Las cortes de inmigración en Estados Unidos han comenzado a aplicar una medida que refleja la presión del sistema migratorio por cumplir metas de deportaciones en medio de un contexto político cada vez más exigente. En ciudades como Chicago y Massachusetts, se están realizando audiencias colectivas que reúnen a decenas e incluso más de 100 inmigrantes en una sola sesión judicial, con el objetivo de acelerar la resolución de casos pendientes y aumentar el número de órdenes emitidas en menos tiempo. Según expertos, esta estrategia está modificando el funcionamiento tradicional de las cortes, priorizando la rapidez en los procesos por encima de una revisión detallada de cada expediente, lo que genera preocupación entre defensores legales.

La nueva estrategia consiste en las llamadas “mega audiencias”, donde hasta 100 casos de inmigración pueden ser vistos de manera simultánea en un mismo tribunal. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, esta práctica estaría siendo impulsada como una forma de acelerar la emisión de órdenes de expulsión, especialmente en casos donde los inmigrantes no se presentan a sus citas.

En EE.UU., las autoridades enfrentan críticas por el aumento de procesos rápidos de deportaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

“De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, la Administración Trump estaría implementando esta nueva práctica de las llamada mega audiencias, es decir que se escuchen 100 casos de inmigración en una sola audiencia. Esta práctica ya se estaría llevando en la Corte de Inmigración de Chicago, Massachusetts y próximamente Dallas”, informó Viviana Ávila, de N+ Univision.

Las críticas a la nueva táctica para acelerar las deportaciones en EE.UU.

Las críticas han surgido desde distintos sectores del ámbito legal. La abogada y exjueza de inmigración Jennifer Peyton advirtió que este modelo no permite un análisis adecuado de cada caso.

“Un juez no puede escuchar 100 casos en tres horas, ningún juez lo puede hacer, están poniendo ese horario apurado nada más para tratar de buscar más órdenes de deportación donde la persona no se presenta por falta de correo, por temor o por falta de abogado”, señaló.

En EE.UU., expertos advierten que las deportaciones podrían incrementarse con las “mega audiencias”. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Según los especialistas, estas “mega audiencias” también están siendo utilizadas para adelantar casos programados incluso para 2027, 2028 y 2029, en muchos de los cuales los inmigrantes no han sido debidamente notificados o no cuentan con representación legal, lo que aumenta el riesgo de que sus procesos avancen sin una defensa adecuada.

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