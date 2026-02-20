Nueva York vuelve a ponerse en modo invierno extremo justo cuando muchos pensaban que el peor frío ya había pasado, y todo apunta a que desde este viernes 20 de febrero de 2026 y hasta el lunes 23 de febrero de 2026 la ciudad y el área triestatal vivirán varios días seguidos de lluvia gélida, temperaturas al borde del punto de congelación, ráfagas de viento y episodios de nieve que pueden complicar la vida diaria de quienes se mueven entre los cinco condados y los suburbios de Nueva Jersey y el Valle del Hudson. En estas fechas se activará de nuevo el código azul en la ciudad, lo que significa que las autoridades se preparan para noches muy frías, con mínimas en los low‑30s Fahrenheit y sensación térmica aún más baja por el viento, mientras un sistema invernal deja lluvia helada y mezcla de nieve y aguanieve en distintas zonas de Nueva York y Nueva Jersey. Para la comunidad hispana —desde quien abre la bodega en el Alto Manhattan o el grocery en Corona, hasta los que hacen delivery en Queens, manejan taxi en el Bronx, trabajan en construcción en Westchester o en limpieza en Passaic— estos cuatro días significan ajustar horarios, revisar bien el pronóstico antes de salir, usar más capas de ropa térmica, planear los trayectos con tiempo extra y estar atentos a los avisos oficiales para evitar accidentes en carretera y situaciones de riesgo por hipotermia, sobre todo en la noche y la madrugada, cuando más pega el viento.

Así se mueve la tormenta invernal que llegará a Nueva York (Foto: AccuWeather)

REGRESO DEL CODE BLUE EN NUEVA YORK

En la ciudad de Nueva York, el retorno del Code Blue entre el viernes y el fin de semana implica la activación de un protocolo especial para proteger a personas sin hogar y a cualquier persona expuesta al frío intenso. Durante el periodo en que rige esto, nadie debe ser rechazado en un refugio, se amplía la capacidad de acogida y equipos de alcance salen a recorrer calles, estaciones de subway, parques y entradas de edificios para localizar a quienes estén durmiendo a la intemperie.

¿Qué implica el Code Blue para los neoyorquinos?

Más acceso a refugios sin requisitos estrictos de admisión.

Equipos de outreach que se acercan a personas en situación de calle para ofrecer traslado.

Posibilidad de llamar al 311 para reportar a alguien en riesgo por frío.

Uso del 911 cuando se observe una emergencia inmediata o peligro grave.

La ciudad viene de un periodo reciente de frío extremo en el que un Code Blue se mantuvo 24/7 durante varios días, y en el que se reportaron varias muertes por hipotermia al aire libre, lo que ha generado presión adicional para que las respuestas sean más rápidas y efectivas.

Nuevamente, Nueva York se alista para un periodo con temperaturas muy bajas (Foto: AFP)

¿QUÉ SE ESPERA DEL VIERNES 20 AL LUNES 23 DE FEBRERO?

Entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero de 2026 se espera una secuencia de días fríos, con variaciones entre lluvia, mezcla invernal y posibles episodios de nieve más marcada hacia el fin de semana y el arranque de la nueva semana laboral.

Panorama general por días

Día Condiciones probables Comentario práctico Viernes 20 de febrero Lluvia helada, algo de nieve/aguanieve, frío intenso Mañana peligrosa para manejar; posible hielo en puentes y rampas Sábado 21 de febrero Ambiente gris, frío, posibles chubascos de nieve ligera Día para hacer diligencias cerca de casa y limitar viajes largos Domingo 22 de febrero Potencial de tormenta costera, nieve más significativa, viento Riesgo de acumulación de nieve y problemas de tráfico y vuelos Lunes 23 de febrero Restos del sistema, frío persistente, algunas precipitaciones Regreso al trabajo con carreteras húmedas o parcialmente nevadas

Aunque los milímetros exactos de lluvia y las pulgadas de nieve pueden variar según la evolución del sistema, el mensaje central para estos cuatro días es claro: frío sostenido, periodos de precipitación invernal y condiciones cambiantes que pueden afectar tanto a quienes se mueven en carro como a quienes dependen del subway, los buses o el tren suburbano.

¿CÓMO IMPACTA ESTO A LA COMUNIDAD HISPANA?

En vecindarios como Washington Heights e Inwood en Manhattan, Jackson Heights y Corona en Queens, Sunset Park en Brooklyn o el sur del Bronx, donde la comunidad hispana marca el ritmo de la vida diaria, el clima de estos días se siente en todo: en la hora a la que se abre la bodega, en los pedidos de delivery, en las filas del laundromat y en la asistencia a iglesias y centros comunitarios. Quienes trabajan haciendo delivery en e‑bike o moto, manejan Uber o taxi amarillo, trabajan en construcción, limpieza o landscaping, o se encargan de cuidados en el hogar, serán de los más expuestos.

Algunos consejos prácticos pensados en esa realidad:

Usar varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, abrigo impermeable), además de gorro, bufanda y guantes.

Proteger especialmente manos, orejas y rostro, que se enfrían más rápido.

Hacer pausas bajo techo cuando sea posible, especialmente si se trabaja en la calle.

Estar atento a avisos del DOE y del MTA en caso de cambios en transporte escolar o servicio de subway y buses.

En muchos templos y organizaciones comunitarias latinas se suelen habilitar espacios para que vecinos —especialmente personas mayores o familias con calefacción deficiente— puedan refugiarse del frío por algunas horas. En grupos de WhatsApp del barrio y redes locales suelen circular también listas de refugios, centros de calentamiento y recursos de emergencia.

Nueva York sigue soportando temperaturas bajas, como ha sido una constante a lo largo de este invierno (Foto: AFP)

CONSEJOS PARA EL FIN DE SEMANA HELADO Y EL LUNES 23

Para enfrentar de forma más segura este tramo de frío entre el viernes 20 y el lunes 23, puedes usar este checklist rápido:

Antes de salir de casa

Verificar que la calefacción funcione bien y que haya suficiente combustible o gas.

Cargar el celular y tener a la mano los números 311 y 911.

Revisar el pronóstico del día y el estado del transporte público o las carreteras.

Llevar abrigo extra en el carro (manta, gorro, guantes adicionales).

Si vas a manejar

Mantener el tanque con suficiente gasolina, por si hay demoras.

Conducir más despacio y evitar rutas con muchas pendientes o puentes cuando se espera hielo.

Dejar más tiempo del habitual para llegar al trabajo, la escuela o el templo.

Limpiar bien el parabrisas, espejos y luces antes de salir.

Para cuidar a familiares y vecinos

Revisar cómo están las personas mayores, enfermas o que viven solas.

Confirmar que tengan comida, medicinas y suficiente abrigo.

Compartir información verificada sobre refugios y recursos de emergencia en redes y chats del barrio.

Con el invierno lanzando otro golpe fuerte justo cuando muchos ya piensan en la primavera, los días entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero serán claves para moverse con calma, mantenerse informado y reforzar esa red de apoyo que caracteriza a la comunidad hispana en Nueva York: vecinos que se avisan cuando hay hielo en la esquina, familias que se prestan chamarras y cobijas, y negocios de siempre —la bodega, el deli, el restaurante de comida latina— que siguen abiertos pese al frío para que nadie se quede sin su café, su pan o su desayuno caliente antes de salir a enfrentar el clima.

