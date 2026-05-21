Estados Unidos ha activado una nueva alerta migratoria que impactaría fuertemente el bolsillo de miles de extranjeros que viven en su territorio, al contemplar la imposición de multas que alcanzan los US$18,000 por persona. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, ha generado preocupación entre comunidades migrantes, organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración, que advierten sobre un giro drástico en la política migratoria del país. ¿Cuál es la justificación del gobierno y quiénes serán los más perjudicados? En esta nota te lo contamos.

LOS EXTRANJEROS QUE RECIBIRÁN MULTAS DE HASTA US$18,000 EN EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantea subir una multa que ya existe en la ley. Esta sanción se aplica a ciertos extranjeros a quienes un juez les ordenó la deportación sin que estuvieran presentes en la audiencia, que no se van de Estados Unidos y luego son detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la actualización de la tarifa exigida por la sección 100016 de la Ley de Reconciliación Presupuestaria (conocida como HR-1), el DHS propone aumentar esa sanción económica de US$5,130 a US$18,000. Además, la norma aclara que esa cantidad se volverá a ajustar cada año según la inflación.

El Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer la propuesta de aumento de estas tarifas en el Registro Federal el 20 de mayo de 2026. Además, abrió un periodo para que el público envíe opiniones y observaciones sobre este cambio hasta el 22 de junio.

Pero ¿exactamente qué extranjeros recibirían esa multa? Inmigrantes cuya deportación se hizo en su ausencia; es decir, que recibieron la orden de deportación definitiva luego de no presentarse a una audiencia judicial.

Cabe precisar que el año pasado, los jueces de inmigración ordenaron la deportación en ausencia de más de 300,000 inmigrantes, y alrededor de 23,670 finalmente fueron detenidos y puestos en proceso de expulsión. Entre quienes podrían verse afectados por las nuevas multas están quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero se quedaron más tiempo del permitido con una visa de turista o estudiante, así como quienes entraron pidiendo asilo y luego recibieron una orden para abandonar el país, publica USA Today.

Más de 300,000 inmigrantes recibieron el año pasado una orden de deportación en ausencia, y miles de ellos podrían enfrentar sanciones de hasta US$18,000 bajo la nueva propuesta que la Casa Blanca presenta como un duro mensaje contra la migración irregular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué muchos extranjeros temen ir a sus citas migratorias?

Debido a que los arrestos se producen cuando los extranjeros se presentan a comparecencias judiciales, gran cantidad de migrantes evitan ir a los tribunales. La ley establece que, por lo general, las personas con un caso de inmigración abierto no pueden ser expulsadas mientras el proceso sigue en trámite; sin embargo, si faltan incluso a una sola cita en la corte, el juez de inmigración puede ordenar su deportación de inmediato.

Pese a que la amenaza de la multa atemoriza a todos, si alguien se autodeporta el pago será de 2,600 por persona, una vez que hayan abandonado territorio estadounidense; es más, se les condona sus multas.

¿CUÁL ES LA JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP?

Funcionarios del DHS señalaron a USA Today que dichas multas buscan alentar a las personas a deportarse voluntariamente: “Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”.

La administración Trump enmarca estas multas dentro de una ofensiva migratoria más amplia para reducir la presencia de indocumentados y frenar nuevos flujos hacia la frontera. Sus principales argumentos son:

Refuerzo del “cumplimiento de la ley”. Con el uso de esta herramienta legal tiene como objetivo que se respeten las decisiones de los jueces de inmigración.

Con el uso de esta herramienta legal tiene como objetivo que se respeten las decisiones de los jueces de inmigración. Acelerar deportaciones y reducir la “resistencia” a salir. La idea es que al imponer de inmediato las multas por cada persona que ignore una orden de deportación o de salida voluntaria, estos individuos se vean presionados a abandonar el país por su cuenta.

La idea es que al imponer de inmediato las multas por cada persona que ignore una orden de deportación o de salida voluntaria, estos individuos se vean presionados a abandonar el país por su cuenta. Disuasión de futuras entradas irregulares. Las sanciones económicas son un mensaje a potenciales migrantes de que entrar o quedarse sin documentos tendrá un costo muy elevado.

Entre los posibles afectados están quienes se quedaron más tiempo del permitido con visas de turista o estudiante, así como solicitantes de asilo que recibieron una orden para abandonar el país y ahora temen el impacto de las nuevas multas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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