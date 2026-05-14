Desde este 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) aplicará una nueva regla en su misión por mantener una mayor rigurosidad en las gestiones migratorias, ¿de qué se trata? Pues la agencia federal podrá negar solicitudes si detecta posteriormente que la firma no era válida, incluso si el caso ya había sido aceptado. Si te preguntas por qué actuarán así, pues la respuesta es sencilla: la medida busca endurecer los requisitos sobre quién firma, cómo se firma y cuándo una rúbrica puede considerarse válida dentro de un proceso migratorio. Si estás próximo a presentar un formulario, es importante que tengas en cuenta esta nueva disposición ya que NO permitirá corregirla posteriormente y puedes perder el dinero invertido y que tu caso sea negado totalmente. Aquí la información que se conoce hasta el momento y lo que debes tener en cuenta.

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¿Qué significa la nueva regla de USCIS sobre firmas inválidas?

Tal como se indica en la regla final interina publicada en el Federal Register, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “está modificando su normativa sobre la presentación de solicitudes de beneficios”.

La medida, que entra en vigor el próximo 10 de julio, autoriza al USCIS a desestimar solicitudes en caso de detectar firmas no válidas, permitiendo la anulación del proceso aunque éste ya hubiera recibido una aprobación inicial.

“Esta norma final provisional (IFR) aclarará los procedimientos del USCIS relativos al rechazo o la denegación de solicitudes de beneficios que no cumplan con los requisitos reglamentarios, a fin de garantizar una mejor aplicación de los requisitos de firma”, se lee en el documento.

Ahí no queda todo, pues la agencia que forma parte del DHS incluso podrá conservar la tarifa pagada aunque el caso sea negado por problemas relacionados con la firma.

Con esto, USCIS busca detectar el fraude migratorio, verificar la identidad del solicitante y confirmar que la persona autorizó realmente la solicitud.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración comenzó a instruir a sus funcionarios para realizar verificaciones más exhaustivas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué podrían considerarse inválido para USCIS?

Firmas copiadas o pegadas

Firmas electrónicas no autorizadas

Firmas estampadas

Formularios firmados por otra persona sin autorización adecuada

Firmas que USCIS considere sospechosas o inconsistentes

¿Qué cambia con esta medida?

El abogado de inmigración, Jesús Reyes, explicó en su cuenta en Instagram que antes “muchos casos simplemente eran rechazados para volver a enviarse”; sin embargo, ahora todo será distinto ya que USCIS podría:

Negar completamente el caso

Podría quedarse con las tarifas pagadas si decide negar el caso

La solicitud podría considerarse completamente adjudicada aunque el problema sea la firma

De esta manera, USCIS tendría mayor autoridad para rechazar o incluso negar ciertos casos si considera que la firma presentada no es válida. Además, NO permitirá corregir posteriormente una rúbrica si el problema existía desde el momento de la presentación.

El DHS habilitó a agentes de USCIS para rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿A qué formularios no aplica la nueva regla de USCIS?

Un punto importante a considerar es que esta regla NO aplica a los formularios N-600 (Solicitud de Certificado de Ciudadanía) que es para obtener pruebas de ciudadanía para niños menores de 18 años que viven en EE.UU. y la obtuvieron automáticamente y N-600K (Solicitud de Ciudadanía y Emisión del Certificado) para niños que residen fuera de EE.UU. y solicitan la naturalización a través de padres ciudadanos.

El impacto de este cambio está en que el problema con la firma podría generar retrasos, afectar renovaciones migratorias, impactar ciertos beneficios futuros y complicar el historial migratorio en Estados Unidos.

Actualmente la medida se encuentra en un periodo de comentarios públicos y el gobierno informó que las personas podrán enviar sus opiniones sobre esta propuesta a través del portal oficial federal en regulations.gov bajo el expediente USCIS-2026-0166.

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