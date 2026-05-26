Miles de inmigrantes en Estados Unidos siguen con atención el nuevo anuncio emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una medida que podría cambiar el panorama para muchas solicitudes de asilo en el país. La Casa Blanca decidió reforzar su política de “cero tolerancia” contra los casos fraudulentos, y esta vez el enfoque no estará dirigido únicamente a quienes presentaron información falsa ante las autoridades migratorias. El nuevo memorando también pone bajo la lupa a abogados de inmigración y preparadores de formularios y cualquier persona que haya participado en la creación o presentación de un caso de asilo considerado fraudulento. La noticia ha generado preocupación entre comunidades migrantes, especialmente entre quienes actualmente esperan una respuesta de inmigración o tienen procesos abiertos.

Según explicó el abogado de inmigración John De La Vega, el DHS emitió recientemente un memorando donde ordena a los abogados del Gobierno y a ICE intensificar las investigaciones relacionadas con posibles fraudes en solicitudes de asilo. El objetivo, según detalló, es identificar inconsistencias, evidencias falsas o testimonios que no coincidan con la información presentada en los expedientes migratorios.

Nuevas medidas del DHS en EE.UU. pondrán bajo revisión miles de casos de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

ICE reforzará investigaciones sobre casos de asilo fraudulentos en EE.UU.

“El Gobierno no solo se enfocaría en los aplicantes de asilos fraudulentos, sino también en los abogados de inmigración y preparadores de formularios que asisten y cooperan para que se lleve a cabo dicho fraude”, explicó De La Vega. El especialista aclaró que las personas que actuaron de buena fe y dijeron la verdad en sus solicitudes no deberían entrar en pánico ante este nuevo endurecimiento de controles.

El abogado también señaló que las autoridades migratorias estarán revisando con más detalle aquellos casos donde existan contradicciones entre el relato del solicitante y las pruebas entregadas. “Las personas que aplicaron al asilo en Estados Unidos y le dijeron mentiras al Gobierno, omitieron información importante o enviaron evidencia fraudulenta, esas personas sí tienen que preocuparse”, afirmó.

El DHS ordenó en EE.UU. intensificar investigaciones relacionadas con solicitudes de asilo fraudulentas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La decisión forma parte de la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca para combatir irregularidades dentro del sistema de asilo, un tema que durante años ha sido motivo de debate político en EE.UU. Aunque las autoridades no han anunciado cifras exactas sobre cuántos casos podrían ser revisados, el memorando deja claro que habrá un mayor nivel de vigilancia sobre expedientes sospechosos.

Ante este escenario, expertos recomiendan a los inmigrantes mantener toda su documentación en orden, revisar cuidadosamente la información presentada en sus casos y evitar acudir a personas no autorizadas para recibir asesoría migratoria. De acuerdo con De La Vega, la honestidad sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar cualquier proceso ante el Servicio de Inmigración.

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