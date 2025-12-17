El último fin de semana, Nueva York recibió su primera gran nevada de la temporada acumulando más nieve de la esperada y, aunque el invierno empieza oficialmente el 21 de diciembre, las temperaturas han estado gélidas, con aire frío y nieve. A días de arrancar esta nueva temporada, la ciudad enfrenta una alerta meteorológica por lluvia y tormentas eléctricas. Aquí los detalles de lo que se espera con este aviso de clima invernal para este miércoles 17 y cuál será su impacto en las siguientes horas por si tienes planeado un viaje a esta zona del país o necesitas saber qué tanto más deberás abrigarte mientras realizas tus compras navideñas, caminas por el Central Park o visitas el Árbol de Navidad del Rockefeller Center.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado para los condados de Fulton, Montgomery y Saratoga debido a que una franja de precipitación, que incluye nieve ligera y/o una mezcla invernal, se desplaza por el valle de Mohawk y llegará al condado de Saratoga. En zonas con temperaturas bajo cero, una ligera capa de hielo podría resultar en condiciones resbaladizas para el tránsito, especialmente en superficies sin tratar.

El Central Park en Manhattan se mantiene cubierto de nieve por las gélidas temperaturas. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Pronóstico antes del inicio del invierno para Nueva York

Tras la lluvia y tormentas eléctricas, habrá un giro de temperatura esta semana mientras el otoño gélido se despide de Nueva York para dar inicio al solsticio de invierno del 21 de diciembre. De esta manera, la sensación térmica subirá dando un respiro temporal al frío. Aquí te detallo el pronóstico para la tercera semana del mes de Navidad, luego que el lunes 15 fuera el día más frío de la temporada con 20°F (-6°C) y vientos de hasta 33 kmh.

Miércoles 17 y jueves 18 se espera una temperatura diurna sobre los 40°F (4C).

Viernes 19 el pronóstico es de 56°F (13C), aunque también ese día hay 82% de probabilidad de lluvia.

Sábado 20 y domingo 21 estará de nuevo por los 40°F (4C).

A partir del lunes 22, cuando ya oficialmente será invierno, se espera un bajón en el termómetro hacia los 35°F (2C).

Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, agregó que “se mantienen las condiciones frías y las temperaturas están por debajo del punto de congelación (…) Hay buenas noticias ya que vemos que solo se mantienen algunos copitos de nieve muy cerca de Nueva York y el área de Boston. Lo que más está afectando son las condiciones heladas y la sensación de baja temperatura con acumulados de nieve al menos hasta el miércoles hacia el norte de Williamsport y Burlington. Las temperaturas se van a mantener todavía bajas para Nueva York, se estima 24° para el martes, 30° el miércoles y 32° el jueves 18”.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Pronóstico de lluvia y nieve para Nueva York?

No se espera más nieve en los próximos días y el meteorólogo Brian Ciemnecki aseguró que la siguiente probabilidad de lluvias será entre el jueves 18 en la noche y el viernes 19, pero habrá temperaturas más cálidas en las que solo habrá precipitaciones.

Ante esta ola de frío, las autoridades han recomendado evitar las salidas innecesarias y extremar precauciones ya que las temperaturas extremas son peligrosas para ancianos y niños, por lo que es importante prevenir una posible hipotermia. Los residentes pueden comunicarse al 311 para pedir asistencia comunitaria para quienes requieran refugio y al 911 para reportar emergencias climáticas. También se aconseja llamar al 311 si su calefacción o agua caliente no funcionan y los intentos de resolver dichos problemas con sus arrendadores no dan frutos.

Con este panorama en Nueva York hay que revisar constantemente las actualizaciones del clima y el portal del National Weather Service (NWS-NY).

