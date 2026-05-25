Ya no solo cometer un error al escribir tu nombre en los formularios puede afectar tu caso, sino que tu rúbrica es pieza clave, por lo que ahora deberás prestarle más atención que nunca. A quién no le ha pasado que la falta de práctica o el hacerlo rápido puede ocasionar que se vea diferente en determinados momentos, pero desde este 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) estará más estricto que nunca y le pondrá la mira a las firmas que considere o detecte que son falsas o mal hechas. Aquí no tendrás la oportunidad de tomar nuevamente un lapicero y papel y corregirlo, sino que las consecuencias serán devastadoras, ya que podría costarte tu caso de asilo u otro trámite migratorio. En esta nota te explico al detalle qué pasó y por qué no debes pasar por alto la nueva disposición de la agencia federal que forma parte del por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

MIRA TAMBIÉN Atención, los errores en tu nombre que pueden afectar el caso

¿Qué significa la nueva regla de USCIS sobre firmas inválidas?

Tal como se indica en la regla final interina publicada el último 11 de mayo en el Federal Register, el Departamento de Seguridad Nacional “está modificando su normativa sobre la presentación de solicitudes de beneficios”, algo que cambiará el panorama migratorio en Estados Unidos.

La medida, que entra en vigor el próximo 10 de julio, autoriza al USCIS a desestimar solicitudes en caso de detectar firmas no válidas, permitiendo la anulación del proceso aunque éste ya hubiera recibido una aprobación inicial.

Esta norma final provisional (IFR) aclarará los procedimientos del USCIS relativos al rechazo o la denegación de solicitudes de beneficios que no cumplan con los requisitos reglamentarios, a fin de garantizar una mejor aplicación de los requisitos de firma”, se lee en el documento que se encuentra en periodo de recibir comentarios públicos sobre el cambio regulatorio.

De esta manera se busca que USCIS detecte el fraude migratorio, verificar de mejor manera la identidad del solicitante y confirmar que sí fue la persona que autorizó realmente la solicitud, ya que el gobierno argumenta que en los últimos años se han identificado casos de firmas copiadas, pegadas, generadas digitalmente o realizadas por personas distintas al solicitante.

USCIS podrá negar ciertas solicitudes migratorias cuando determine que la firma no es válida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué cambió en USCIS con relación a las firmas

A partir del 10 de julio, si envías una solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y luego descubren que tu firma no es válida, pueden negar tu caso y quedarse con el dinero que invertiste en el proceso, es decir, no te lo devolverán.

Por qué la revisión de firmas de USCIS importa tanto y no lo debes ignorar

Antes de la modificación de la normativa sobre la presentación de solicitudes de beneficios que cambia el panorama migratorio en Estados Unidos, si fallabas al momento de firmar, te devolvían la solicitud y el dinero y podías volver a enviarla.

Ahora, la negación es directa. USCIS puede quedarse con tu cuota, declararte inelegible y el caso se da por decidido. Es decir, no hay oportunidad de “corregir” la firma después.

Qué cuenta como firma válida para USCIS

Tu firma a mano, con tinta, hecha por ti, en la línea del formulario designada para colocarla.

Una copia escaneada o fotocopiada, pero solo si es un documento que tú firmaste a mano (guarda el original).

La firma electrónica, solo cuando llenas en línea por myUSCIS y el sistema te la pide.

Qué NO cuenta como firma válida para USCIS

Firmas escrita a máquina/computadora o ausente.

Firma con sello (stamp).

Firma hecha con software de firma.

Una imagen de tu firma pegada (copy-paste) en el formulario.

Que otra persona firme por ti, ya sea tu abogado, preparador o intérprete (salvo casos como un padre o tutor que firma por un menor).

El DHS habilitó a agentes de USCIS para rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué debes hacer para no tener problemas con tu firma y USCIS

Firma tú mismo, a mano, cada formulario.

No dejes que nadie más firme por ti.

No uses sellos, firmas tipeadas, ni imágenes pegadas de tu firma.

Si envías una copia, que sea de un formulario que firmaste a mano de verdad y guarda el original.

Revisa bien antes de enviar, y asegúrate que tu abogado también esté siguiendo esta misma regla para evitar problemas con tu caso.

¿Qué trámites afecta la nueva regla?

La firma es el requisito obligatorio para validar cualquier solicitud y, según explican desde N+ Univision, la medida impacta a la mayoría de pedidos de beneficios migratorios en el país, incluyendo trámites de residencia permanente, naturalización, permisos de trabajo, peticiones familiares y otros procedimientos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

¿A qué formularios no aplica la nueva regla de USCIS?

Un punto importante a considerar es que esta regla NO aplica a los formularios N-600 (Solicitud de Certificado de Ciudadanía) que es para obtener pruebas de ciudadanía para niños menores de 18 años que viven en EE.UU. y la obtuvieron automáticamente y N-600K (Solicitud de Ciudadanía y Emisión del Certificado) para niños que residen fuera de EE.UU. y solicitan la naturalización a través de padres ciudadanos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!