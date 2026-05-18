Es oficial, desde este 10 de julio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) endurecerá las reglas para trámites migratorios y ahora le pondrá la mira a las firmas que considere o detecte que son falsas o mal hechas. Esto ocasionará que sea considerada como no válida, incluso si el caso ya había sido aceptado, y procederá a negar la solicitud. Esta medida busca endurecer los requisitos sobre quién firma, cómo se firma y cuándo una rúbrica puede considerarse válida dentro de un proceso migratorio; además, no permitirá corregirla posteriormente, algo que ocasionará que tu dinero se pierda y el proceso sea negado totalmente. Si estás próximo a presentar alguna documentación importante, es vital que sepas los detalles de esta decisión, qué trámites afectará y lo que ahora considera como NO válido tras la regla impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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¿Qué significa la nueva regla de USCIS sobre firmas inválidas?

Tal como se indica en la regla final interina publicada el último 11 de mayo en el Federal Register, el Departamento de Seguridad Nacional “está modificando su normativa sobre la presentación de solicitudes de beneficios”, algo que cambiará el panorama migratorio en Estados Unidos.

La medida, que entra en vigor el próximo 10 de julio, autoriza al USCIS a desestimar solicitudes en caso de detectar firmas no válidas, permitiendo la anulación del proceso aunque éste ya hubiera recibido una aprobación inicial.

“Esta norma final provisional (IFR) aclarará los procedimientos del USCIS relativos al rechazo o la denegación de solicitudes de beneficios que no cumplan con los requisitos reglamentarios, a fin de garantizar una mejor aplicación de los requisitos de firma”, se lee en el documento que se encuentra en periodo de recibir comentarios públicos sobre el cambio regulatorio.

Ahí no queda todo, pues la agencia que forma parte del DHS incluso podrá conservar la tarifa pagada aunque el caso sea negado por problemas relacionados con la firma. De esta manera se busca que USCIS detecte el fraude migratorio, verificar de mejor manera la identidad del solicitante y confirmar que sí fue la persona que autorizó realmente la solicitud, ya que el gobierno argumenta que en los últimos años se han identificado casos de firmas copiadas, pegadas, generadas digitalmente o realizadas por personas distintas al solicitante.

USCIS podrá negar ciertas solicitudes migratorias cuando determine que la firma no es válida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué trámites afecta la nueva regla?

El 10 de julio es un día para marcar en el calendario ya que desde esa fecha, el USCIS podrá aplicar formalmente estas nuevas disposiciones en la evaluación y resolución de solicitudes migratorias.

La firma es el requisito obligatorio para validar cualquier solicitud y, según explican desde N+ Univision, la medida impacta a la mayoría de pedidos de beneficios migratorios en el país, incluyendo trámites de residencia permanente, naturalización, permisos de trabajo, peticiones familiares y otros procedimientos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

Si el solicitante no cumple con los estándares establecidos, el trámite puede ser rechazado o denegado incluso después de haber sido aceptado inicialmente.

El DHS habilitó a agentes de USCIS para rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué se considera una firma válida para el USCIS?

Para el USCIS, esta debe demostrar la aprobación del solicitante sobre el contenido del formulario y la veracidad de la información presentada. Considera válida:

Firmas manuscritas, es decir, realizadas a mano

Firmas electrónicas autorizadas dentro de los sistemas oficiales

Marcas como una “X” en casos específicos

¿Qué se considera inválido para el USCIS?

Firmas copiadas o pegadas

Firmas electrónicas no autorizadas

Firmas estampadas

Formularios firmados por otra persona sin autorización adecuada

Firmas que USCIS considere sospechosas o inconsistentes

¿A qué formularios no aplica la nueva regla de USCIS?

Un punto importante a considerar es que esta regla NO aplica a los formularios N-600 (Solicitud de Certificado de Ciudadanía) que es para obtener pruebas de ciudadanía para niños menores de 18 años que viven en EE.UU. y la obtuvieron automáticamente y N-600K (Solicitud de Ciudadanía y Emisión del Certificado) para niños que residen fuera de EE.UU. y solicitan la naturalización a través de padres ciudadanos.

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