones de personas en distintas zonas del Medio Oeste de Estados Unidos y el valle de Ohio se preparan para otra ronda de tormentas eléctricas e inundaciones repentinas este jueves. La nueva amenaza llega después de las graves inundaciones registradas el miércoles en Indiana y del poderoso sistema de vientos que causó daños importantes en la región a comienzos de esta semana.

Las tormentas se desarrollarán y avanzarán a lo largo de un frente meteorológico estacionario, una situación que podría favorecer periodos prolongados de lluvia.

Según los pronósticos de Fox Weather, las precipitaciones intensas podrían mantenerse durante los próximos días, incluso hasta el fin de semana, aumentando la preocupación en comunidades que ya están afectadas por el exceso de agua.

Indiana vuelve a quedar en el centro del riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a buena parte de Indiana bajo vigilancia debido a la posibilidad de nuevas inundaciones repentinas. El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA estableció un nivel 3 de 4 de riesgo de inundaciones repentinas para el centro y sureste del estado, incluyendo Indianapolis y la mitad occidental de Cincinnati, Ohio.

Una primera ronda de tormentas se desplazó desde Nebraska e Iowa durante las primeras horas del jueves y se esperaba que avanzara hacia Illinois e Indiana.

Aunque los vientos dañinos representan la principal amenaza asociada con las tormentas severas, la preocupación es mayor en Indiana porque el suelo ya está saturado por las lluvias de los últimos días.

Las autoridades también anticipan una segunda ronda de precipitaciones intensas entre la noche del jueves y la mañana del viernes. Si las tormentas vuelven a pasar repetidamente por las mismas zonas, podrían generar inundaciones todavía más graves.

Chicago y Pittsburgh también permanecen bajo un nivel 2 de riesgo de inundaciones repentinas hasta la mañana del viernes.

Más de 400,000 clientes de Illinois, Indiana y Ohio seguían sin electricidad durante las primeras horas del jueves. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cientos de miles siguen sin electricidad

La emergencia meteorológica se suma a los problemas provocados por el poderoso derecho que atravesó el Medio Oeste y el valle de Ohio el martes. Más de 400,000 clientes de Illinois, Indiana y Ohio todavía permanecían sin electricidad durante las primeras horas del jueves, mientras cuadrillas continuaban trabajando para restablecer el servicio.

En el momento más intenso del fenómeno, más de un millón de clientes llegaron a quedarse sin energía en varios estados. Illinois, Indiana y Ohio registraron cada uno más de 300,000 interrupciones, mientras que Kentucky también sufrió más de 100,000 cortes.

El derecho produjo ráfagas extremadamente fuertes, especialmente en el noreste de Illinois y el área de Chicago. Sugar Grove registró una ráfaga de 97 mph, Shorewood alcanzó 96 mph y Bradley y Mokena llegaron a 91 mph. En Gary, Indiana, los vientos alcanzaron las 99 mph.

Inundaciones dejan carreteras cerradas y una búsqueda activa

Las lluvias torrenciales provocaron varias emergencias por inundaciones repentinas en el este y centro de Indiana durante el miércoles. Algunas carreteras estatales permanecían cerradas el jueves por la mañana debido al agua acumulada, mientras que varias comunidades continuaban enfrentando condiciones peligrosas.

La situación también provocó una operación de búsqueda en el condado de Delaware. La oficina del sheriff informó que la búsqueda de un nadador desaparecido se reanudó el jueves, después de recibir un reporte de que cuatro personas habían saltado desde un puente hacia un río. Las otras tres personas fueron rescatadas durante la noche del miércoles.

En Ohio, las lluvias también fueron extraordinarias. En el condado de Perry se registraron más de 6.5 pulgadas de lluvia en pocas horas, lo que provocó inundaciones en numerosas carreteras y llevó a la emisión de una emergencia por inundación repentina en la zona de Crooksville.

Los meteorólogos advierten que las lluvias podrían continuar durante el fin de semana y agravar las inundaciones en zonas ya afectadas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La emergencia tuvo consecuencias mortales. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, confirmó que una persona murió el miércoles después de que los equipos de emergencia no pudieran llegar hasta ella durante una situación de inundación. En Indiana, además, un niño de 4 años murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda en Geneva Township durante las tormentas del martes, según la oficina del sheriff del condado de Jennings.

Los meteorólogos prevén que las condiciones continúen siendo peligrosas durante los próximos días.

FOX Weather estima acumulados generalizados de 1 a 2 pulgadas de lluvia, aunque algunas zonas podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas o incluso más. Debido a que varios ríos de Indiana permanecen crecidos y el terreno está saturado, las inundaciones fluviales seguirán representando un riesgo durante los próximos tres días.